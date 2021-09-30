Google выпустила свой первый мессенджер ещё в 2005 году, но не смогла завоевать рынок и создать успешные продукты. Ars Technica вспомнила историю мессенджеров и соцсетей компании.

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Google запустила первый мессенджер Google Talk 24 августа 2005 года — раньше многих конкурентов. На протяжении 16 лет компания разрабатывает продукты для общения, которые не могут завоевать рынок: мессенджеры Google проигрывают WhatsApp, видеоконференции уступают Zoom, а корпоративные продукты не дотягивают до Slack.

Проблема Google в том, что она не учится на своих ошибках, не может сфокусироваться только на одном проекте и инвестирует во многие, пишет Ars Tchnica.

Google Talk (2005-2017)

Самый первый сервис Google для обмена сообщениями мог конкурировать с другими месседжерами 1990-х годов — AOL Instant Messenger, ICQ, Yahoo Messenger и Windows Live Messenger, пишет Ars Technica. Он, например, долго хранил историю переписки и интегрировался в другие продукты компании.

Клиент Google Talk для Windows Ars Technica

Изначально Google Talk был построен на открытом протоколе XMPP и пользователи могли выбрать любой клиент для подключения и общения. Позже его встроили в Gmail. Это было первое приложение Google, где можно было звонить по видео — но качество было плохим, и групповых звонков не было.

Проблема GChat была в том, что компании было трудно на нём зарабатывать, отмечает издание. В него пытались встроить рекламу, но пользователи были недовольны, и её убрали. После 2011 года разработка замедлилась, и он медленно закрывался. Пользователей было много — их всех перевели в Google Hangouts, запущенный в 2013 году.

Интерфейс Voice в начале работы Google

Спустя 3,5 года после Talk, Google выпустила второй мессенджер. Сервис предоставляет пользователям персональный виртуальный телефонный номер, не привязанный к оператору сотовой связи. Тем не менее, он имеет код региона и работает, как обычная SIM-карта.

У Voice есть веб-версия и мобильное приложение. По нему можно звонить, отправлять текстовые и голосовая почта. Ещё с момента запуска в 2009 году в сервисе была функция, которая преобразовывает аудиосообщения в текст. С 2017 года появилась поддержка MMS — изображений и видео.

Voice — первый мессенджер Google, который существует в 2021 году. Сервис пока работает только в США. Также на эту тему у Google постоянно ведутся споры с операторами сотовой связи, так как последние не хотят допускать распространение звонков и SMS через интернет.

Интерфейс современного Voice Google

Google Wave (2009-2012)

В 2009 году Google представила Wave как альтернативу электронной почте. Функционал был простой: можно было писать письма одному пользователю или группе.

Wave был первым продуктом компании, в котором всё общение проходило в реальном времени — можно было видеть, как собеседник набирает каждую букву. В сервисе также можно было создать треды и отвечать на комментарии других пользователей. Эти технологии впоследствии перешли в Google Docs.

Интерфейс Wave Ryan Paul

Wave просуществовал чуть больше года. Ars Technica пишет, что к закрытию сервиса привели несколько факторов:

Можно было общаться только с другими пользователями Wave, а их было немного.

Первый год в Wave была система «приглашений», что сильно затруднило приток новых пользователей.

Любое действие других пользователей отображалось в ящике пользователя — его было практически невозможно очистить от уведомлений.

Части аудитории было некомфортно писать публично «по букве» — они могли печатать медленно или делать ошибки.

Google Buzz (2010-2011)

Социальная сеть, запущенная в 2010 году в качестве боковой панели в GMail. Лента сервиса была очень похожа на ленты Facebook или Twitter — можно было подписаться на другого пользователя, опубликовать пост или картинку и поставить лайк.

Google Buzz была агрегатором — она собирала все посты из Twitter, Picasa, Flickr и Google Reader. Так что даже если никто из друзей пользователя не пользовался Buzz, он все равно мог увидеть их посты через сервис.

Начальная страница Buzz Computer World

Соцсеть сама создавала ленту пользователя, автоматически и без разрешения подписывала его на все контакты из Google Talk и Gmail. И в этом была её ошибка, пишет издание. Google превратил электронную почту в социальную сеть без согласия пользователей, которым это не понравилось. В электронной почте часто ведется общение с теми, с кем не хотелось бы встречаться в социальных сетях. Но создатели Buzz не сразу это поняли.

Slide’s Disco (2011-2012)

В 2010 году Google купила Slide за $182 млн, а через год закрыла её. За это время компания разработала приложение для группового чата с помощью SMS — Disco.

Disco для iOS Business Insider

Работало это как Google Voice: приложение при создании группы предоставляло участникам виртуальный номер, на который нужно было отправлять SMS. Дальше сервер Disco уже пересылал это сообщение всем участникам группы.

Disco критиковали за отсутствие таких функций, как «обмен местоположением или групповые звонки», пишет Ars Technica. У сервиса было приложение для Android и iOS, а также веб-версия.

