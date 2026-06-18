Spotify начнёт резервировать билеты на концерты для «самых преданных» фанатов — до старта продаж

Выбирать победителей будут по их активности в приложении — сначала только в США.Источник: BloombergReserved by Spotify доступна только для Premium-подписчиков сервиса, говорится в сообщении Spotify. Первым артистом, участвующим в программе, станет Role Model, чей тур пройдёт в 17 городах США, пишет TechCrunch.Определять «самых преданных» фанатов Spotify будет по числу прослушиваний, публикациям и другой активности в приложении. В компании отметили, что фоновое воспроизведение песен «не даст преимущества».Сервис будет резервировать билеты, которые отобранные пользователи смогут выкупить без комиссии до старта общей продажи. Предложение будет действовать не на конкретный концерт, а на тур в целом — можно выбрать доступные дату, город и места в зале.Пока функция доступна только для пользователей старше 18 лет в США, в дальнейшем её планируют запустить и в других странах. В компании подчеркнули, что перепродать купленные с помощью Reserved by Spotify билеты нельзя.Данила БычковСервисы30 апрSpotify начнёт верифицировать музыкантов, чтобы пользователи могли отличить их от ИИ-артистов Также в профилях исполнителей появится информация о концертах и релизах. #новости #spotify