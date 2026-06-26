FT: SpaceX запланировала запустить в США мобильного оператора Starlink Mobile

Это может дать компании новый источник выручки после IPO. Источник: BloombergОперационный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила инвесторам, что компания планирует запустить собственный потребительский продукт Starlink Mobile и построить наземную мобильную сеть в США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Этот шаг позволит SpaceX выйти на рынок мобильный связи, предлагать тарифы напрямую индивидуальным клиентам и конкурировать с тремя крупнейшими операторами в США — Verizon, AT&T и T-Mobile, отмечает издание.В июле 2025 года Starlink в партнёрстве с T-Mobile запустила в США сервис спутниковой связи T-Satellite — для обмена сообщениями в «мёртвых зонах». В октябре 2025-го он начал поддерживать «Google Карты», WhatsApp* и X.Опрошенные FT эксперты считают, что SpaceX будет сложно построить полноценную мобильную сеть в США — для реализации такого проекта компании потребуются «миллиарды долларов» и радиочастотный спектр. У SpaceX есть только 65 МГц спектра по сравнению с 1020 МГц у Verizon, AT&T и T-Mobile вместе взятых.Часть аналитиков считает, что SpaceX пытается добиться лучших условий от телеком-партнёров Starlink и заключить «максимально выгодную» сделку по распределению выручки.В июне 2026 года SpaceX разместила 555,6 млн акций на Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas по цене $135 за штуку и превлекла $75 млрд. Затем компания сообщила, что увеличила объём привлечённых средств на IPO до $85,7 млрд за счёт доразмещения.*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.Таня БоброваИнвестиции16 июняВошла в пятёрку самых дорогих публичных компаний: SpaceX обошла по рыночной капитализации Amazon и ненадолго — Microsoft Компания начала торги акциями 12 июня 2026 года.#новости #spacex #starlink