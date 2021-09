{"items":[{"comment_id":3326891,"subsite_id":199123,"user_id":700,"type":"comment_add","id":3326891,"hash":"2489131c6d19f26c3a7b297a8ebc8fef","date":1632819154,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/297357-maksim-ilyahov-i-ego-konsultaciya-za-100-k-stoit-li-svoih-deneg?comment=3326891","text":"\u041d\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":700,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/700-roman-gorbachev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/699d6e16-ac3f-bf25-6ef1-125a9366d70f\/","name":"\u0420\u043e\u043c\u0430\u043d \u0413\u043e\u0440\u0431\u0430\u0447\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":297357,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/297357-maksim-ilyahov-i-ego-konsultaciya-za-100-k-stoit-li-svoih-deneg","title":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0418\u043b\u044c\u044f\u0445\u043e\u0432 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0441\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u0437\u0430 100 \u041a \u2014 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326892,"subsite_id":199123,"user_id":530701,"type":"comment_add","id":3326892,"hash":"3a161bb19f156992d00e7caf957ecdbe","date":1632819161,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/298669-zasudit-nelzya-prostit-zaplatil-130-000-rub-za-razrabotku-telegram-bota-a-programmist-slilsya?comment=3326892","text":"\"\u0421 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0443\u0434, \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u044d\u0442\u043e \u043d\u0438 \u043a \u0447\u0435\u043c\u0443\" - \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0432\u044b \u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u0432 \u0441\u0442\u0438\u043b\u0435 \"\u0421 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c\", \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u044e \u0442\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f?\u00a0

\u0418\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e \u0441\u0443\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u043c \u0438 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \"\u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0441 \u043d\u0438\u043c\"?



\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438. \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0444\u0430\u043a\u0442\u0435 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432, \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0432\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438.\u00a0





