«Почта России» начала тестировать виртуального оператора мобильной связи — он работает на инфраструктуре «Билайна»

Пока — в трёх регионах России. Источник: ТАССОн называется «Почта России Мобайл», пишет Forbes. Это мобильный виртуальный оператор (MVNO) — «Почта России» предлагает услуги под своим брендом, но использует инфраструктуру «Билайна».Пока его только тестируют — пилотный проект, который продлится один месяц, стартовал в Тверской и Калининградской областях и Республике Саха. Подключиться к оператору можно в 1330 почтовых отделениях. По результатам тестов будут принимать решение о масштабировании.Есть два тарифа. Первый даёт 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков за 300 рублей в месяц. Второй рассчитан на пожилых людей, для его подключения нужно показать пенсионное удостоверение — в него входят 200 минут звонков, 200 SMS и 3 ГБ интернета. Стоимость — 100-150 рублей в зависимости от региона.Управлять тарифом и услугами можно в мобильном приложении «Почты России», уточняет ТАСС. Для почтового оператора это возможность расширить сервисы программы лояльности, объяснили в компании.#новости #почтароссии #билайн