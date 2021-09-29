Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
TJ

«Сбер» представил нейросеть, распознающую звонки от телефонных мошенников Статьи редакции

Пока она работает в 13 регионах и только для абонентов «СберМобайл».

  • Система получила название «Аура». Как только нейросеть распознает злоумышленников, абонент услышит сообщение: «Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим», рассказали vc.ru в компании.

  • В основе технологии — «современная языковая нейросетевая модель глубокого обучения, которая исследовала тысячи разговоров настоящих мошенников». Во время тестов «Аура» с точностью 80% определила звонки от мошенников.
  • Компания рассказала ТАСС, что до конца 2021 года система будет работать в пилотном режиме, пока возможность распространения технологии на других операторов не рассматривается.

#новость #сбер

2200 просмотров
30 30 комментариев
5
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 30, "likes": 5, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 299371, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Sep 2021 15:41:03 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Mikhail Manuylov

Нейросеть Сбербанка слушала часами "сотрудников Сбербанка"

Ответить
26
Ivan Miasnikov

Теперь ждем, когда эта нейросеть пообщается с секретарем Олегом от Тинькофф :D ред.

Ответить
2
Сергей Янзин

Прогнали собственные скрипты :)

Ответить
0
MC Coconut

"Фиксирую данную информацию" (с).

Ответить
11
Aleksandr A

"запускаю протокол безопасности"(с)

Ответить
3
One Geek

Судя по названию, эта нейросеть в будущем сможет еще заниматься кредитным скорингом, анализом транзакций клиента, например, в  желтом банке, и, вообще, начнет блокировать звонки\сообщения\электронную почту, если они не были одобрены высшим советом Сбера. Аура - она такая, у каждого своя. ред.

Ответить
9
Клемент Бурдин

А это как понимать?) Я должен каждого позвонившего мне предупредить, что ведётся автоматическая обработка? По типу того, как меня предупреждают о записи разговора?

Ответить
9
Эдуард Лиринг

эка внимательный

Ответить
1
Влад Борщ

Нейросеть) Там можно слушать всего одну фразу "Фиксирую информацию" и вероятность мошеннического звонка ровна 100%)))

Ответить
4
Het Gloren

Что за хьюмандизайнщики, космоэнергеты и прочие йогини придумали такое идиотское название?

Ответить
2
Руслан Ніколаєнко

У вас третья чакра не сбалансированная, это минус 50 к кредитному рейтингу, с уважением ваш Сбербанк.

Ответить
4
Егор Какой-то

Аура-хуяура, простите.

Ответить
0
Nikolay Bonapartov

Греф вроде увлекается окультизмом. Может лично придумал название.

Ответить
0
Mik Petrov

Вчера выяснял списание денег со Сбера, в итоге они ответили, что ваши деньги ваши проблемы, мы не отвечаем за сохранность их

Ответить
0
Сбер

Расскажите нам подробнее о ситуации

Ответить
4
Beerman

одна из черепашек пиздит

Ответить
0
Het Gloren

них

Ответить
0
One Geek

из контекста видно, что больше пох, чем них.

Ответить
3
Pavel Zhirnov

Дать третьим лицам возможность прослушивать мои разговоры. Для безопасности, конечно же. Уже бегу!

Ответить
2
Beerman

а они и так слушают, их же виртуальный оператор.

Ответить
0
Pavel Zhirnov

Ну вообще да, согласен, что ожидать какой-то безопасности от обычных телефонных звонков вообще не стоит. Но если сейчас я просто знаю, что мои звонки хранятся в базе и их будут слушать только при необходимости, то тут я буду на 100% знать, что нейросеть мой звоночек послушала и обработала.

Ответить
0
Семен Смирнов

Во время тестов «Аура» с точностью 80% определила звонки от мошенников.

Если ты не ждёшь звонка сам, то 99% звонков из телефонной книги скорее всего не нужны, и не важно просто это впаривание обычных и мошеннических услуг

Ответить
1
Alex Ulex

То есть она прослушивает разговор и реагирует.

Однако.

Ответить
0
Этнический ключ

Вам не угодишь. 

