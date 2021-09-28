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Сервисы
Nazigul Jusupova

MediaLab купила сервис для обмена изображениями Imgur Статьи редакции

Компания будет инвестировать в инженерное дело и сообщество.

  • MediaLab базируется в Калифорнии и владеет приложениями для обмена сообщениями Kik и Whisper, сайтом с текстами песен и их объяснениями Genius и агрегатором вирусных видео WorldStarHipHop. О покупке сообщили в Igmur.
  • Стоимость сервиса и условия сделки стороны не раскрывают. В Imgur сообщили, что MediaLab будет «инвестировать больше ресурсов в инженерное дело и сообщество».
  • Бесплатный сервис Imgur был запущен в 2009 году. Сейчас, по данным компании, у них около 300 млн пользователей.
  • В апреле 2014 года компания привлекла $40 млн, тогда она оценивалась в $224 млн.

#новости #imgur

427 просмотров
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