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Маша Цепелева

Okko начал тестировать новый формат обогащённых ответов от «Яндекса» — выбор стриминга по запросам о кино Статьи редакции

Компания предложила новый вариант на фоне разбирательства в ФАС. Онлайн-кинотеатры считают, что говорить о соглашении пока рано.

  • В новом формате обогащённых ответов по запросам о кино и сериалах в «Яндексе» появится выбор онлайн-кинотеатров и возможность начать просмотр сразу, рассказали «Ъ» в компании.

  • Приоритет в выдаче получит стриминг с самым дешевым просмотром при сравнимом разрешении видео. В виджете будет и цена показа. В Okko рассказали изданию, что тестируют механизм, но пока «рано говорить о результатах».
  • В ivi получили предложение о тестировании, но не начали его. В сервисе не считают, что новые условия способствуют восстановлению конкуренции на рынке. Megogo также обсуждает с «Яндексом» сотрудничество.
  • Собеседник издания в другом крупном сервисе считает, что «Яндекс» хочет доказать ФАС устранение нарушений, но «нет гарантий, что преимущества сохранятся после завершения расследования».
  • В апреле ФАС возбудила дело против «Яндекса» о нарушении закона о защите конкуренции. В июне «Яндекс» начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter и подал ответный иск к ФАС. В июле — запустил универсальные обогащённые ответы с данными разных компаний в одном блоке.
  • Универсального решения для всей отрасли не появилось, окончательной договоренности с «Яндексом» нет, рассказал vc.ru представитель ИТ-коалиции, которая подала жалобу на компанию в ФАС.

#яндекс #фас #новость

706 просмотров
1 1 комментарий
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JustVladKaz

Второй год пользуюсь Кинопоиск HD и просто кайфую. Как по мне Яндекс.Плюс одна из самых выгодных подписок на данный день, в сравнении с конкурентами.

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