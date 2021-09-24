В 2017 году власти США закрыли крупнейший магазин в даркнете AlphaBay, а его основателя арестовали. В 2021-м сайт перезапустил аноним, представившийся вторым админом — DeSnake. Он пообещал создать децентрализованную сеть и разрешить вывод средств даже при «облаве». Но многие считают, что за этим стоят власти. Почему — рассказывает Wired.

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В июле 2017 года Министерство юстиции США закрыло крупнейшую торговую площадку в даркнете под названием AlphaBay. На ней продавали украденные данные, наркотики на сотни миллионов долларов в год и другую контрабанду. Число зарегистрированных пользователей превышало 400 тысяч.

ФБР получило доступ к центральному серверу AlphaBay в Литве, а тайская полиция арестовала в Бангкоке 26-летнего основателя платформы — Александра Казеса с ником Alpha02.

Судьба второго администратора при этом оставалась загадкой: новостей о задержании специалиста по безопасности под ником DeSnake не было. Но в 2021-м, спустя четыре года после закрытия AlphaBay, он перестал скрываться и вернулся, чтобы перезапустить сервис. В письменном интервью изданию Wired он рассказал, почему не попался властям, зачем воскресил маркетплейс и как планирует его развивать. Администратор не раскрывал своего пола, шифровал все сообщения и постоянно «перезаходил» в чат с новых учётных записей. Чтобы подтвердить личность, своё публичное сообщение на новом сайте он подписал PGP-ключом — зашифрованной цифровой «визиткой».

DeSnake не хочет, чтобы проект запомнили как маркетплейс с печальным концом и якобы основателем-самоубийцей: Казеса нашли мёртвым в тюрьме через несколько недель после ареста, пишет Wire. По официальной версии он покончил с собой, но коллега считает, что его убили.

«После правительственных рейдов AlphaBay выставили в дурном свете — именно это я намерен исправить», — говорит он.

На одной из конференций по кибербезопасности сотрудники ФБР показали видеозапись ареста Казеса, что DeSnake счёл неуважением. За кадром слышно, как присутствующие смеются

Меры предосторожности: Monero вместо Bitcoin, сеть I2P вдобавок к Tor и «аварийные выключатели» серверов

После случившегося DeSnake планирует сделать вдвое больше, чтобы обезопасить как маркетплейс, так и себя самого:

Теперь купить и продать товар на AlphaBay можно будет только с помощью криптовалюты Monero — одной из ведущих приватных монет. Отследить транзакции с ней сложнее, чем операции в биткоин-сети.

Зайти на AlphaBay можно не только через Tor-браузеры, как раньше, но и через менее популярную анонимную сеть I2P. Tor более уязвим, заявил владелец сайта, хотя доказательств не предоставил.



Отследить последнего власти смогли в том числе по биткоин-транзакциям, что «было бы практически невозможно, используй он Monero».

Я рассказывал Казесу о «святых граалях» в мире анонимности: он согласился использовать лишь часть из них, а остальное счёл перебором. Вот только в нашем деле нет такого понятия, как «перебор».

DeSnake в интервью Wired

Благодаря этим и другим решениям удалить AlphaBay будет сложнее, говорит администратор сайта. На все рабочие компьютеры он установил «амнезийную» операционную систему — вроде дистрибутива Linux под названием Tails, который не хранит никаких данных, пишет Wired.

DeSnake и сам не хранит компрометирующую его информацию ни на жестких дисках, ни на USB-накопителях — неважно, зашифрована она или нет. Хотя как ему это удаётся, он не рассказал. Совладелец AlphaBay также утверждает, что разработал специальный «аварийный USB-выключатель»: он очистит память компьютеров и в считанные секунды их выключит, если владелец лишится контроля над системой.

На случай, если кто-то получит прямой доступ к его устройству и учётной записи, DeSnake выключает компьютер каждый раз, когда отходит от него, — например, чтобы сходить в душ. По словам Wired, именно так властям удалось получить доступ к AlphaBay и другому маркетплейсу Silk Road. После этого владельца Silk Road Росса Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению.

Впрочем, DeSnake заявляет, что связать его с AlphaBay через рабочий компьютер будет невозможно, даже если его арестуют.

Где живёт новый владелец AlphaBay и как площадка связана с Россией

Несмотря на технические меры предосторожности, вычислить DeSnake всё равно можно — по местонахождению, пишет Wired. Однако сам администратор утверждает, что остановился в стране, где не подлежит экстрадиции. Она, по его словам, «вне досягаемости властей США».

В интервью Wired он рассказал, что какое-то время жил в стране бывшего СССР. И слухи, что AlphaBay как-то связана с русскими или Россией, ходили давно:

DeSnake не раз отвечал пользователям форума на русском языке.

Казес иногда подписывал публикации русскоязычной фразой «берегите себя».



