Фоторедактор VSCO представил приложение для профессиональных фотографов и анонсировал подписку за $500 в год

Подписка объединит разные продукты бренда.Источник здесь и далее: VSCO VSCO представил iOS-приложение Studio Pro, разработанное специально для профессиональных фотографов, пишет 9To5Mac. Позже в 2026 году компания планирует выпустить версию для macOS.Пользователи смогут обрабатывать до 100 фотографий за раз, применяя пресеты и фильтры, и использовать инструмент Style Match, который анализирует изображение и «воссоздаёт его цвет, тон и настроение». Studio Pro интегрируют с VSCO Galleries.Приложение доступно в планах Starter, Plus и Pro, а также анонсированной подписке VSCO One за $499,99 в год (около 36,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 18 июня 2026 года). Как уточняет Bloomberg, VSCO One запустят в конце июня 2026 года. Подписка будет включать доступ к разным продуктам компании, в том числе Galleries, Workspace, AI Lab и другим.С запуском подписки и приложения VSCO становится прямым конкурентом Adobe, отмечает агентство. Сервис запустил подписки в 2017 году — сейчас, по собственным данным, план VSCO Pro за $12,99 в месяц или $59,99 в год приносит более 50% выручки.Евгений ДелюкинСервисы26.11.2018VSCO отказалась от лайков и комментариев ради свободы творчества: история успеха «плёночного» фоторедактора Создатели начинали с шаблонов WordPress и придумали «асоциальную соцсеть», которой пользуются более 30 млн человек.#новости