\u041f\u0440\u043e \u0442\u0430\u0442\u0443\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0414\u041d\u041a - \u043d\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0447\u044c\u00a0 Scientific Reports - \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":530701,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/530701-sidor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df05339a-a03f-9a09-7f98-c7e8d5f9126d\/","name":"\u0421\u0438\u0434\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":298669,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/298669-zasudit-nelzya-prostit-zaplatil-130-000-rub-za-razrabotku-telegram-bota-a-programmist-slilsya","title":"\u0417\u0430\u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c: \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b 130 000 \u0440\u0443\u0431 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c-\u0431\u043e\u0442\u0430, \u0430 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0441\u0442 \u0441\u043b\u0438\u043b\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326899,"subsite_id":199129,"user_id":136834,"type":"comment_add","id":3326899,"hash":"b2e4b7bd459f9570064b5d27e3e60ba0","date":1632819263,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/298467-auditoriya-tiktok-dostigla-1-mlrd-aktivnyh-polzovateley-v-mesyac?comment=3326899","text":"\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d \u043b\u0435\u043d\u0442\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c? \u0423\u0436 \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0445\u043e\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0438\u043a\u0442\u043e\u043a\u0438)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":136834,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/136834-anon-pliz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02a67af7-e89f-e13d-8ff6-0de2095f896e\/","name":"\u0410\u043d\u043e\u043d \u041f\u043b\u0438\u0437","isVerified":false},"content":{"id":298467,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/298467-auditoriya-tiktok-dostigla-1-mlrd-aktivnyh-polzovateley-v-mesyac","title":"\u0410\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f TikTok \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0430 1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326901,"subsite_id":199113,"user_id":948587,"type":"comment_add","id":3326901,"hash":"537e9f984927a78d3cb09a4416d91cf5","date":1632819304,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298398-kanal-v-telegrame-s-nulya-do-40-tysyach-podpischikov-ili-kak-otkazala-modnaya-zheleza?comment=3326901","text":"\u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043c\u0430\u0433\u043e\u0433\u0438\u044f, \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430, \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u0438 \u0442\u044b \u043b\u0438\u0431\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0448\u044c, \u043b\u0438\u0431\u043e \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0448\u044c. \u0421\u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441, \u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043c, \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443 \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u043e\u0439, \u0430 \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0435 \u043e\u0447...\u0444\u0438\u0433\u043d\u044f \u044d\u0442\u043e...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":948587,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/948587-alla-korzh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0e97dde-52c5-5865-8c02-5aa674c19d4f\/","name":"\u0410\u043b\u043b\u0430 \u041a\u043e\u0440\u0436","isVerified":false},"content":{"id":298398,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298398-kanal-v-telegrame-s-nulya-do-40-tysyach-podpischikov-ili-kak-otkazala-modnaya-zheleza","title":"\u041a\u0430\u043d\u0430\u043b \u0432 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u0435 \u0441 \u043d\u0443\u043b\u044f \u0434\u043e 40 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043c\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326906,"subsite_id":200396,"user_id":939955,"type":"comment_add","id":3326906,"hash":"fc941dbc9ae2f42c9b4a5c91771093eb","date":1632819367,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/298625-youtube-i-gmail-perestali-rabotat-na-android-desyatiletney-davnosti?comment=3326906","text":"\u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \"\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u044b\", \"\u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430\" \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438\u0433\u043c\u044b \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":939955,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/939955-feiry-fairy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c1dd2126-dab2-5861-be54-5ff5fdf81834\/","name":"feiry fairy","isVerified":false},"content":{"id":298625,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/298625-youtube-i-gmail-perestali-rabotat-na-android-desyatiletney-davnosti","title":"YouTube \u0438 Gmail \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 Android \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0439 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326909,"subsite_id":199119,"user_id":413603,"type":"comment_add","id":3326909,"hash":"bcf9dd15f12525d4f8157958dc7998d2","date":1632819404,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/298636-facebook-sozdala-fond-dlya-investiciy-v-razrabotku-metavselennoy?comment=3326909","text":"\u0414\u0436\u043e\u0431\u0441 \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u043b \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u043d\u0434\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e, \u0430 \u043b\u0438\u0448\u044c \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b:\u00a0\"What we want to do is we want to put an incredibly great computer in a book that you can carry around with you and learn how to use in 20 minutes ... and we really want to do it with a radio link in it so you don't have to hook up to anything and you're in communication with all of these larger databases and other computers.\" \u2014 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0438\u0434\u0435\u044f, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439. \u041d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":413603,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/413603-kostya-koremin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d32aa211-130e-6a60-b9d8-58ed10183bbe\/","name":"Kostya Koremin","isVerified":false},"content":{"id":298636,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/298636-facebook-sozdala-fond-dlya-investiciy-v-razrabotku-metavselennoy","title":"Facebook \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0434 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u00ab\u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326910,"subsite_id":199113,"user_id":199555,"type":"comment_add","id":3326910,"hash":"3bdeb92687ce6d456e1973f0d0f7249c","date":1632819408,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298428-7-oshibok-biznesa-pri-prodazhah-v-whatsapp?comment=3326910","text":"Misha, \u043d\u0430\u0434\u0435\u0435\u043c\u0441\u044f, \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u0430\u043c \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430 :) \u0436\u0434\u0435\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":199555,"url":"https:\/\/vc.ru\/textback","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/56a5085a-2071-e6f3-598e-03d4b549af7c\/","name":"TextBack","isVerified":true},"content":{"id":298428,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298428-7-oshibok-biznesa-pri-prodazhah-v-whatsapp","title":"7 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u043a \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u0445 \u0432 WhatsApp"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326911,"subsite_id":199119,"user_id":115846,"type":"comment_add","id":3326911,"hash":"7746a70bd7e572f7a6dda63f6ab43954","date":1632819430,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/298630-velikaya-rokirovka-maykla-della?comment=3326911","text":"\u0418\u043b\u044c\u044f, \u043f\u0440\u043e\u0441\u044c\u0431\u0430, \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0439\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0435 \u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c. \u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0447\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":115846,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/115846-rasul-tokhniyazov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77510039-467e-f7c1-a782-9b944478cc67\/","name":"Rasul Tokhniyazov","isVerified":false},"content":{"id":298630,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/298630-velikaya-rokirovka-maykla-della","title":"\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u0430\u044f \u0440\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u041c\u0430\u0439\u043a\u043b\u0430 \u0414\u0435\u043b\u043b\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326912,"subsite_id":199119,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3326912,"hash":"ed3d5f4f285d923071f4dfeaa5277822","date":1632819459,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/298395-prodazha-mailchimp-za-12-mlrd-vozmutila-sotrudnikov-im-ne-davali-bonusy-opcionami-obeshchaya-ne-prodavat-kompaniyu?comment=3326912","text":"\u0421\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u0438\u043c \u0432\u0434\u0430\u043b\u0431\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435, \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u043e \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c (\u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u044d\u0442\u043e?), \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0431\u0430\u0446 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0444\u0435\u0439\u0441\u0431\u0443\u043a\u0443, \u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0437\u043b\u0430, \u0442\u0438\u043f\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e 1\u0421 \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0441\u044c \u043c\u0430\u0438\u043b.\u0440\u0443 \u0438 1\u0421.

