Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Приёмная
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Сервисы

В App Store появилось приложение Toastmas с функциями «Т-Банка»

Оно замаскировано под сервис для организации мероприятий.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • О релизе «Т-Банк» рассказал в Telegram-канале. По словам компании, в новой версии приложения работают в том числе пуш-уведомления.
  • С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store.
  • С тех пор банк выпускает замаскированные iOS-приложения. Прошлое вышло в апреле 2026 года под видом сервиса для управления перевозками автомобилей.

#новости #тбанк

24
3
2