Ответить
1
Gabby BenDer

🤣😅обожеее

Ответить
0
Ivan

Теперь и мы вас слушаем… и блокируем звонки и разговоры от конкурентов.:)

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Рекурсивненько получается

Ответить
0
Sasha Step

"исследовала тысячи разговоров настоящих мошенников" они что исследовали разговоры своих сотрудников?

Ответить
0
Alexandr Palchikov

Когда борешься со своими же зеками из колл-центра в Матросской Тишине :)  ред.

Ответить
0
Fred Han

И в базе будут номера должинов 

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Право
Евгения Евсеева
Основателя Group-IB арестовали на два месяца — его подозревают в госизмене Статьи редакции

Накануне в офисе компании прошли обыски.

Илья Сачков
268 268 комментариев
89
Офлайн
Таня Боброва
Кто такой Илья Сачков, чем занимается его компания Group-IB и первые теории про дело о госизмене Статьи редакции

Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.

Илья Сачков Фото с личной страницы в Facebook
7 7 комментариев
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офтоп
Мегаплан
Мультпарад: что для работы и жизни можно взять из советских мультфильмов

Мультфильмы учили быть смелыми и добрыми, ценить дружбу и помогать слабым. Но если в детстве мы считывали только самые прямые посылы, то, став взрослыми, увидели все многообразие отсылок и режиссерского юмора.

2 2 комментария
8
Открытие Инвестиции
Microsoft ищет новые возможности для монетизации LinkedIn

LinkedIn тестирует возможность монетизации виртуальных событий, происходящих на своей платформе. В перспективе на этом сможет зарабатывать как сама компания, так и ее пользователи.

0 Обсудить
Rambler&Co
RamblerMeetup&Python (офлайн + онлайн)

7 октября в 19:00 состоится RamblerMeetup&Python – лучшие практики и свежие инсайты про нейросети, эмбеддинги пользователей с помощью PyTorch внутри Docker'а, биндинги на Rust вместо С для приложений, а также вечная классика Python vs Scala. Спикеры – эксперты Python-разработки Rambler&Co.

0 Обсудить
0
Право
Nazigul Jusupova
Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT Статьи редакции

Сервис заблокировал два канала издания без возможности восстановления из-за видео о Covid-19.

412 412 комментариев
45
ВКонтакте
Иван Дорн, Чулпан Хаматова, Ида Галич и White Punk: зачем звёзды звонят пользователям ВКонтакте
Иван Дорн и Чулпан Хаматова звонят победительнице
2 2 комментария
7
Дизайн
Николай Романов
Как мы сократили этап пресейла с 3 дней до 1 часа с помощью референсов

Раньше, чтобы объяснить клиенту, как будет выглядеть проект, мы делали подачу — брали кусочек информации и собирали прототип. Это было частью пресейла и занимало от 3 дней до ∞. Мы тратили много ресурсов, но не всегда попадали в ожидания клиента. Сейчас же мы используем референсы: около часа тратим на их подбор и намного чаще попадаем в цель.

Руководство по искусственному интеллекту, от A до Z
9 9 комментариев
33
Low-code платформа Loginom
Loginom – low-code в реальном бизнесе

В этом материале расскажем о современном аналитическом инструменте – платформе Loginom. В нашей статье вы узнаете, как можно автоматизировать анализ данных, легко консолидировать данные из разных источников, быстро настроить ETL-процедуры, избавиться от рутинных расчетов, улучшить производительность и качество анализа. Если Вы — аналитик,…

Loginom — low-code платформа продвинутой аналитики
0 Обсудить
4
CloudMTS
Облако на основе доказательств: как оценить эффективность трансформации ИТ-инфраструктуры

Когда все переходят в онлайн, непросто сказать что-то новое и полезное об облачных технологиях. Но успешные истории не отменяют реальность, в которой периодически возникает «ошибка выжившего». Переход в облако — это не поездка в ИТ-диснейленд.

0 Обсудить
1
Техника
Таня Боброва
«Яндекс» обновил камеру в своём приложении: научил её распознавать еду и показывать калории Статьи редакции

Среди других обновлений — распознавание модели и технических характеристик машин и подсказки для решения уравнений.

«Яндекс»
71 71 комментарий
51
Больше статей
null