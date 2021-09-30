«Сбер» запустил SberUnity — платформу для взаимодействия инвесторов и стартапов Статьи редакции
Инвесторы могут оставлять запросы, а стартапы напрямую откликаться на них.
- Платформа объединит всех участников рынка, которые смогут искать стартапы, выбирать их и размещать собственные запросы.
- Стартапы могу просматривать запросы инвесторов и откликаться на них. По данным компании, сейчас на SberUnity размещено более 100 заявок на технологии от «Сбера», «Северстали», Unilever, NVidia, «Билайна», «Магнита» и других компаний.
- Также участники платформы получат доступ к закрытым встречам и скидкам на сервисы для ведения бизнеса, а первым тысячи зарегистрированных дадут доступ к образовательным вебинарам от 500 Global и венчурных инвесторов Кремниевой долины.
- База будет постоянно обновляться, а в будущем в ней появится функции для эдвайзеров, акселераторов, институтов развития и других. В компании планируют, что до конца 2022 года на платформе зарегистрируются больше 5 тысяч российских и зарубежных участников.
- Среди других проектов для предпринимателей и инвесторов, есть например, проект Founders to Founders.
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