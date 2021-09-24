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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс.Облако» запустит виртуальные рабочие столы для компаний и откроет представительство в Германии Статьи редакции

Об анонсах конференции Yandex Scale vc.ru рассказали в компании.

16 16 комментариев
1403 просмотров

Виртуальные рабочие места

Облачная платформа «Яндекс.Облако» открыла доступ к сервису Yandex Cloud Desktop для компаний. С помощью него можно создавать до тысячи виртуальных рабочих мест в облаке. Одинаковый рабочий стол можно открывать и в офисе, и на удалёнке.

С помощью сервиса можно сэкономить на лицензиях для ПО, все программы открываются на виртуальных машинах с посекундной тарификацией.

Пока сервис работает в режиме публичной предварительной версии, по запросу. В будущем цена за виртуальное рабочее место составит от 3,65 рублей в час, включая лицензию Windows.

Государственные системы в облаке

«Яндекс.Облако» начало реализацию проекта G-Cloud и создаёт на базе своей инфраструктуры отдельную инсталляцию для размещения государственных информационных систем.

Госинстанции смогут использовать сервисы для создания и работы новых цифровых продуктов.

Платформа G-Cloud будет готова к размещению ГИС-систем к концу 2022 года. Для соответствия требованиям регуляторов в дата-центрах «Яндекса» компания создаст изолированные сегменты на выделенном оборудовании, обеспечит дополнительную безопасность и поддержку российских криптоалгоритмов.

Для работы G-Cloud компания разработает непубличную систему аутентификации пользователей.

Выход на европейский рынок

До конца 2022 года «Яндекс.Облако» начнёт работать на базе трёх независимых площадок в Германии.

Для работы в Европе «Яндекс.Облако» будет использовать площадки коммерческого оператора дата-центров, соответствующего немецким, общеевропейским и мировым стандартам надежности и безопасности. В дата-центрах партнера будет установлено разработанное и произведенное под контролем инженеров «Яндекса» оборудование.

«Яндекс.Облако» планирует вложить в развитие на европейском рынке более $30 млн на первом этапе. Деньги потратят на оборудование и аренду дата-центров.

Защита данных на серверах в европейской юрисдикции будет регулироваться местными законами.

Финансовые результаты

  • За первое полугодие 2021 года выручка «Яндекс.Облака» выросла на 240% год к году до 1,1 млрд рублей. Это превышает общую выручку компании за весь 2020 год.

  • Количество коммерческих клиентов платформы увеличилось на 60% до 12 400, средний чек вырос на 90%. Сумму среднего чека и информацию о прибыли или убытках компания не раскрывает.
  • Облачными сервисами платформы в основном пользуются финансовые и ИТ-компании и ритейл.

#яндекс #яндексоблако #новость

16 16 комментариев
10
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16 комментариев
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RobinzonCruzo

Я вот даже не знаю как с такой репутаций российских компаний с ними будут сотрудничать иностранцы. Если не поставят вирусов, так сольют все в ФСБ какой-нибудь.

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5
Nikita Kot

Вы ж с американскими работаете и ничего.

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7
Пушкинский турник

Я вот даже не знаю как с такой репутаций американских компаний с ними будут сотрудничать иностранцы. Если не поставят вирусов, так сольют все в АНБ какой-нибудь.

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3
Дархан Нұрғабылов
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4
Алексей Волосач

Я вот даже не знаю как с такой репутаций Гугл и Эпл с ними будет сотрудничать хоть кто-то. Если не поставят вирусов, так заблокируют неудобные какой-нибудь ФСБ приложения или гугл-документы. Ой

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1
Вадим Чиняев

ну она не особо российская, насколько знаю.
в фсб, анб и тп - сольют все что? проблема не слить, а сделать анализ данных, и еще мозг нужен, чтобы как-то воспользоваться. 

сейчас, вообще, все топ компании делают вид, что сохраняют общественный договор - ... ни сантиметра в твои данные
по существу же, комп обычного юзера  - проходной двор для всех кому не лень. 

 

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0
Алексей Дымов

Виртуальный рабочий стол, к которому будут иметь доступ правоохранительные и другие силовые структуры по запросу. 
Думаю, что это довольно спорное решение

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3
ЯжПрограммист

Ну тут наверное всё зависит от того что вы такое собираетесь на этом столе хранить. То что может интересовать органы и силовые структуры, будем честны, уже давно лучше не хранить ни в мобиле, ни в облаках (любых).

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2
Алексей Дымов

Говоря "органы и структуры" мы имеем в виду и конкурентов с административным ресурсом. 

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0
Егор Сергеевич

Не хватает только стабильности Яндекс.Облаку. Являемся их клиентами уже с год, периодически то сеть в зоне А отвалится, то MySQL сервис упадёт. Напрягает

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1
Misha Zakarin

«Яндекс.Облако» начало реализацию проекта G-Cloud

Но ведь...

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0
Roman Kushnarev

Если они хотят в массы это загнать то где логика , энтерпрайсы никогда не уйдут в облако на рабочие столы , какой смысл иметь свой парк машин с лицензиями чтобы подключиться к облачным машинам . Для хом юз специфики как в моем кейсе: пилю аналитический стартам и тупо мощностей персонального ПК не хватает , можно использовать , но такое , тот же Азур и Авс лидеры в этом направлении правда ценник конечно выше.

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0
Georgy Smirnov

энтырпрайзы первые пойдут: куча компаний до сих пор не завершили переход с win7 на win10, т.к. не хватает железа, нехватает рабочих рук переустанавливать и настраивать и т.п., а тут сконфигурял рабочий стол - и люди могут продолжать пользоваться своей старой железкой, но с новым софтом. А со временем можно вообще давать им самый простой iPad и все равно будет работать.

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0
Вадим Чиняев

ну может на рядовых обкатают, потом как битру - хочешь ставь себе отдельно на свою мегазащищенную инфраструктуру, с сырцами и евросертами, чтобы пробить на предмет стучалок и вездесущего фсб. 

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0
Roman Kushnarev

Ну и + IT security & GDPR никто не отменял)

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0
Дмитрий Кузнецов

А потом перенесут туда все свои цоды и сотрудников) хороший ход яндекс, респект😊

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0
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