\u042d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0441 \u0433\u0443\u0433\u043b\u043e\u043c \u0431\u044b\u043b\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043d \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043b \u043d\u0438\u0436\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0434\u043e\u0431\u0440\u0430 \u0438 \u0431\u043b\u0430 \u0431\u043b\u0430 \u0431\u043b\u0430, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u0434\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b \u0437\u043b\u0430.

\u041d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0434\u0435 \u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442 \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0430\u0434 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043d\u0430\u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":298395,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/298395-prodazha-mailchimp-za-12-mlrd-vozmutila-sotrudnikov-im-ne-davali-bonusy-opcionami-obeshchaya-ne-prodavat-kompaniyu","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430 Mailchimp \u0437\u0430 $12 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0432\u043e\u0437\u043c\u0443\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 \u0438\u043c \u043d\u0435 \u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u043d\u0443\u0441\u044b \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043c\u0438, \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u044f \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326914,"subsite_id":200396,"user_id":699766,"type":"comment_add","id":3326914,"hash":"5573494502a66e17e783a514c4616de6","date":1632819477,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/298655-tiktok-prishel-k-nam-a-ne-my-k-nemu-glava-microsoft-rasskazal-o-nesostoyavsheysya-pokupke-platformy-v-2020-godu?comment=3326914","text":"\u0422\u0430\u043c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u0431\u044b\u0442\u044c

>\u00a0\u042d\u043a\u0440\u0430\u043d \u043f\u043e\u0442\u0435\u0435\u0442, \u0441*\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0447\u043b\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0440\u044b\u0433-\u0441\u043a\u043e\u043a

\u041f\u043e\u0441\u0442\u0435\u0441\u043d\u044f\u043b\u0441\u044f, VC \u0432\u0441\u0435 \u0436\u0435, \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0442\u0443\u0442 \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":699766,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/699766-kinch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc29e91c-0258-55ac-94df-1e1ff376567d\/","name":"KINCH","isVerified":false},"content":{"id":298655,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/298655-tiktok-prishel-k-nam-a-ne-my-k-nemu-glava-microsoft-rasskazal-o-nesostoyavsheysya-pokupke-platformy-v-2020-godu","title":"\u00abTikTok \u043f\u0440\u0438\u0448\u0451\u043b \u043a \u043d\u0430\u043c, \u0430 \u043d\u0435 \u043c\u044b \u043a \u043d\u0435\u043c\u0443\u00bb: \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 Microsoft \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u043e \u043d\u0435\u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u0432\u0448\u0435\u0439\u0441\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326916,"subsite_id":199113,"user_id":8672,"type":"comment_add","id":3326916,"hash":"270328a154ee98e69b9c1e91e9d2e0eb","date":1632819519,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298680-cheklist-po-razvitiyu-lichnogo-brenda?comment=3326916","text":"\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e! \u0427\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e-\u0442\u043e \u043f\u0440\u044f\u043c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442\u0430 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435\u0442. \u0415\u0441\u0442\u044c \u0448\u0442\u0443\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u044f\u0442 \u2013 \u0444\u0438\u0434\u0431\u0435\u043a \u0438 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 (\u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0441 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u044f \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c). \u0410 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u044f\u0442 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435 :)



\u042f \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0434\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430 \u0443 \u0441\u0435\u0431\u044f:

1. \u0415\u0436\u0435\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u043a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u0435, \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c\u0443 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0442 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\/\u0441\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u043e\u0432 \u2013 \u0435\u0433\u043e \u044f \u0442\u0440\u0430\u0447\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 \u0438 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b.