Маркетплейс запрещал продавать данные граждан стран бывшего СССР и частично поддерживает запрет сегодня: в списке указаны Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Правда, после ареста Казеса в Таиланде многие пользователи предположили, что русские «следы» AlphaBay оставляла намеренно — чтобы запутать следователей.

По словам администратора, за последние четыре года он «беспрепятственно» пожил на нескольких континентах и верит, что своей свободой он обязан не только удачному выбору стран, но и собственной «технической смекалке». Wired, впрочем, признаёт, что любые слова интервьюируемого могут оказаться ложью — чтобы в очередной раз сбить со следа ФБР.

DeSnake обещает пользователям децентрализованную сеть и вывод средств в любое время

Для активного пользователя даркнета у DeSnake нетипично долгая история: он действовал под тем же псевдонимом минимум с 2013 года. Сперва он посещал форумы Evolution и Tor Carder Forum и занимался кардингом — мошенничеством с платёжными картами. А на AlphaBay появился осенью 2014 года, когда организаторы Evolution скрылись с деньгами пользователей.

Чтобы завоевать доверие Казеса, DeSnake выбрал нестандартный метод: он обнаружил уязвимость на AlphaBay и взломал сервер. Вместо того, чтобы злоупотребить доступом, он указал владельцу на лазейку, помог закрыть её и стал вторым администратором. «Я занимался некоторыми операционными вопросами и безопасностью, а Казес делал всё остальное», — вспоминает он.

Сегодня он — главный администратор AlphaBay. Однако покупатели и продавцы возвращаться на платформу не спешат: через несколько недель после перезапуска на ней разместили менее 500 объявлений, хотя в 2017-м их было более 350 тысяч.

По словам Wired, у этого может быть несколько причин:

Продавать и покупать товар можно только за одну валюту — Monero.

Многие пользователи думают, что за возрождением маркетплейса стоят власти.

Сайт постоянно выходит из строя из-за сетевых атак.

Сам DeSnake утверждает, что пользователи даркнета массово приходят на платформу, только если другой популярный рынок закрылся и был закрыт. Ни того, ни другого за первые недели работы обновлённого AlphaBay не произошло. Поэтому привлечь пользователей администратор хочет пока ещё непоказанной системой AlphaGuard. Она:

Позволит клиентам выводить деньги, даже если правительство захватит все серверы одновременно.

Будет автоматически взламывать другие сайты, чтобы разместить на них «коды для вывода средств».

AlphaGuard — лишь часть долгосрочного плана по созданию полностью децентрализованной маркетплейс-системы. DeSnake объясняет её с помощью аналогии-метафоры: рынки даркнета — это пиратские сети вроде Napster, а система станет для неё кроссплатформенным ПО как BitTorrent.

Независимые программисты и операторы будут управлять сотнями и тысячами серверов, чтобы поддерживать обширную и отказоустойчивую сеть, и получать за хостинг часть прибыли. Wired издание

AlphaBay, по словам нового владельца, будет одним из местных «брендов». Открыть свой магазин при этом сможет любой продавец: у него будет полный контроль, даже несмотря на то, что код этого магазина будет храниться на множество серверов.

Админстратор мечтал создать децентрализованный проект, как только пришёл на AlphaBay. Он признаёт, что существенного прогресса пока не достиг, но верит: это способ доказать пользователям, что крах AlphaBay чему-то его научил.

Пользователи и эксперты полагают, что за перезапуском может стоять правительство

Впрочем, AlphaGuard и децентрализованная сеть — это проекты в зачаточной стадии, пишет специалист аналитической компании Flashpoint Ян Грей. Новый владелец не опубликовал ни одного готового кода, чтобы продемонстрировать наработки. А для создания децентрализованной сети придётся привлечь огромное число разработчиков и операторов — при том, что проект, по сути своей, незаконный.

Всё, что он пока сделал, — это возобновил работу AlphaBay. Я ему не доверяю и понимаю, почему сомневаются остальные. Ян Грей аналитик Flashpoint

По словам Грэя, скептицизм выразили многие пользователи форума по киберпреступности XSS. Некоторые из них считают, что перезапустили маркетплейс власти, а владелец наверняка пошёл на сделку и сдал товарищей. С ними отчасти согласен и информатик Николас Кристин: он считает, что власти могли получить доступ к PGP-ключу администратора, а он сам может с ними сотрудничать.

Выразил сомнение и бывший сотрудник правоохранительных органов США, что участвовал в первоначальном расследовании AlphaBay. «Будь я продавцом или пользователем, то подумал бы, что это либо мошенническая схема, либо приманка со стороны правительства», — заявил он. Следят ли за сайтом власти сейчас, он не знает.

DeSnake теорию опровергает, говоря, что переписал код маркетплейса с нуля. Власти вместо этого использовали бы старый код AlphaBay, считает он. К тому же, нет смысла ограничивать пользователей одной приватной валютой, если хочешь поймать как можно больше «ничего подозревающих покупателей».