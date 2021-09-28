В Microsoft Store появятся сторонние магазины приложений от Epic Games и Amazon Статьи редакции
В магазине можно будет скачать альтернативные браузеры и приложения, например, Opera и «Яндекс.Браузер».
- Amazon Appstore и Epic Games Store появятся в магазине приложений от Microsoft в ближайшие месяцы, сообщает The Verge.
- Пользователи смогут искать приложения из Amazon Appstore в Microsoft Store. «В будущем могут появиться и другие магазины», — пояснил изданию гендиректор Microsoft Store Джорджио Сардо.
- В Microsoft Store также появились приложения сторонних разработчиков, например, Discord, Zoom, VLC, TeamViewer и Visual Studio Code. Есть Progressive Web Apps (PWA) от Reddit, Wikipedia, TikTok, Tumblr и другие. В магазине можно будет скачать альтернативные браузеры, например, Opera и «Яндекс.Браузер».
- Обновлённый Microsoft Store на Windows 10 и 11 компания планирует запустить до конца 2021-го.
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