Google+ (2011-2019)

28 июня 2011 года началась эра Google+. Компания «навязчиво» продвигала соцсеть и встраивала её в большинство своих сервисов, пишет издание. Например, чтобы оставить комментарий на YouTube, нужно было зарегистрироваться в Google+.

Google+ была социальной сетью похожей на Facebook: с постами, комментариями и «+1» вместо «лайков». Единственным нововведением стала концепция «Кругов» — если на Facebook все были «друзьями», в Google+ можно было разделить их на «коллег по работе», «близких друзей», «семью» и делиться контентом только с одним кругом, а не со всеми подписчиками.

Google+ в веб-версии Mashable

В Google+ была функция «мгновенной загрузкой» фотографий, что в итоге привело к созданию Google Photos. В рамках Google+ было запущено два сервиса для текстового и видео общения — Google+ Messenger и Google+ Hangouts.

Google не учел свой прошлый печальный опыт с Buzz и встроили Google+ почти в каждый свой продукт. Самой большой ошибкой Google+ стало закрытие RSS-агрегатора Google Reader, пишет Ars Technica.

Google+Messenger (2011-2013)

Самый первый способ общения в Google+ был Google Huddle, который к сентябрю 2011 года переименовали в Google+ Messenger. С его помощью можно было отправлять сообщения отдельным членам своих «кругов» или целой группе.

Messanger работал как приложение для iOS и Android. Не было ни мобильной, ни веб-версии, что и привело к его закрытию, отмечает издание.

Приложение Google+Messanger Enlarge

Google+ Hangouts (2011 — 2013)

В рамках Google+ в 2011 году компания запустила групповой видеочат под названием Google+ Hangouts, который в будущем стал отдельным сервисом.

Видеочат Hangouts Enlarge

Google+ Hangouts был успешным проектом, отмечает Ars Technica. В 2011 году издание Lifehacker назвал его «лучшим бесплатным групповым видеочатом». В 2012 году Google добавил функцию под названием «Hangouts on air», которая позволяла транслировать групповой звонок сразу на YouTube.

В 2013 году Google столкнулся с проблемой обилия мессенджеров — Google Talk, SMS-мессенджер в Android, SMS-мессенджер в Google Voice, Google+ Messenger и Hangouts. Решить эту проблему было решено путем разработки нового приложения, которое объединит переписку, звонки и SMS в одном приложении.

В итоге Google+ Hangouts выделили в отдельное приложение, сильно переработав. В стандартном интерфейсе Hangouts личные чаты шли вперемешку с групповыми. Любые фотографии, отправленные в чат, сохранялись в альбоме Google+ Photos, а история текстовых сообщений сохранялась навсегда в Gmail и синхронизировалась на всех устройствах.

Hangouts в первые дни работы Ron Amadeo / Android Police

Google перевела всех пользователей из Talk в Hangouts Google Talk, что позволило значительно расширить клиентскую базу. Но в 2015 году разработка сервиса сильно замедлилась — в приоритете шла разработка Allo, пишет Ars Technica.

С 2017 года Google начал постепенно убирать часть функций из приложения. Удалили поддержку SMS и Wear OS — операционной системы Google Android, созданной для умных часов. В 2020 году из сервиса убрали геошаринг и аудиозвонки.

Hangouts постепенно закрывают в пользу Google Chat — когда будет окончательное закрытие неизвестно. Тем не менее, Ars Technica пишет, что он получился эталонным приложением для обмена сообщениями у Google. Если бы компания сконцентрировалась только на нём, он бы мог конкурировать с iMessages, WhatsApp или Zoom.

Современный Hangouts Google

Google Spaces (2016-2017)

Google Spaces — приложение для общения в чатах на небольшое количество человек. В сервис был встроен Google Search, так что там можно было общаться, искать информацию в Google и делиться ею.

Чат в Spaces Google

В сервисе можно было создать комнату, пригласить в нее людей по URL-адресу, а затем делиться сообщениями, фотографиями и ссылками. Spaces был доступен на Android и iOS, существовала веб-версия. Однако вскоре он закрылся — в целом это было довольно бесполезное изобретение, отмечает Ars Technica.

Google Allo (2016-2019)

В 2014 году Google упустила возможность приобрести WhatsApp, поэтому через пару лет анонсировала два приложения, по функциям напоминающим мессенджер — Google Allo для чатов и Google Duo для видео.

Приложение Allo Google

В первые пять дней работы Allo загрузили 5 млн пользователей, однако активность сразу уменьшилась — чтобы набрать ещё 5 млн, приложению понадобилось три месяца.

Allo был практически клоном Whatsapp, пишет издание. Он был привязан к карте и работал только в мобильном приложении. Но в 2016 году у WhatsApp был уже 1 млрд пользователей, а у Allo их было ноль. Поэтому пользователям просто не было смысла переходить с WhatsApp на Allo.

В Allo было несколько интересных идей, пишет Ars Technica: изменяемый размер шрифта, стикеры, авто-генерируемые «умные ответы» на входящие сообщения и чат-бот. Последний превратился в Google Assistant — голосовой помощник от компании.

Duo — простое приложение для видеозвонков. Оно стало успешнее Allo, потому что в 2016 году в Whatsapp ещё не было видеозвонков, и многие пользователи стали использовать оба приложения.

