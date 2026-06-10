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Евгения Евсеева
Сервисы

«Почта России» начала тестировать виртуального оператора мобильной связи — он работает на инфраструктуре «Билайна»

Пока — в трёх регионах России.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Он называется «Почта России Мобайл», пишет Forbes. Это мобильный виртуальный оператор (MVNO) — «Почта России» предлагает услуги под своим брендом, но использует инфраструктуру «Билайна».
  • Пока его только тестируют — пилотный проект, который продлится один месяц, стартовал в Тверской и Калининградской областях и Республике Саха. Подключиться к оператору можно в 1330 почтовых отделениях. По результатам тестов будут принимать решение о масштабировании.
  • Есть два тарифа. Первый даёт 1 ТБ мобильного интернета и 500 минут звонков за 300 рублей в месяц. Второй рассчитан на пожилых людей, для его подключения нужно показать пенсионное удостоверение — в него входят 200 минут звонков, 200 SMS и 3 ГБ интернета. Стоимость — 100-150 рублей в зависимости от региона.
  • Управлять тарифом и услугами можно в мобильном приложении «Почты России», уточняет ТАСС. Для почтового оператора это возможность расширить сервисы программы лояльности, объяснили в компании.

#новости #почтароссии #билайн

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