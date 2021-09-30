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Евгения Евсеева

«Дзен» добавил камеру и видеоредактор в приложение «Яндекса» Статьи редакции

В редакторе можно наложить на видео эффект или фильтр, использовать переходы, добавить стикеры или текст.

  • Если у пользователя приложения ещё нет канала в «Дзене», он сможет завести его и сразу же выложить готовый ролик в ленту. Также созданные в редакторе ролики можно сохранять на устройстве, рассказали vc.ru в компании.

  • В редакторе будет доступна библиотека музыки — сервис будет активно её расширять. А в ближайшем времени пользователи смогут посмотреть популярные ролики от блогера в его профиле и поделиться понравившимися видео с друзьями.

  • В июне «Яндекс» купил видеоредактор Hypee для развития коротких вертикальных роликов в «Дзене», а в августе запустил в сервисе аналог TikTok — ленту с короткими видео.
  • Тогда сервис выделил 50 млн рублей на первый этап программы поддержки авторов. Теперь «Дзен» расширяет её и с октября по декабрь 2021 выплатит авторам дополнительные 100 млн рублей.

#новость #яндексдзен #дзен

193 просмотров
1 1 комментарий
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Andrey Vinokurov

Стараюстся... всё стараются из д*рьма конфетку сделать. Секция на главной странице браузера так или иначе отключена, спасибо за такую возможность:)

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