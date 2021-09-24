«Яндекс.Облако» запустит виртуальные рабочие столы для компаний и откроет представительство в Германии Статьи редакции
Об анонсах конференции Yandex Scale vc.ru рассказали в компании.
Виртуальные рабочие места
Облачная платформа «Яндекс.Облако» открыла доступ к сервису Yandex Cloud Desktop для компаний. С помощью него можно создавать до тысячи виртуальных рабочих мест в облаке. Одинаковый рабочий стол можно открывать и в офисе, и на удалёнке.
С помощью сервиса можно сэкономить на лицензиях для ПО, все программы открываются на виртуальных машинах с посекундной тарификацией.
Пока сервис работает в режиме публичной предварительной версии, по запросу. В будущем цена за виртуальное рабочее место составит от 3,65 рублей в час, включая лицензию Windows.
Государственные системы в облаке
«Яндекс.Облако» начало реализацию проекта G-Cloud и создаёт на базе своей инфраструктуры отдельную инсталляцию для размещения государственных информационных систем.
Госинстанции смогут использовать сервисы для создания и работы новых цифровых продуктов.
Платформа G-Cloud будет готова к размещению ГИС-систем к концу 2022 года. Для соответствия требованиям регуляторов в дата-центрах «Яндекса» компания создаст изолированные сегменты на выделенном оборудовании, обеспечит дополнительную безопасность и поддержку российских криптоалгоритмов.
Для работы G-Cloud компания разработает непубличную систему аутентификации пользователей.
Выход на европейский рынок
До конца 2022 года «Яндекс.Облако» начнёт работать на базе трёх независимых площадок в Германии.
Для работы в Европе «Яндекс.Облако» будет использовать площадки коммерческого оператора дата-центров, соответствующего немецким, общеевропейским и мировым стандартам надежности и безопасности. В дата-центрах партнера будет установлено разработанное и произведенное под контролем инженеров «Яндекса» оборудование.
«Яндекс.Облако» планирует вложить в развитие на европейском рынке более $30 млн на первом этапе. Деньги потратят на оборудование и аренду дата-центров.
Защита данных на серверах в европейской юрисдикции будет регулироваться местными законами.
Финансовые результаты
За первое полугодие 2021 года выручка «Яндекс.Облака» выросла на 240% год к году до 1,1 млрд рублей. Это превышает общую выручку компании за весь 2020 год.
- Количество коммерческих клиентов платформы увеличилось на 60% до 12 400, средний чек вырос на 90%. Сумму среднего чека и информацию о прибыли или убытках компания не раскрывает.
- Облачными сервисами платформы в основном пользуются финансовые и ИТ-компании и ритейл.
ну она не особо российская, насколько знаю.
в фсб, анб и тп - сольют все что? проблема не слить, а сделать анализ данных, и еще мозг нужен, чтобы как-то воспользоваться.
сейчас, вообще, все топ компании делают вид, что сохраняют общественный договор - ... ни сантиметра в твои данные
по существу же, комп обычного юзера - проходной двор для всех кому не лень.
Если они хотят в массы это загнать то где логика , энтерпрайсы никогда не уйдут в облако на рабочие столы , какой смысл иметь свой парк машин с лицензиями чтобы подключиться к облачным машинам . Для хом юз специфики как в моем кейсе: пилю аналитический стартам и тупо мощностей персонального ПК не хватает , можно использовать , но такое , тот же Азур и Авс лидеры в этом направлении правда ценник конечно выше.
энтырпрайзы первые пойдут: куча компаний до сих пор не завершили переход с win7 на win10, т.к. не хватает железа, нехватает рабочих рук переустанавливать и настраивать и т.п., а тут сконфигурял рабочий стол - и люди могут продолжать пользоваться своей старой железкой, но с новым софтом. А со временем можно вообще давать им самый простой iPad и все равно будет работать.
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