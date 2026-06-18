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Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс Командировки» добавили ИИ-помощника для организации деловых поездок — он поможет подобрать и забронировать билеты и отели

Он учитывает корпоративные лимиты на билеты и питание, а также содержащие в запросе пожелания.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Новая функция доступна всем клиентам сервиса по запросу, сообщили в компании.
  • Чтобы «ИИ-агент» помог с оформлением, достаточно написать ему запрос в свободной форме: например — «слетать в Казань на три дня с четверга, жить недалеко от завода» или «отель в Санкт-Петербурге с конференц-залом и ранним заселением».
  • После этого помощник предложит варианты, соответствующие запросу — он подбирает гостиницы по цене и отзывам, а также учитывает корпоративные лимиты на билеты, питание и другие сервисы, которые подключила компания.
  • Если данных для бронирования недостаточно, уточнит — например, аэропорт для вылета, продолжительность пересадки и требования к жилью. Если не получится найти подходящие варианты, то задаст вопросы и найдёт альтернативные маршруты и отели.
  • Как только пользователь подтвердит выбранные варианты, ИИ-помощник оформит билеты и забронирует гостиницу — посадочные талоны и ваучеры появятся в личном кабинете. Деньги спишутся с корпоративного счёта компании.

#новости #яндекскомандировки

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