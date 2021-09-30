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Nazigul Jusupova

«Сбер» запустил SberUnity — платформу для взаимодействия инвесторов и стартапов Статьи редакции

Инвесторы могут оставлять запросы, а стартапы напрямую откликаться на них.

  • Платформа объединит всех участников рынка, которые смогут искать стартапы, выбирать их и размещать собственные запросы.
  • Стартапы могу просматривать запросы инвесторов и откликаться на них. По данным компании, сейчас на SberUnity размещено более 100 заявок на технологии от «Сбера», «Северстали», Unilever, NVidia, «Билайна», «Магнита» и других компаний.
  • Также участники платформы получат доступ к закрытым встречам и скидкам на сервисы для ведения бизнеса, а первым тысячи зарегистрированных дадут доступ к образовательным вебинарам от 500 Global и венчурных инвесторов Кремниевой долины.
  • База будет постоянно обновляться, а в будущем в ней появится функции для эдвайзеров, акселераторов, институтов развития и других. В компании планируют, что до конца 2022 года на платформе зарегистрируются больше 5 тысяч российских и зарубежных участников.
  • Среди других проектов для предпринимателей и инвесторов, есть например, проект Founders to Founders.

#новости #сбер

468 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Alexandr Shkuriin

Студент с 10ю тысячами в кармане
-Где регистрироваться, господа?)

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0
Василий Белогородов

В прихожей)

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2
Alexandr Shkuriin

Премного благодарен) Ботинки снимать только не буду, носки нынче потеряли благосостояние в связи с первоидейным направлением - все деньги в стартап)

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1
Dmitry Ilyin

Отличный проект - объединить бабки и идеи на одной площадке!  Какая идея монетизации у площадки, % участия в стартапе + комиссия с инвестиций? 

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0
Valentin Dombrovsky

Зачем Сберу монетизация? 

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–1
Valentin Dombrovsky

«Переодеть» в сберовскую форму и будет отличный маскот. 

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0
Roman Konstantinov

Молодцы, что Россию не стали добавлять в список

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0
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