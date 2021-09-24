Об анонсах конференции Yandex Scale vc.ru рассказали в компании.

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Виртуальные рабочие места

Облачная платформа «Яндекс.Облако» открыла доступ к сервису Yandex Cloud Desktop для компаний. С помощью него можно создавать до тысячи виртуальных рабочих мест в облаке. Одинаковый рабочий стол можно открывать и в офисе, и на удалёнке.

С помощью сервиса можно сэкономить на лицензиях для ПО, все программы открываются на виртуальных машинах с посекундной тарификацией.

Пока сервис работает в режиме публичной предварительной версии, по запросу. В будущем цена за виртуальное рабочее место составит от 3,65 рублей в час, включая лицензию Windows.

Государственные системы в облаке

«Яндекс.Облако» начало реализацию проекта G-Cloud и создаёт на базе своей инфраструктуры отдельную инсталляцию для размещения государственных информационных систем.

Госинстанции смогут использовать сервисы для создания и работы новых цифровых продуктов. Платформа G-Cloud будет готова к размещению ГИС-систем к концу 2022 года. Для соответствия требованиям регуляторов в дата-центрах «Яндекса» компания создаст изолированные сегменты на выделенном оборудовании, обеспечит дополнительную безопасность и поддержку российских криптоалгоритмов.

Для работы G-Cloud компания разработает непубличную систему аутентификации пользователей.

Выход на европейский рынок

До конца 2022 года «Яндекс.Облако» начнёт работать на базе трёх независимых площадок в Германии.

Для работы в Европе «Яндекс.Облако» будет использовать площадки коммерческого оператора дата-центров, соответствующего немецким, общеевропейским и мировым стандартам надежности и безопасности. В дата-центрах партнера будет установлено разработанное и произведенное под контролем инженеров «Яндекса» оборудование.

«Яндекс.Облако» планирует вложить в развитие на европейском рынке более $30 млн на первом этапе. Деньги потратят на оборудование и аренду дата-центров.

Защита данных на серверах в европейской юрисдикции будет регулироваться местными законами.

Финансовые результаты