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Nazigul Jusupova

«TikTok пришёл к нам, а не мы к нему»: глава Microsoft рассказал о несостоявшейся покупке платформы в 2020 году Статьи редакции

TikTok обсуждала продажу части бизнеса на фоне запрета в США.

  • Гендиректор Microsoft Сатья Наделла, выступая на Code Conference, рассказал о переговорах по покупке TikTok на фоне угроз со стороны администрации Дональда Трампа в адрес соцсети, пишет The Verge.

  • По словам Наделлы, TikTok искал партнёра из США, который помог бы «с вопросами безопасности» и выбрал Microsoft, чтобы успокоить администрацию Трампа. Ключевым фактором было то, что компания — американский поставщик услуг, считает Наделла.

  • В августе 2020 года Трамп запретил TikTok и WeChat в США на фоне ухудшения отношений с Китаем. Компанию подозревали в слежке за пользователями и передаче информации властям Китая.

  • Переговоры о покупке части бизнеса TikTok вели Microsoft, Twitter, Oracle и Walmart. В августе 2020 года в Microsoft сообщили, что гендиректор компании Сатья Наделла обсуждает сделку с президентом США Дональдом Трампом. В сентябре 2020-го компания сообщила, что владелец TikTok отклонил её предложение.

  • Наделла назвал эту ситуацию «самой странной», над которой он работал когда-либо, и признался, что предложение отчасти заинтриговало его. На вопрос, хотел бы он купить TikTok сейчас, Наделла ответил, что нет.
  • В июне 2021 года Джо Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и WeChat в США.

#новость #tiktok #microsoft

1414 просмотров
9 9 комментариев
8
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9 комментариев
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KINCH

Беру свой смартфон, открываю TikTok, 
Оголяю сосок и листаю TikTok — играюсь с его лентой словно в пинг-понг (тонким реперским голоском на подпеве)
Экран потеет, лента прыг-скок,
Билл Гейтс не купил и никто не смог! Бррраааа!

Запишите трек, потом скажете, залетел в ТикТок или нет

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5
Denis Denisov

Залетит тока в путь👍

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1
KINCH

Там другая строка должна быть
 Экран потеет, с*ка на члене прыг-скок

Постеснялся, VC все же, аудитория тут детская 

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0
venturi2009

Решили по Американски откатом

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0
venturi2009

Причём все офияльно

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0
Dmitry Yashin

А в чём новость-то?

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0
Влад Рудов

Ну, так сейчас тик ток разрешен в США и все норм же? Тогда зачем вообще продавать часть компании? Ничего не понятно, но очень интересно 

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0
Георгий Михнов

Конечно сейчас нет, покупалка маловата

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0
Крипто Кун

Microsoft одна из самых прибыльных компании на планете.  

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0
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