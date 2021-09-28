«Все так сильно ненавидят Google AMP, что готовы платить $2,99, лишь бы его не видеть».

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27 сентября на первое место App Store в категории утилит попало приложение Amplosion. Это расширение для Safari, которое позволяет перенаправлять пользователя на исходную веб-страницу при открытии ссылки Google AMP.

Accelerated Mobile Pages (AMP) — это технология, которую продвигает Google. Она позволяет создавать страницы специально для открытия сайтов из мобильного поиска. Технологию используют, например, The Washington Post, CNN и другие.

Она позволяет быстро открывать сайты, если у них есть AMP-версия, а поисковики отдают предпочтения страницам с быстрой загрузкой. Но функции у сайтов в этом формате часто ограничены.

Пример работы Amplosion ProductHunt

Расширение создал iOS-разработчик Кристиан Селиг (Christian Selig), который также сделал приложение Apollo для чтения Reddit. Amplosion стоит $2,99.

Помимо основной функции у приложения есть два виджета: один показывает, как часто пользователь переходит по AMP-ссылкам, второй — это виртуальный домашний питомец, собака по кличке Lord Waffles, который ничего не делает.

Селиг загрузил Amplosion в App Store 20 сентября. На следующий день 9To5Mac назвало его одним из лучших новых приложений для загрузки на iOS 15 и iPadOS 15. Тогда же был пик выручки, следует из данных аналитической компании AppMagic, проверил vc.ru. В App Store у него большее 500 оценок.

Christian Selig @ChristianSelig Oh my gosh!! Amplosion is the number 1 app in Utilities! Thank you so much, I’ve never had an app be (however brief!) the top in its category!! ❤🧡💛 love you «Боже мой! Amplosion — приложение №1 среди утилит! Большое спасибо, у меня никогда не было приложения — лидера в своей категории (пусть ненадолго). Люблю вас»

После выхода Amplosion на первое место на него обратили внимание в Twitter.

Tom Warren @tomwarren everyone hates Google’s AMP links so much that they’re willing to pay £2.49 ($2.99) to get rid of them https://apps.apple.com/gb/app/amplosion-redirect-amp-links/id1585734696 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7bf85457-ba01-55cd-a7b4-774a3d358612\/","width":1024,"height":596}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8acf283-f418-5989-9a17-82537917f56f\/","width":590,"height":1024}}}] «Все так сильно ненавидят Google AMP, что готовы платить $2,99, лишь бы его не видеть»

Benedict Evans @benedictevans People are spending $3 for an app to get rid of Google AMP https://twitter.com/ChristianSelig/status/1442514189184995332 «Люди платят по $3 за приложение, чтобы избавиться от Google AMP»

Christian Selig @ChristianSelig @benedictevans I think it's like $2.50 for AMP, $0.50 for Tamagotchi style dog (named Lord Waffles) I throw in Кристиан Селиг — в ответ Бенедикту Эвансу: «Думаю, $2,5 за AMP и $0,5 за собаку в стиле тамагочи (её зовут Lord Waffles), которую я добавляю)

Filippo Valle @Filippo_Valle Busy days for Lord Waffles, #amplosion was already activated 100 times in a few days. Thanks @ChristianSelig «Напряжённые дни для Lord Waffles, Amplosion был активирован уже 100 раз за несколько дней. Спасибо, Кристиан Селиг»

Nazir @ahmdnazrafq Amplosion is a new app that can block AMP links from websites automatically!



AMP is a curse from Google who claims to speed up the web but breaks the website’s content! It even tracks you more than ever!



Just look at the difference between left & right. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d0d31f32-cf7f-5c5a-bf5b-6e5340281484\/","width":828,"height":998}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/41e1221e-0163-5680-ad84-a0e3f42822e1\/","width":828,"height":1337}}}] «Amplosion — новое приложение, которое позволяет автоматически блокировать AMP-ссылки на сайтах. AMP — это проклятие от Google, которая утверждает, что так ускоряет загрузку, но ломает содержание сайта. И отслеживает больше, чем когда либо. Просто посмотрите на разницу между левым и правым скриншотом»