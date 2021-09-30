«Дзен» добавил камеру и видеоредактор в приложение «Яндекса» Статьи редакции
В редакторе можно наложить на видео эффект или фильтр, использовать переходы, добавить стикеры или текст.
Если у пользователя приложения ещё нет канала в «Дзене», он сможет завести его и сразу же выложить готовый ролик в ленту. Также созданные в редакторе ролики можно сохранять на устройстве, рассказали vc.ru в компании.
В редакторе будет доступна библиотека музыки — сервис будет активно её расширять. А в ближайшем времени пользователи смогут посмотреть популярные ролики от блогера в его профиле и поделиться понравившимися видео с друзьями.
- В июне «Яндекс» купил видеоредактор Hypee для развития коротких вертикальных роликов в «Дзене», а в августе запустил в сервисе аналог TikTok — ленту с короткими видео.
- Тогда сервис выделил 50 млн рублей на первый этап программы поддержки авторов. Теперь «Дзен» расширяет её и с октября по декабрь 2021 выплатит авторам дополнительные 100 млн рублей.
В комментариях нас просят давать больше примеров и цифр. Мы тоже считаем, что риски проще (и приятнее) оценивать на чужих убытках. Так что вот вам подборка без теории: максимум кейсов, цифр и опыта. Должно быть интересно!
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