2. \u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u043c\u044b\u0441\u043b\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \"\u0434\u043e\u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u0442\u044c\" \u0432 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442, \u044f \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e \u0441\u0430\u043c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u044e \u0438 \u0434\u043e\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u044e \u0432 \u043f.1



\u041a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a =)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8672,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/8672-andrey-chumachenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f88ee28a-6ccd-58a5-9dcf-228b8e7bbb5b\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0427\u0443\u043c\u0430\u0447\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":298680,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298680-cheklist-po-razvitiyu-lichnogo-brenda","title":"\u0427\u0435\u043a\u043b\u0438\u0441\u0442 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326919,"subsite_id":199120,"user_id":77360,"type":"comment_add","id":3326919,"hash":"d4d2d440f1de217d7bc1bf7aa567228c","date":1632819548,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/298623-kogda-nalogovaya-prinuditelno-zakryvaet-ip-i-kak-etogo-ne-dopustit?comment=3326919","text":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0418\u041f \u0441 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u0439, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431 \u0435\u0451 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0431\u044b\u043b \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 6 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432. \u041f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439, \u0447\u0442\u043e\u0431 \u0418\u041f \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0438\u0441\u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441\u0440\u043e\u043a\u0430 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438. \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0442\u0430\u043a \u043b\u0435\u0442\u043e\u043c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u0412\u041d\u0416 \u0438 \u0418\u041f \u0431\u044b\u043b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0418\u041f \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0432 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0443\u044e. \u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0418\u041f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0439\u0434\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":77360,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/77360-anton-gridz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5ea0fee-8aac-0527-dc4a-d6a568e7c260\/","name":"Anton Gridz","isVerified":false},"content":{"id":298623,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/298623-kogda-nalogovaya-prinuditelno-zakryvaet-ip-i-kak-etogo-ne-dopustit","title":"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0418\u041f \u0438 \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326921,"subsite_id":199119,"user_id":1193,"type":"comment_add","id":3326921,"hash":"883c48892c18769b06865768ae0b3bca","date":1632819579,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/297854-proshel-novye-testy-dlya-nekvalov-v-tinke-bylo-legko-otvety?comment=3326921","text":"\u042f \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u044b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0432 \u0440\u0443\u043d\u0435\u0442\u0435 \u0443 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435\u00a0

