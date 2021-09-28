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Nazigul Jusupova

YouTube и Gmail перестали работать на Android десятилетней давности Статьи редакции

Пользователи смогут открыть приложения через веб-браузер.

  • Компания предупреждала, что после 27 сентября пользователи устройств Android, которые работают под управлением Android 2.3.7 или более низкой версии, могут получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать Gmail, YouTube и Карты.
  • Чтобы сохранить доступ к продуктам, Google рекомендовала обновить систему до более новой версии Android (3.0+). Если пользователь не может обновить, то он может войти в свою учётную запись Google в веб-браузере устройства и использовать приложения оттуда.
  • По данным портала Birmingham Live, операционная система была запущена в декабре 2010 года. Компания отказывается от её поддержки для обеспечения безопасности пользователей. Система старше Android 2.3.7 работала в Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Go, HTC Evo 4G и других устройствах.

#новости #google

1416 просмотров
11 11 комментариев
2
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Специализированный Никита

Учитывая как работает поддержка устройств на Андроиде, приходится только удивляться, что в мире есть вообще устройства на версии 2.3

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4
Сергей Низовцев

В последних версиях Android (где-то с 8-10, я не слежу) отделили драйвера вендора от остальной системы, после чего как минимум обновления безопасности стали прилетать регулярно.

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0
Yevhenii Oliinyk

Отделение на словах было. Android one не смог себя оправдать и в итоге мало кто из производителей делает нормальные и стабильные апдейты андроида для телефонов. И при этом чаще кастом.
Так же в новости написаны вещи далеки от реальности, так как андроид 3.0 был ужасным провалом и даже во времена выхода почти не было устройств на нем. После 2.3.3 большинство уствройств были на 4.2+. И обновится с старого девайса на нормальную систему реально только если существуют очень кастомные прошивки на xda

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1
Vadim Zaripov

Приложения стали очень прожорливыми и занимать больше места в памяти смартфонов. Учитывая, что ни один смартфон с Android 2.3 не сможет нормально потянуть эти приложения, то не удивительно, что Google принял такое решение

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3
MEGAtraXXXer666

Может скоро и в России перестанут

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–2
Михаил Б

Так а что Вы хотите?
Последний раз кремлевское ПО обновлялось аж в 2000 году. Была попытка обновления в 2008 году, но через 4 года откатили к версии 2000.
Постоянно пугают, что более свежее обновление опасно из-за рисков отката к заводским настройкам 1992 году.

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5
Бизнес советы

У кого устройства на 2.3 они и так Ютуб не смотрят, и тем более не пользуются сервисами Гугла

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Как они лихо решили убрать всех индусов из интернета! ))

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0
Sasha Bochkin

говорят, есть интернет за пределами youtube и gmail

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Говорят, есть такая штука как чувство юмора 

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1
Джон Картошкин

Да, я сам вчера заметил.

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0
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