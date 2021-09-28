Пользователи смогут открыть приложения через веб-браузер.
- Компания предупреждала, что после 27 сентября пользователи устройств Android, которые работают под управлением Android 2.3.7 или более низкой версии, могут получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать Gmail, YouTube и Карты.
- Чтобы сохранить доступ к продуктам, Google рекомендовала обновить систему до более новой версии Android (3.0+). Если пользователь не может обновить, то он может войти в свою учётную запись Google в веб-браузере устройства и использовать приложения оттуда.
- По данным портала Birmingham Live, операционная система была запущена в декабре 2010 года. Компания отказывается от её поддержки для обеспечения безопасности пользователей. Система старше Android 2.3.7 работала в Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Go, HTC Evo 4G и других устройствах.
Отделение на словах было. Android one не смог себя оправдать и в итоге мало кто из производителей делает нормальные и стабильные апдейты андроида для телефонов. И при этом чаще кастом.
Так же в новости написаны вещи далеки от реальности, так как андроид 3.0 был ужасным провалом и даже во времена выхода почти не было устройств на нем. После 2.3.3 большинство уствройств были на 4.2+. И обновится с старого девайса на нормальную систему реально только если существуют очень кастомные прошивки на xda
«Метавселенная» может существовать отдельно Facebook.
Китай объявил все операции с криптовалютами нелегальными. Запрещено оказание любых услуг, связанных с криптовалютами и соответствующими производными инструментами.
Бывшие и нынешние работники огорчены: они не смогли стать миллионерами, как бывает в Кремниевой долине. И ещё разочаровались в основателях, которые гордились духом независимости проекта, а теперь получили миллиарды за сделку с корпорацией.
Фигуру «Бриллиант» (с англ. – «Diamond») называют также «Кристалл», «Алмаз», «Ромб». Формация состоит из двух конфигураций — расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников. Этот паттерн в теории служит сигналом для смены тренда или как минимум коррекцией в средне- или долгосрочном движении актива.
Два года назад, когда я заводила свой канал в телеграме «Отказала модная железа», мне казалось, что уже поздновато, вся аудитория сформировала лист читаемого и новый канал нафиг не сдался.
Подробной информации о сотрудничестве компания пока не раскрыла.