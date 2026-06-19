Instagram* добавил возможность подписывать в «карусели» каждую фотографию отдельно

До этого подпись была одна для всех снимков.Скриншот vc.ru Функция доступна по всему миру, пишет Fast Company. Всего в «карусель» можно загрузить до 20 фотографий и видео — теперь каждому медиа можно добавить отдельную подпись.Для этого нужно загрузить фотографии, а затем нажать на область с подписью и выбрать в выпадающем меню «несколько подписей» — если не хочется подписывать каждое изображение, можно этого не делать. Функция доступна только для новых публикаций, старые отредактировать не получится.Instagram* представил «карусели» в 2017 году. В 2021-м запустил функцию Collabs, которая позволяет пользователям создавать совместные публикации — с общими лайками и комментариями.В конце 2023 года сервис начал тестировать опцию, через которую пользователи могут предлагать фотографии и видео для чужих «каруселей».*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости