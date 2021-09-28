Платное приложение, которое убирает «ненавистные» AMP-версии сайтов, взлетело в рейтинге App Store Статьи редакции
«Все так сильно ненавидят Google AMP, что готовы платить $2,99, лишь бы его не видеть».
27 сентября на первое место App Store в категории утилит попало приложение Amplosion. Это расширение для Safari, которое позволяет перенаправлять пользователя на исходную веб-страницу при открытии ссылки Google AMP.
Accelerated Mobile Pages (AMP) — это технология, которую продвигает Google. Она позволяет создавать страницы специально для открытия сайтов из мобильного поиска. Технологию используют, например, The Washington Post, CNN и другие.
Она позволяет быстро открывать сайты, если у них есть AMP-версия, а поисковики отдают предпочтения страницам с быстрой загрузкой. Но функции у сайтов в этом формате часто ограничены.
Расширение создал iOS-разработчик Кристиан Селиг (Christian Selig), который также сделал приложение Apollo для чтения Reddit. Amplosion стоит $2,99.
Помимо основной функции у приложения есть два виджета: один показывает, как часто пользователь переходит по AMP-ссылкам, второй — это виртуальный домашний питомец, собака по кличке Lord Waffles, который ничего не делает.
Селиг загрузил Amplosion в App Store 20 сентября. На следующий день 9To5Mac назвало его одним из лучших новых приложений для загрузки на iOS 15 и iPadOS 15. Тогда же был пик выручки, следует из данных аналитической компании AppMagic, проверил vc.ru. В App Store у него большее 500 оценок.
После выхода Amplosion на первое место на него обратили внимание в Twitter.
28 сентября приложение находится на втором месте в категории утилит.
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