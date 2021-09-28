«TikTok пришёл к нам, а не мы к нему»: глава Microsoft рассказал о несостоявшейся покупке платформы в 2020 году Статьи редакции
TikTok обсуждала продажу части бизнеса на фоне запрета в США.
- Гендиректор Microsoft Сатья Наделла, выступая на Code Conference, рассказал о переговорах по покупке TikTok на фоне угроз со стороны администрации Дональда Трампа в адрес соцсети, пишет The Verge.
По словам Наделлы, TikTok искал партнёра из США, который помог бы «с вопросами безопасности» и выбрал Microsoft, чтобы успокоить администрацию Трампа. Ключевым фактором было то, что компания — американский поставщик услуг, считает Наделла.
В августе 2020 года Трамп запретил TikTok и WeChat в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Компанию подозревали в слежке за пользователями и передаче информации властям Китая.
Переговоры о покупке части бизнеса TikTok вели Microsoft, Twitter, Oracle и Walmart. В августе 2020 года в Microsoft сообщили, что гендиректор компании Сатья Наделла обсуждает сделку с президентом США Дональдом Трампом. В сентябре 2020-го компания сообщила, что владелец TikTok отклонил её предложение.
- Наделла назвал эту ситуацию «самой странной», над которой он работал когда-либо, и признался, что предложение отчасти заинтриговало его. На вопрос, хотел бы он купить TikTok сейчас, Наделла ответил, что нет.
- В июне 2021 года Джо Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat в США.
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