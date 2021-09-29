«Сбер» представил нейросеть, распознающую звонки от телефонных мошенников Статьи редакции
Пока она работает в 13 регионах и только для абонентов «СберМобайл».
Система получила название «Аура». Как только нейросеть распознает злоумышленников, абонент услышит сообщение: «Внимание! Вероятно, данный звонок является мошенническим», рассказали vc.ru в компании.
- В основе технологии — «современная языковая нейросетевая модель глубокого обучения, которая исследовала тысячи разговоров настоящих мошенников». Во время тестов «Аура» с точностью 80% определила звонки от мошенников.
- Компания рассказала ТАСС, что до конца 2021 года система будет работать в пилотном режиме, пока возможность распространения технологии на других операторов не рассматривается.
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