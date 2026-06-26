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Данила Бычков
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FT: SpaceX запланировала запустить в США мобильного оператора Starlink Mobile

Это может дать компании новый источник выручки после IPO.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила инвесторам, что компания планирует запустить собственный потребительский продукт Starlink Mobile и построить наземную мобильную сеть в США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
  • Этот шаг позволит SpaceX выйти на рынок мобильный связи, предлагать тарифы напрямую индивидуальным клиентам и конкурировать с тремя крупнейшими операторами в США — Verizon, AT&T и T-Mobile, отмечает издание.
  • В июле 2025 года Starlink в партнёрстве с T-Mobile запустила в США сервис спутниковой связи T-Satellite — для обмена сообщениями в «мёртвых зонах». В октябре 2025-го он начал поддерживать «Google Карты», WhatsApp* и X.
  • Опрошенные FT эксперты считают, что SpaceX будет сложно построить полноценную мобильную сеть в США — для реализации такого проекта компании потребуются «миллиарды долларов» и радиочастотный спектр. У SpaceX есть только 65 МГц спектра по сравнению с 1020 МГц у Verizon, AT&T и T-Mobile вместе взятых.
  • Часть аналитиков считает, что SpaceX пытается добиться лучших условий от телеком-партнёров Starlink и заключить «максимально выгодную» сделку по распределению выручки.
  • В июне 2026 года SpaceX разместила 555,6 млн акций на Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas по цене $135 за штуку и превлекла $75 млрд. Затем компания сообщила, что увеличила объём привлечённых средств на IPO до $85,7 млрд за счёт доразмещения.

*Meta, владеющая WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fimage.cnbcfm.com%2Fapi%2Fv1%2Fimage%2F108321514-1781302718607-108321514-1781302640004-gettyimages-2280590160-SPACEX_IPO.jpg%3Fv%3D1781302745&postId=2981675" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">CNBC</a>

#новости #spacex #starlink

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