https:\/\/investmoda.ru\/brokery\/testirovanie-nekvalifitsirovannyh-investorov-otvety\/ \u043e \u0447\u0435\u043c \u0438 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e https:\/\/youtu.be\/YyJ8HeEytUE . \u0410 \u0441\u0442\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e","media":[{"type":"link","value":"investmoda.ru"},{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e09182e-4325-5ec6-932c-8a43b37d2bc5\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1193,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1193-stepan-ermakov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c317fe77-2ecd-6e4a-32f8-6d99e1c82bd8\/","name":"\u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d \u0415\u0440\u043c\u0430\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":297854,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/297854-proshel-novye-testy-dlya-nekvalov-v-tinke-bylo-legko-otvety","title":"\u041f\u0440\u043e\u0448\u0451\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u043a\u0432\u0430\u043b\u043e\u0432 \u0432 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u0435. \u0411\u044b\u043b\u043e \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e + \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326922,"subsite_id":199122,"user_id":128059,"type":"comment_add","id":3326922,"hash":"04819e60fd45536b28e3cda478e8592d","date":1632819614,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298550-markirovka-molochnoy-produkcii-k-chemu-gotovitsya-roznice?comment=3326922","text":"\u0422\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u043d\u0430\u0434\u0435\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0441 \u043c\u043e\u043b\u043e\u043a\u043e\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f. \u0425\u043e\u0442\u044f \u0438\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0432\u044b, \u0443\u0432\u044b, \u043f\u043e \u043a\u043e\u0434\u0443 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c (((\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":128059,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/128059-yulia-vetchinkina","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a815277e-b5ae-92f7-d0bc-408a41c32c45\/","name":"Yulia Vetchinkina","isVerified":false},"content":{"id":298550,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298550-markirovka-molochnoy-produkcii-k-chemu-gotovitsya-roznice","title":"\u041c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438. \u041a \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0440\u043e\u0437\u043d\u0438\u0446\u0435?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326925,"subsite_id":199122,"user_id":797312,"type":"comment_add","id":3326925,"hash":"62ce6f9eb211bcdbeebadd150df6ecd4","date":1632819623,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298550-markirovka-molochnoy-produkcii-k-chemu-gotovitsya-roznice?comment=3326925","text":"\u0411\u0443\u0445\u043b\u043e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0438 \u0447\u0442\u043e?!

\u041a\u0430\u043a \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043a\u0430\u0445, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442. \u0412 \u041b\u0435\u043d\u0442\u0435 \u0440\u043e\u043c \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b, \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b, \u0430 \u0442\u0430\u043c \u0430\u0446\u0435\u0442\u043e\u043d \u0441 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0445\u043e\u043c \u0440\u0435\u0437\u0438\u043d\u044b. \u041f\u043e\u0435\u0445\u0430\u043b \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u0435 \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u0441\u043f\u0440\u044f\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043a\u0443 \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043b\u043e\u043c \u043e\u043f\u043b\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u0443\u043c\u043c\u0443.

\u042f \u0431\u044b\u043b \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043a \u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0443, \u0430 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0441\u0435\u043c \u0432\u0438\u0434\u043e\u043c \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435 \u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u043a\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438.\u00a0

