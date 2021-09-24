Google запланировала запустить поиск по видео из TikTok и Instagram — The Information Статьи редакции
Сейчас поисковик может предложить только видео из YouTube.
- Руководство компании ведёт переговоры с Facebook и владельцем TikTok — компанией ByteDance, пишет The Information со ссылкой на три источника.
- Сейчас пользователи могут найти в поисковике видео из YouTube, принадлежащего Google, на котором иногда размещаются копии видео из TikTok и Instagram. Компания хочет исправить это, но нет никаких гарантий, что её усилия увенчаются успехом, пишет издание.
- Google хочет получить данные, которые позволили бы индексировать видео и ранжировать их в поиске. Другие условия переговоров не раскрываются. Представитель Google ответил изданию, что компания ведёт переговоры о поисковой выдаче в стандартном режиме.
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https://www.google.ru/search?q=site%3Atiktok.com+какой-то+бред&newwindow=1&biw=2844&bih=1071&tbm=vid&sxsrf=AOaemvJdWhTxLWFpZxDYDGOhKBSw_mTpHQ%3A1632571940285&ei=JBJPYfLOEN6M9u8P6pmggAM&oq=site%3Atiktok.com+какой-то+бред&gs_l=psy-ab-video.3...23426.24759.0.24969.13.13.0.0.0.0.140.1300.6j7.13.0....0...1c.1.64.psy-ab-video..0.0.0....0.6Bb10w872zo
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