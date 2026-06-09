Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в России

Компания дала «гарантии ответственного поведения на российском рынке».Источник: UnsplashВ начале июня 2026 года ведомство согласовало с Roblox «необходимые условия для защиты прав и интересов российских пользователей» игровой платформы, рассказали в Минцифры.По словам ведомства, компания признала, что существующие технологии защиты детей — неэффективны. На платформе распространяли «пропаганду суицидального поведения, потребления наркотиков, а также материалов, направленных на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия».После консультаций российские власти получили от Roblox гарантии, что сервис предпримет меры для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации и от «нежелательного поведения других пользователей».Например, в июне 2026 года Roblox запустит «детские» аккаунты: Roblox Kids для пользователей в возрасте от 5 до 9 лет и Roblox Select для тех, кому от 9 до 15 лет. В них предусмотрены ограничения на переписки и доступ к некоторым играм.Компания также подтвердила, что будет «бороться с появлением на платформе и дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей», заявили в Минцифры. Поэтому ведомство и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку сервиса в России.Российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к Roblox в начале декабря 2025 года. Позже блокировку сервиса подтвердил Роскомнадзор — регулятор нашёл на платформе «запрещённый» и «неподобающий» для детей контент.Сама компания сообщала, что «наладила взаимодействие с Роскомнадзором» и готова выполнить требования для возобновления работы в стране.#новости #roblox