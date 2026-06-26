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Евгения Евсеева
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YouTube добавил в Shorts кнопку ускорения воспроизведения — чтобы «пользователи быстрее усваивали информацию»

И заменил кнопки «Нравится» и «Не нравится».

Источник: YouTube
  • Об обновлениях YouTube рассказал в своём блоге. Они начнут постепенно появляться по всему миру с 25 июня 2026 года.
  • Одно из нововведений — кнопка удвоения скорости воспроизведения коротких роликов Shorts. Она позволит «быстрее усваивать информацию или находить понравившийся фрагмент».
  • Кроме того, в Shorts пропадёт кнопка «Не нравится» — вместо этого нужно будет нажать «Не интересно» и «Не рекомендую этот канал». Иконку кнопки «Нравится» в виде пальца вверх заменят на сердце.
  • Также добавят новый «режим чистого экрана», предназначенный для временного скрытия всех значков и текста из области воспроизведения.

#новости #youtube #shorts

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