Приложение Duo Enlarge

В 2020 году Google реализовал в Duo возможность авторизации через Google-аккаунт без привязки к SIM-карте, как было изначально. В 2021-м максимальное количество участников групповых видеозвонков увеличили до 32.

Как пишет Ars Technica, очень странно, что Duo живёт и в 2021-м, когда есть Hangouts и Meet. Компания уже упоминала, что будущее видеозвонков за Google Meet, а Duo рано или поздно станет её частью.

Через полгода после релиза Allo и Duo, Google объявила о планах выпуска новой пары приложений для видео и чата для корпоративного сегмента — Hangouts Chat и Hangouts Meet. Это были совершенно новые приложения, никак не связанные с предыдущими.

Однако получилось, что у Google было четыре продукта с названием Hangouts, поэтому спустя три года компания переименовал их в Google Chat и Google Meet.

Интерфейс и функции Google Meet значительно отличаются от Google Hangout. Во-первых, больше нет звонков — есть «комнаты для встречи», к которой можно присоединиться по ссылке. Во-вторых, в платной версии количество участников достигает 250 — в Hangout их только 10. В-третьих, это в первую очередь продукт для корпоративного сегмента.

Видеоконференция в Meet Google

По привычному для Google сценарию, Meet уже интегрирован в GMail, Google Class, Google Chat. В 2021 году в Meet есть такие функции, как:

Показ экрана.

Широковещательная конференция на 100 тысяч участников GSuite.

Возможность записи экрана и сохранения видео в Google Drive.

Титры в режиме реального времени.

Текстовый чат в комнате.

В 2020 году началась пандемия коронавируса, которая вызвала рост популярности сервисов видеозвонков. Ars Technica пишет, что Google оказалась не готова к такому и не смогла предложить ничего достойного обыденному конечному пользователю.

На начало пандемии сохранялась путаница с названием Hangouts Meet, и только в апреле 2020 года произошёл ребрендинг.

Google Meet был доступен только корпоративным клиентам, что означало высокую цену и сложность настройки для технически неподготовленных пользователей. Zoom сильно выигрывал — простая настройка, бесплатные тарифы и необязательная регистрация.

В апреле 2020 года Google опубликовала данные о количестве пользователей, которые пользуются Google Meets каждый день. Их оказалось 100 млн — в три раза меньше, чем пользователей Zoom в тот же период.

Изначально приложение было выпущено как «копоративный мессенджер». Он был нацелен на командную работу, и в нём были функции как в Slack: каналы для группового общения, личные сообщения, треды, боты и упоминания людей. Приложение было платным.

Корпоративный Google Chat Google

В апреле 2021 года Google обновила приложение, поменяла концепцию и сделала Chat общедоступным и бесплатным. Его такжи интегрировали в GMail — как в веб-версию, так и в мобильную. В Google Chat можно переписываться, отправлять изображения, создавать групповые чаты и другое.

Компания объявила Google Hangouts «устаревшим» и постепенно переводит пользователей в новое приложение. Пока можно использовать как Hangouts, так и Chat — сообщения и контакты пользователя будут отображаться в обоих приложениях.

Мессенджер Google Chat после обновления Google

YouTube Messages (2017-2019)

Внутри YouTube тоже была функция обмена сообщениями, которая просуществовала два года. В YouTube Messages можно было переписываться, делиться видео и ставить лайки на сообщения.

Сообщения в YouTube Google

Почему этот проект закрылся — непонятно, пишет Ars Technica. По одной из версий дети использовали эту функцию для обхода «родительского контроля»: в YouTube Messages не было проверки видео, и несовершеннолетние могли смотреть нежелательные видео через чат.

Google & RCS (2019 — работает в 2021-м)

В 2008 при поддержке GSMA появился RCS — протокол обмена сообщениями между операторами сотовой связи, а также между операторами и мобильными устройствами. Он должен был заменить «морально устаревшие SMS».

В протокол добавили несколько базовых функций:

Cтатус пользователя (в сети/не в сети).

Cтатус набора текста.

Возможность поделиться локацией.

Групповой чат.



Статусы сообщений («прочитано»).



Фото и видео в высоком разрешении.



Аудио и видео-вызовы.



Отправка сообщений через интернет (при возможности).



Расчёт был на то, что операторы сотовой связи по всему миру реализуют поддержку RCS и постепенно откажутся от SMS. Однако в 2021 году операторы не спешат с реализацией поддержки.

Спустя 11 лет на RCS обратило внимание Google: компания хотела создать в Android систему, аналогичную iMessage, — единый для всех устройств мессенджер, предустановленный в смартфон. Для этого она добавила RCS во встроенное приложение «Сообщения» для Android.

Оно работает только в странах и у операторов, которые реализовал поддержку RCS. Для других стран и операторов используется партнёр Jibe Mobile, который компенсирует отсутствие поддержки RCS. На территории России пока что не работает ни RCS, ни Jibe Mobile.

Сообщения для Android с RCS Google

Где ещё можно переписываться