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Таня Боброва
Сервисы

Фоторедактор VSCO представил приложение для профессиональных фотографов и анонсировал подписку за $500 в год

Подписка объединит разные продукты бренда.

Источник здесь и далее: VSCO
Источник здесь и далее: VSCO
  • VSCO представил iOS-приложение Studio Pro, разработанное специально для профессиональных фотографов, пишет 9To5Mac. Позже в 2026 году компания планирует выпустить версию для macOS.
  • Пользователи смогут обрабатывать до 100 фотографий за раз, применяя пресеты и фильтры, и использовать инструмент Style Match, который анализирует изображение и «воссоздаёт его цвет, тон и настроение». Studio Pro интегрируют с VSCO Galleries.
Фоторедактор VSCO представил приложение для профессиональных фотографов и анонсировал подписку за $500 в год
  • Приложение доступно в планах Starter, Plus и Pro, а также анонсированной подписке VSCO One за $499,99 в год (около 36,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 18 июня 2026 года). Как уточняет Bloomberg, VSCO One запустят в конце июня 2026 года. Подписка будет включать доступ к разным продуктам компании, в том числе Galleries, Workspace, AI Lab и другим.
  • С запуском подписки и приложения VSCO становится прямым конкурентом Adobe, отмечает агентство. Сервис запустил подписки в 2017 году — сейчас, по собственным данным, план VSCO Pro за $12,99 в месяц или $59,99 в год приносит более 50% выручки.
Евгений Делюкин
Сервисы
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travelandleisure

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