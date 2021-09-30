Фура, гаджеты и уплывший груз: за что может заплатить страховая

В комментариях нас просят давать больше примеров и цифр. Мы тоже считаем, что риски проще (и приятнее) оценивать на чужих убытках. Так что вот вам подборка без теории: максимум кейсов, цифр и опыта. Должно быть интересно!