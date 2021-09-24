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Nazigul Jusupova

Google запланировала запустить поиск по видео из TikTok и Instagram — The Information Статьи редакции

Сейчас поисковик может предложить только видео из YouTube.

  • Руководство компании ведёт переговоры с Facebook и владельцем TikTok — компанией ByteDance, пишет The Information со ссылкой на три источника.
  • Сейчас пользователи могут найти в поисковике видео из YouTube, принадлежащего Google, на котором иногда размещаются копии видео из TikTok и Instagram. Компания хочет исправить это, но нет никаких гарантий, что её усилия увенчаются успехом, пишет издание.
  • Google хочет получить данные, которые позволили бы индексировать видео и ранжировать их в поиске. Другие условия переговоров не раскрываются. Представитель Google ответил изданию, что компания ведёт переговоры о поисковой выдаче в стандартном режиме.

#новости #google

2108 просмотров
21 21 комментарий
10
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Andrey Zaynulin

Грядут марафоны «SEO менеджер TikTok и Instagram за один месяц»

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15
Илья Шишкунов

Уже давно инфобиз освоил, поисковики вообще перестали быть единственной интересной для SEO темой, как не странно

Ответить
1
Daniyar Karimov

Где еще SEO актуально?

Ответить
0
Илья Шишкунов

Ну, на новостных порталах 

Ответить
0
Элементарный лолипоп

А вот это интересно 

Ответить
1
Джон Картошкин

Да, но что там можно найти?!?!

Ответить
2
Andrey Zaynulin

Слабоумие.

Ответить
4
Элементарный лолипоп

Именно. А то я его где-то потерял - (

Ответить
7
Удобный рак

Без отваги

Ответить
3
Nicolay Lipnevich

Именно, создание такой апи равнозначно монополизации рынка коротких видео Гуглом. Видимо Гугл действительно хорошо смог в автоматическую индексацию, раз вообще посмел заговорить об этом

Ответить
0
Наивный кран

Этого говна ещё в выдаче не хватало. Пожалуйста, вместе с такими доработками добавьте настройку «не показывать содержимое соц. сетей».

Ответить
2
andr oid

Но ведь instagram уже давно не отдаёт контент если ты не залогинен.

Ответить
1
Региональный космос

Не во всех странах

Ответить
1
andr oid

Надо же. Оказалось что из России показывает. Кто бы мог подумать. 
 
Вопрос к теме поста остаётся, как они будут отдавать контент если в Америке и Европе надо логиниться… ред.

Ответить
0
Octave Parango

Нет

Ответить
0
andr oid

Как ты это делаешь?

Ответить
0
Konstantin Kanin

Гугл не умеет пользоваться гуглом?

https://www.google.ru/search?q=site%3Atiktok.com+какой-то+бред&newwindow=1&biw=2844&bih=1071&tbm=vid&sxsrf=AOaemvJdWhTxLWFpZxDYDGOhKBSw_mTpHQ%3A1632571940285&ei=JBJPYfLOEN6M9u8P6pmggAM&oq=site%3Atiktok.com+какой-то+бред&gs_l=psy-ab-video.3...23426.24759.0.24969.13.13.0.0.0.0.140.1300.6j7.13.0....0...1c.1.64.psy-ab-video..0.0.0....0.6Bb10w872zo

site:tiktok.com какой-то бред - Поиск в Google
site:tiktok.com какой-то бред - Поиск в Google
www.google.ru
Ответить
1
Дмитрий Ларкин

Таааааак, как это работать теперь будет🤔

Ответить
0
Marat Nigametzianov

Это значит контент айди могут подрубить к видео, это значит пиратов в тиктоке всех похерят наконец-то

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0
Сергей Быковский

А YouTube shots зачем тогда нужны?

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0
No Name

По стопам Яндекса ред.

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0

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