«Яндекс.Дзен» запустил программу поддержки авторов постов — будет платить до 6 тысяч рублей за публикацию Статьи редакции
Пост должен набрать не меньше 10 тысяч просмотров, а на вознаграждение могут претендовать авторы, у которых не меньше 20 оригинальных публикаций.
- Чтобы присоединиться к программе поддержки, авторам нужно подать заявку, подключить свой канал к монетизации, создавать оригинальный контент и отвечать другим критериям, сообщили vc.ru в сервисе. На вознаграждение могут претендовать те авторы, которые написали не менее 20 оригинальных постов в месяц.
Посты — это отдельный вид публикаций в «Дзене», которые можно прочитать в ленте, не переходя в канал. Монетизация поста начнётся, когда он наберёт минимум 10 тысяч просмотров.
- Максимальная сумма выплаты — 6 тысяч рублей за один пост, в месяц можно получить не больше 200 тысяч рублей. Сумма вознаграждения зависит от количества просмотров, отметок «Нравится» и комментариев, рассказали в компании.
- Программу в течение лета тестировали несколько каналов, выбранных платформой. В августе формат стал доступен всем блогерам «Дзена». Сейчас публикации авторов видны только их подписчикам, а посты участников программы будут видны всем посетителям «Дзена».
Яндекс все пытается эту помойку оживить. Я в курсе что могут быть нормальные и интересные статьи. Но вся проблема в том что яндекс не дает настроить свои интересы и свой уровень в определенной области. Получается что надо много времени в сортах овна копаться, чтобы "умный" алгоритм яндекса стал подсовывать хоть что-то вменяемое.
Авторы тоже от этого страдают, их материал показывают совсем не их ЦА. Условно пользователя аля "что делать если тормозит компьютер - рассказывает программист" и поднимаем adguard home на raspberry pi" в одну категорию, хотя очевидно что это разная ЦА.
Я тут уже писал про дзен. И со стороны пользователя и со стороны автора. Если кратко, то в сервисе нет прозрачности и почти нет инструментов по настройке параметров.
Хотя если подумать, то это логично, повышает время нахождения на сайте. Но позвольте, есть куча других сервисов, где информацию специально не прячут среди тон овно статей или эти статьи можно быстро отфильтровать. А в дзене другой подход - жри что дают.
Видимо пытаются зацепить, после того как организовали Фото С паспортом "Селфи" для подтверждения личности для более сложной процедуры. До этого было мало информации ИНН, данные паспорта и т.п. Ещё селфи нужно. Плюс шанс потерять канал весьма легко, работаешь ... работаешь ... а в итоге в любой момент могут отключить показы / заработок.
PS/ Если не делать привлекательный заголовок - показов и заработка почти нету, копейки, даже на копирайтинге и то больше заработаешь.
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