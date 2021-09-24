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Сервисы
Маша Цепелева

Ozon запланировал запустить онлайн-кинотеатр — «Ъ» Статьи редакции

На запуск может уйти около $100 млн, считают эксперты.

  • Ozon начал обсуждать варианты открытия собственного онлайн-кинотеатра и консультировался по этому поводу с ivi, Megogo и Viasat, управляемым в России «Национальной медиа группой», сообщили источники «Ъ».
  • Компания рассматривает покупку технологий у других видеосервисов и покупку готовых платформ, уточнили несколько источников «Ъ». В Ozon, ivi, Megogo и Viasat отказались от комментариев.
  • Ozon пока не определился с планами, рассказал изданию знакомый с ходом переговоров источник. Он дополнил, что с помощью онлайн-кинотеатра ритейлер хочет усилить программу лояльности. У Ozon есть подписка Ozon Premium со скидками и бесплатной доставкой, дебетовая карта с кэшбэком, сервис покупки авиабилетов и другие.
  • Покупка технологий может стоить $7–10 млн, запуск и поддержка работы — $2 млн в год, набор штата — $2–3 млн, привлечение 1 млн пользователей — $30 млн. $30–40 млн — покупка контента, $5–10 млн — эксклюзивы, посчитал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов. Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет, считает эксперт.
  • Выручка Ozon за 2020 год выросла на 74% до 104,4 млрд, чистый убыток — на 15% до 22,3 млрд.
  • Онлайн-кинотетары есть в других экосистемах. В подписку «Яндекс.Плюс» входит «Кинопоиск HD», «Сбер» развивает Okko, а МТС — Kion.

#новость #ozon

954 просмотров
20 20 комментариев
5
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20 комментариев
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Для закладок

Озон запусти торернт трекер лучше

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7
ЯжПрограммист

Не взлетит, вот онлайн казино тема

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0
Для закладок

Казино в любом виде надо запретить, включая игровые лутбоксы. Это такое же мошенничество 

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0
Влад Борщ

Прекратите клепать эти бессмысленные "онлайн кинотеатры"... Хоть один был бы нормальным, но нет. ред.

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6
Denis Plekhanov

Кино с долгой доставкой

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–1
Для закладок

Озон.кино глобал

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2
Сергей Милосердов

С Wildberries и Яндекс.Маркетом не путаете?

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2
Капитон Прокопьев

озон просто рвëт своих конкурентов

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0
Влад

Ну не.. я до сих пор не понимаю смысла подписки на озон. Притом,что цены на сервисе выше чем на яндекс маркете, как правило

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1
Акционерный коктейль

"Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет"
А когда озон сам окупится?

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1
Dmitry Voloshin

Срок окупаемости Ozon может составить 150-250 лет, считает эксперт.

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0
Руслан Литвинов

При таком сроке окупаемости, зачем!?

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0
Влад Дементьев

Больше онлайн кинотеатров королю онлайн кинотеатров

Ответить
0
Dmitry Voloshin

Срок окупаемости проекта может составить 50–75 лет, считает эксперт (c) Кирилл Филиппов

Эту фразу на плакаты в каждый офис. 

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Почему не музыкальный стриминг, такси и самокаты? Еще медицина.

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0
Michael Petrov

зря смеетесь. музыкальный точно будет следом за кино

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0
Для закладок

Прокат электровелосипедов. Я такого еще не видел в рф.

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0
Ilya Brin

Отлично!

Телемагазин бы. Желательно в 4к.

Чтобы по покупке двух PlayStation - Xbox в подарок!
А при заказе умного чайника в подарок - умный чай!

И чтобы викторины - кто первый дозвонился, тому, так уж и быть - доставка.

А ещё своё производство фильмов и сериалов.
Драмы про домохозяек.
Комедии про курьеров.
Эпосы про саппорт.

И свои шоу в стиле «Вечерний Unboxing”, где звезды и блогеры делятся опытом, как они открыли для себя коробку с товаром, что испытали и тд.

Смотреть я все это конечно же не буду.

Зато я буду читать про это истории на VC в надежде прочесть о прибыли вместо убытка.

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0
Константин Суворов

В легальном поле есть смысл платить только за Netflix и КиноПоиск HD. Там хотя бы с гарантией не останешься без годного контента.

У первого фундаментальные мировые релизы каждый год, а второй хотя бы старается зрителей за людей держать. Понимает, что нужен выбор озвучки и тому подобные тонкие вещи. Не стали вы*бываться как в Амедиатеке (зрители всё помнят) и дали зрителям что они хотят - озвучку Кубик в кубе, например.

Возвращаясь к теме - не понимаю, зачем открывать ещё онлайн-кинотеатры, если они заочно облажаются. Не будет никто платить за каждый из них. Выбирать будут лучший. ред.

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0
xxx xxx

А по чему не Х? Ё нарасхват, всем надо, а что не так Х?

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–1
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