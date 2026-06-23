В App Store появилось приложение Toastmas с функциями «Т-Банка»

Оно замаскировано под сервис для организации мероприятий. Скриншот vc.ruО релизе «Т-Банк» рассказал в Telegram-канале. По словам компании, в новой версии приложения работают в том числе пуш-уведомления.С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — ещё и под санкциями США. В марте того же 2023 года приложения компании пропали из App Store.С тех пор банк выпускает замаскированные iOS-приложения. Прошлое вышло в апреле 2026 года под видом сервиса для управления перевозками автомобилей.#новости #тбанк