«Яндекс Командировки» добавили ИИ-помощника для организации деловых поездок — он поможет подобрать и забронировать билеты и отели

Он учитывает корпоративные лимиты на билеты и питание, а также содержащие в запросе пожелания.Источник: «Яндекс»Новая функция доступна всем клиентам сервиса по запросу, сообщили в компании.Чтобы «ИИ-агент» помог с оформлением, достаточно написать ему запрос в свободной форме: например — «слетать в Казань на три дня с четверга, жить недалеко от завода» или «отель в Санкт-Петербурге с конференц-залом и ранним заселением».После этого помощник предложит варианты, соответствующие запросу — он подбирает гостиницы по цене и отзывам, а также учитывает корпоративные лимиты на билеты, питание и другие сервисы, которые подключила компания.Если данных для бронирования недостаточно, уточнит — например, аэропорт для вылета, продолжительность пересадки и требования к жилью. Если не получится найти подходящие варианты, то задаст вопросы и найдёт альтернативные маршруты и отели.Как только пользователь подтвердит выбранные варианты, ИИ-помощник оформит билеты и забронирует гостиницу — посадочные талоны и ваучеры появятся в личном кабинете. Деньги спишутся с корпоративного счёта компании.#новости #яндекскомандировки