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рекомендации.

Евгения Евсеева
Сервисы

«Сбер» загрузил в App Store приложение «Семейный Онлайн» с функциями «Сбербанк Онлайна»

Банк рекомендует установить приложение, пока его не удалили.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Ссылкой на скачивание поделился сам «Сбер» в своём официальном Telegram-канале и предупредил: установить приложение стоит, пока оно ещё доступно.
  • В приложении доступны бесконтактная оплата через iPhone, поиск с ИИ-помощником GigaChat и другие функции.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США в апреле 2022-го, после чего App Store удалил мобильное приложение банка.
  • Периодически в магазине появлялись копии «Сбербанк Онлайн», но их удаляли. В конце 2022 года «Сбер» начал устанавливать своё приложение на iOS-устройства в отделениях банка, а в 2024-м предложил такую услугу в офисе клиентов или на дому.

#новости #сбер

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