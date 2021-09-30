Apple разрешила оценивать и оставлять отзывы к своим приложениям в App Store — пользователи обрушили их рейтинг Статьи редакции
Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.
После релиза iOS 15, где Apple добавила возможность оценивать свои приложения в App Store, пользователи начали высказывать своё недовольство, выставляя низкие оценки и оставляя отзывы к ним. Об этом пишет The Verge.
Отзывов к приложениям Apple не так много, и все они низкие. Например, «Подкасты» имеет рейтинг в две звезды из пяти на основе 160 отзывов, Apple News — 2,3 на основе 141 отзыва, «Календарь» — 2,9 звезды на основе 63 отзывов, а «Карты» и Apple Music — три звезды на основе 160 и 300 отзывов соответственно. Пользователи в них жалуются на технические проблемы, с которыми столкнулись во время работы с приложениями.
Среди высокооценённых приложений можно найти «Диктофон» с четырьмя звёздами в рейтинге. При этом ни одно из приложений Apple не достигло отметки в пять звёзд.
9to5mac отмечает, что пользователи могут оценивать любое приложение Apple, которое можно удалить и повторно установить через App Store, а основные системные приложения — «Телефон» или «Сообщения» — нельзя. Их попросту нельзя найти в магазине.
В Endgate считают, что решение открыть отзывы к своим приложениям Apple приняла после давления со стороны разработчиков, которые не могут скрывать полученные оценки и отзывы. Сама компания отзывы и оценки своих продуктов пока не прокомментировала.
Там у людей какие-то тупые доёбы
Бесполезное!Не могу найти половину событий, которые занесла в календарь. Ничего не спасает. Бесполезное приложение. TheGreatDers.отзыв к приложению «Календарь»
Если события нет в календаре, значит оно не добавлено. И следует поискать его в напоминаниях, или даже в блокноте учитывая комментарий
👉🏼🤯👈🏼
Традиционно низкое качество приложений у Эпл, ничего удивительного. Достаточно вспомнить карты ) Это ещё "телефон" нельзя оценить - пожалуй, худшая звонилка, какой я пользовался, с точки зрения UI. Будильник - после того, как спустя десять лет, добавили такую логичную возможность выставлять время цифрами, а не крутить идиотские колёсики, может заслужить и три звёзды )))
"Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям."
Помню, у яблока были однокнопочные мыши и трекпады для ноутов с одной кнопкой. Для имитации RMB надо было ставить два пальца на трекпад и кликать кнопку.
Удобство и дружелюбность к пользователям – это все традиционно про эппл.
До сих пор не понимаю, как можно было крестик расположить в левом верхнем углу, просто шедевр юзабилити. Единственное объяснение, которое могу придумать – рано или поздно человек уронит свой айфон и побежит за новым. ред.
До сих пор не понимаю, как можно было крестик расположить в левом верхнем углу, просто шедевр юзабилити. Единственное объяснение, которое могу придумать – рано или поздно человек уронит свой айфон и побежит за новым.
По стене ползет кирпич, деревянный, как стекло.
Как одно с другим связано-то? UI MacOs и Iphone? А крестик - это вопрос привычки. Вы привыкли к win крестикам, вот и все. ред.
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