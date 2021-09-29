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Nazigul Jusupova

«Яндекс.Дзен» запустил программу поддержки авторов постов — будет платить до 6 тысяч рублей за публикацию Статьи редакции

Пост должен набрать не меньше 10 тысяч просмотров, а на вознаграждение могут претендовать авторы, у которых не меньше 20 оригинальных публикаций.

  • Чтобы присоединиться к программе поддержки, авторам нужно подать заявку, подключить свой канал к монетизации, создавать оригинальный контент и отвечать другим критериям, сообщили vc.ru в сервисе. На вознаграждение могут претендовать те авторы, которые написали не менее 20 оригинальных постов в месяц.

  • Посты — это отдельный вид публикаций в «Дзене», которые можно прочитать в ленте, не переходя в канал. Монетизация поста начнётся, когда он наберёт минимум 10 тысяч просмотров.

  • Максимальная сумма выплаты — 6 тысяч рублей за один пост, в месяц можно получить не больше 200 тысяч рублей. Сумма вознаграждения зависит от количества просмотров, отметок «Нравится» и комментариев, рассказали в компании.
  • Программу в течение лета тестировали несколько каналов, выбранных платформой. В августе формат стал доступен всем блогерам «Дзена». Сейчас публикации авторов видны только их подписчикам, а посты участников программы будут видны всем посетителям «Дзена».

#яндексдзен #новости

1107 просмотров
25 25 комментариев
1
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25 комментариев
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Администратор Аккаунта

похоже, вызывают его

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8
Василий Белогородов

Но-но! За деньги это уже глазированный сырок :D

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4
Герман Воронов

Больше говна богу говна )

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8
Вадим Амосов

Стыдно сказать про личный опыт. Целый месяц кидал туда длинопосты - каждый день по самой популярной теме на карантине. За 30  000 прочиток заработал 9 рублей. Просто 9. К чему не прикоснтется ВЫндекс всё превращается в прах... ред.

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7
Василий Белогородов

Норм, видел когда-то на ютубе на канале "дневник еврея" видео, где было показано, как собрать за 6 р в Ашане обед на 2 персоны

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0
lakoros

За всемирную славу и известность денег не берём. (с)

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0
Александр Ненадо

Яндекс все пытается эту помойку оживить. Я в курсе что могут быть нормальные и интересные статьи. Но вся проблема в том что яндекс не дает настроить свои интересы и свой уровень в определенной области.  Получается что надо много времени в сортах овна копаться, чтобы "умный" алгоритм яндекса стал подсовывать хоть что-то вменяемое.
Авторы тоже от этого страдают, их материал показывают совсем не их ЦА. Условно пользователя аля "что делать если тормозит компьютер - рассказывает программист" и поднимаем adguard home на raspberry pi" в одну категорию, хотя очевидно что это разная ЦА.
Я тут уже писал про дзен. И со стороны пользователя и со стороны автора. Если кратко, то в сервисе нет прозрачности и почти нет инструментов по настройке параметров.
Хотя если подумать, то это логично, повышает время нахождения на сайте. Но позвольте, есть куча других сервисов, где информацию специально не прячут среди тон овно статей или эти статьи можно быстро отфильтровать. А в дзене другой подход - жри что дают.

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5
Азиатский Таксист

Самые популярные темы с кучей дочиток на дзене:

"Муж бил меня 7 дней, но на восьмой сказал...."

"Скрепы и героин, что важно на самом деле?"

"В последнем выпуске мужское женское..."

Ответить
4
Василий Белогородов

Так что же он сказал на восьмой день?! Не томите)

Ответить
1
Мурад Муртазалиев

Что достаточно немного соли и...

Ответить
1
Василий Белогородов

...смазки?

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0
Сергей Никитин

Что такое мужское женское?

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0
tjrruti heugkk

Вы отстали от жизни. Самая остросоциальная программа, про проблемы простых расеян. Эксклюзивно идущая только первом канале.

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3
Дмитрий

Говно передача на первом кАнале, где разборки между быдлом

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1
Азиатский Таксист

Приводят бомжей на шоу, дают сценарий, платят деньги.

Россиянам говорят, что всё в этом шоу правда и также живут все в стране.

 Готово.

Ответить
0
Сергей Никитин

Не смотрел, но осуждаю) Масс медиа оно такое. 

Ответить
1
Аркадий Чумаков

Дураки кончились?

Ответить
2
Иван Шеметов

Выгоднее на виси писать

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1
Василий Белогородов

Заодно в качестве бонуса в ответах к посту можно еще и наесться того, что вон у Администратора Аккаунта на картинке.

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1
BearStrikesBack

Еще можно было бы плюсики монетизировать, цены бы вц не было

Ответить
0
tjrruti heugkk

У меня мама любит залипать в этом дзене когда есть свободное время. Часами листает хз что. Подала заявку на на курс для для блогерров, идеи есть, а вот какой будет выхлоп? Стоит ли вообще пробовать?

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1
Юлиана Бурдакова

Видимо пытаются зацепить, после того как организовали Фото С паспортом "Селфи" для подтверждения личности для более сложной процедуры. До этого было мало информации ИНН, данные паспорта и т.п. Ещё селфи нужно. Плюс шанс потерять канал весьма легко, работаешь  ... работаешь ... а в итоге в любой момент могут отключить показы / заработок. 

PS/ Если не делать привлекательный заголовок - показов и заработка почти нету, копейки, даже на копирайтинге и то больше заработаешь.

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1
Yashar Nazarov

В яндекс такси, что бы заманить водителей тоже по началу было такое

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0
ivan krapivin

Им предлагали еще и посты писать за рулем???

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0
Даниэль Фельдман
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0
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