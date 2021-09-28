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Маша Цепелева

В Microsoft Store появятся сторонние магазины приложений от Epic Games и Amazon Статьи редакции

В магазине можно будет скачать альтернативные браузеры и приложения, например, Opera и «Яндекс.Браузер».

  • Amazon Appstore и Epic Games Store появятся в магазине приложений от Microsoft в ближайшие месяцы, сообщает The Verge.
  • Пользователи смогут искать приложения из Amazon Appstore в Microsoft Store. «В будущем могут появиться и другие магазины», — пояснил изданию гендиректор Microsoft Store Джорджио Сардо.
  • В Microsoft Store также появились приложения сторонних разработчиков, например, Discord, Zoom, VLC, TeamViewer и Visual Studio Code. Есть Progressive Web Apps (PWA) от Reddit, Wikipedia, TikTok, Tumblr и другие. В магазине можно будет скачать альтернативные браузеры, например, Opera и «Яндекс.Браузер».
  • Обновлённый Microsoft Store на Windows 10 и 11 компания планирует запустить до конца 2021-го.

#новость #microsoft #amazon #epic

593 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Евгений Рогов

А на боксе они могут появиться ?)

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2
Илья Шишкунов

Было бы неплохо 

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0
KINCH

Давно уже пора все приложения на телефоне сделать под ноутбук, ибо многие за ноутом работают и в приложениях также удобнее сидеть с ноута.

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1
Александр Якунин

хром бук?

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0
Игорь Мазаев

... а магазин приложений Майкрософт будет распространяться через Amazon и Epic games store. Круто я придумал, а?💃

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1
Yura Z.

А потом вместо магазина приложений, они вместе сделают ЦЭЛЫЙ СУПЕРМАРКЕТ приложений!

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0
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