YouTube добавил в Shorts кнопку ускорения воспроизведения — чтобы «пользователи быстрее усваивали информацию»

И заменил кнопки «Нравится» и «Не нравится». Источник: YouTubeОб обновлениях YouTube рассказал в своём блоге. Они начнут постепенно появляться по всему миру с 25 июня 2026 года.Одно из нововведений — кнопка удвоения скорости воспроизведения коротких роликов Shorts. Она позволит «быстрее усваивать информацию или находить понравившийся фрагмент».Кроме того, в Shorts пропадёт кнопка «Не нравится» — вместо этого нужно будет нажать «Не интересно» и «Не рекомендую этот канал». Иконку кнопки «Нравится» в виде пальца вверх заменят на сердце.Также добавят новый «режим чистого экрана», предназначенный для временного скрытия всех значков и текста из области воспроизведения.#новости #youtube #shorts