\u0412\u043e\u0442 \u0432\u0430\u043c \u0438 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430. \u041a\u0430\u043a \u0442\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442. \u0417\u0430 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0430\u0441\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0451.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":797312,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/797312-yury-gagarin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/22a894a2-0b01-591f-bd88-de5bb4e249b1\/","name":"Yury Gagarin","isVerified":false},"content":{"id":298550,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/298550-markirovka-molochnoy-produkcii-k-chemu-gotovitsya-roznice","title":"\u041c\u0430\u0440\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438. \u041a \u0447\u0435\u043c\u0443 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0440\u043e\u0437\u043d\u0438\u0446\u0435?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326924,"subsite_id":199113,"user_id":36897,"type":"comment_add","id":3326924,"hash":"9f2f26fea812a139a9c9d76491516032","date":1632819622,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298197-kak-ponyat-chto-vash-smm-rabotaet-mnenie-aviasales-rbk-yandeks-praktikuma-kuhni-na-rayone-i-drugih?comment=3326924","text":"\u0422\u0430\u043a \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b, \u0442\u043e \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043d \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442?))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":36897,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/36897-aleksey-kuzmichev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a730b44f-32f8-b720-9514-4f2809570bda\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u041a\u0443\u0437\u044c\u043c\u0438\u0447\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":298197,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/298197-kak-ponyat-chto-vash-smm-rabotaet-mnenie-aviasales-rbk-yandeks-praktikuma-kuhni-na-rayone-i-drugih","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u0448 SMM \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442: \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 Aviasales, \u0420\u0411\u041a, \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0443\u043c\u0430\u00bb, \u00ab\u041a\u0443\u0445\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0435\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326926,"subsite_id":199120,"user_id":654736,"type":"comment_add","id":3326926,"hash":"30219fb043490df86accd87533538cc5","date":1632819630,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/298692-activision-blizzard-vyplatit-postradavshim-sotrudnikam-po-delu-o-domogatelstvah-18-mln?comment=3326926","text":"\u0421\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u0431\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0438\u043d\u0430 HR \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":654736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/654736-mr-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4002af54-a7b0-5f72-a743-23eb7337d894\/","name":"Mr. Z","isVerified":false},"content":{"id":298692,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/298692-activision-blizzard-vyplatit-postradavshim-sotrudnikam-po-delu-o-domogatelstvah-18-mln","title":"Activision Blizzard \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0432\u0448\u0438\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u043f\u043e \u0434\u0435\u043b\u0443 \u043e \u0434\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445 $18 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326928,"subsite_id":200396,"user_id":136834,"type":"comment_add","id":3326928,"hash":"fd02f0a49857f17370c0692919551fe1","date":1632819638,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/298625-youtube-i-gmail-perestali-rabotat-na-android-desyatiletney-davnosti?comment=3326928","text":"\u042e\u0442\u0443\u0431 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0445 \u0410\u043d\u0434\u0440\u043e\u0438\u0434\u0430\u0445 (\u0431\u044b\u043b\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e ~2012 \u0433\u043e\u0434\u0430) \u0441\u0434\u043e\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434. \u041f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":136834,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/136834-anon-pliz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02a67af7-e89f-e13d-8ff6-0de2095f896e\/","name":"\u0410\u043d\u043e\u043d \u041f\u043b\u0438\u0437","isVerified":false},"content":{"id":298625,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/298625-youtube-i-gmail-perestali-rabotat-na-android-desyatiletney-davnosti","title":"YouTube \u0438 Gmail \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 Android \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u043d\u0435\u0439 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326927,"subsite_id":199130,"user_id":542882,"type":"comment_add","id":3326927,"hash":"e7fade034d424c73d55f830ad96fefb6","date":1632819637,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/298509-telekanal-pyatnica-obyavil-kasting-sredi-it-specialistov-dlya-uchastiya-v-realiti-shou?comment=3326927","text":"\u0413\u0433\u0433\u0433, \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0447\u0442\u043e \"\u044d\u043c\u043e \u043f\u0438\u0434\u043e\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u0447\u0435\u043b\u043a\u0430 \u0442\u044b \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043b\u043a\u0443\" )))

\u041d\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0442\u0438\u043a\u0442\u043e\u043a \u0438 \u0430\u0439\u0442\u0438, \u0441 \u0442\u0435\u043f\u043b\u043e\u0442\u043e\u0439 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u044e \u043c\u0430\u0441\u0441-\u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0443 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0443\u043b\u0435\u0432\u044b\u0445\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":542882,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/542882-ogurec-limpopo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77c200bf-7b21-5c18-812e-752beb4edff7\/","name":"\u041e\u0433\u0443\u0440\u0435\u0446 \u041b\u0438\u043c\u043f\u043e\u043f\u043e","isVerified":false},"content":{"id":298509,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/298509-telekanal-pyatnica-obyavil-kasting-sredi-it-specialistov-dlya-uchastiya-v-realiti-shou","title":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b \u00ab\u041f\u044f\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430\u00bb \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043a\u0430\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0434\u043b\u044f \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u044f \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438-\u0448\u043e\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3326929,"subsite_id":199134,"user_id":498049,"type":"comment_add","id":3326929,"hash":"01bd1eb4d7163174041e688ae66ba9e6","date":1632819638,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/297406-step-logic?comment=3326929","text":"\u0425\u0437. \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432 \u041f\u0430\u0440\u043a\u0435 \u0413\u043e\u0440\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441 LTE, \u0431\u0435\u0437 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 5G. \u041d\u0430 \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0435, \u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f, \u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d \u043d\u0430 LTE \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u043b \u0441\u0435\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":498049,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/498049-k-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c74943cd-9e0e-f043-a71f-2a1051875133\/","name":"K. A.","isVerified":false},"content":{"id":297406,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/297406-step-logic","title":"\u0421\u043a\u043e\u0440\u043e \u0432 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0430\u0445 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f Wi-Fi 6. \u0417\u0430\u0447\u0435\u043c?"},"isAnonymous":false}]}