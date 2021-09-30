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TJ

Apple разрешила оценивать и оставлять отзывы к своим приложениям в App Store — пользователи обрушили их рейтинг Статьи редакции

Сейчас у Apple News и «Подкастов» по две звезды, а у «Календаря» — почти три.

51 51 комментарий
4587 просмотров

После релиза iOS 15, где Apple добавила возможность оценивать свои приложения в App Store, пользователи начали высказывать своё недовольство, выставляя низкие оценки и оставляя отзывы к ним. Об этом пишет The Verge.

Отзывов к приложениям Apple не так много, и все они низкие. Например, «Подкасты» имеет рейтинг в две звезды из пяти на основе 160 отзывов, Apple News — 2,3 на основе 141 отзыва, «Календарь» — 2,9 звезды на основе 63 отзывов, а «Карты» и Apple Music — три звезды на основе 160 и 300 отзывов соответственно. Пользователи в них жалуются на технические проблемы, с которыми столкнулись во время работы с приложениями.

Такое ощущение, что Apple совсем не волнует приложение «Подкасты». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям. Очень сложно отсортировать эпизоды для одного шоу в списке воспроизведения — оно либо сотрёт их или изменит эпизоды в порядке.

Он также стирает мой список воспроизведения каждый раз, когда я закрываю приложение, и добавляет туда случайные эпизоды. Поэтому, когда я вновь открываю его, я делаю всё заново. Поддержка Apple не помогает. Я уже готов перейти на другое приложение для подкастов.

kay 1828474
отзыв к приложению «Подкасты»

Бесполезное!Не могу найти половину событий, которые занесла в календарь. Ничего не спасает. Бесполезное приложение.

TheGreatDers
отзыв к приложению «Календарь»

Мне нравились «Карты» от Apple. Я всегда пользовался этим приложением и выбирал его из-за его простоты и удобной навигации. Однако, с моменты выхода iOS 15, я ненавижу его больше всего на свете. На цвет невозможно смотреть, у него нагромождённый дизайн.

iOS 15 изменила много мелочей, которые мне нравились. «Карты» разочаровывают больше всего. Я действительно надеюсь, что они вернутся к старому дизайну или поменяют его на что-то более приемлемое.

Skyler8212
отзыв к приложению «Карты»

Среди высокооценённых приложений можно найти «Диктофон» с четырьмя звёздами в рейтинге. При этом ни одно из приложений Apple не достигло отметки в пять звёзд.

9to5mac отмечает, что пользователи могут оценивать любое приложение Apple, которое можно удалить и повторно установить через App Store, а основные системные приложения — «Телефон» или «Сообщения» — нельзя. Их попросту нельзя найти в магазине.

В Endgate считают, что решение открыть отзывы к своим приложениям Apple приняла после давления со стороны разработчиков, которые не могут скрывать полученные оценки и отзывы. Сама компания отзывы и оценки своих продуктов пока не прокомментировала.

#новость #apple

51 51 комментарий
33
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51 комментарий
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Розарио Агро

...🐫...🐫...🐫     ))) 🐕 

😂

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27
Konstantin

Можно грабить корованы ред.

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11
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Если только там коровы 

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3
andr oid

Там у людей какие-то тупые доёбы

Бесполезное!Не могу найти половину событий, которые занесла в календарь. Ничего не спасает. Бесполезное приложение. TheGreatDers.отзыв к приложению «Календарь»

Если события нет в календаре, значит оно не добавлено. И следует поискать его в напоминаниях, или даже в блокноте учитывая комментарий
👉🏼🤯👈🏼

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3
Alexey Kletsel

Как-то был неофициальный сайт с отзывами юзеров на продукты Адоба. Так вот значительная часть жалоб на «баги» и «недостатки» проистекала из элементарного непонимания как пользоваться программой, на которую юзер гонит. 

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0
Konstantin

Сама компания Apple заслуживает 2-3 звезды, не более :)

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3
Timofey Abakumov

Не соглашусь вот в каком ключе: сама компания - не заслуживает. Ими пользуются сотни миллионов людей во всем мире и это показатель. А вот их экосистема с массой связанных с ней неудобств и ограничений - да, 2*

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0
Serj Koss

Миллионы мух не могут ошибаться

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1
Михаил Белов

Миллионы мух предпочитают классные и удобные приложения и устройства. А бесполезные и неудобные миллионам мух не очень. Миллионы мух ошибаются? ред.

Ответить
0
Розарио Агро

А мухи и не ошибаются. Это просто вы зачем-то равняете себя мухам 🤣

Ответить
–4
andr oid

Что за масса неудобств и ограничений в их экосистеме?

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3
Yaroslav Gryaznov

Насчёт карт кстати странно. Так как для России как раз после os15 они стали сильно чётче и точнее

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4
Антон Храмченко

Зачем они нужны, когда есть ЯндексКарты?

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14
Антон Большаков

Зачем оно нужно когда есть гугл карты ?

Ответить
3
ЯжПрограммист

Зачем всё это если есть бумажные карты и атласы

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7
andr oid

Зачем карты и атласы если есть пачка беломора

Ответить
1
ЯжПрограммист

и тройной одеколон!

Ответить
0
Anthony Alexandroff

Гугл карты очень долго модерируются, из-за этого по полгода могут не появляться целые районы новостроек

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0
Ильвир Сафиуллин

Если только Россия да, в путешествиях Яндекс не всё показывает.

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0
Антон Штадлер

Для путешествий ГуглМэпс. Средний уровень у них выше всех остальных, если брать весь мир и бесплатные аппы. В целом, хз, кто за пределами США пользуется Эпплмэпс и Яндексом за пределами СНГ, странные люди

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1
Yaroslav Gryaznov

Ну я случайно это обнаружил:) так как Инстаграм берет именно Эппл карты для местоположения точек

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0
ur spam

Напиши положительный отзыв )

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0
Мишина Злата

ну а чего они ожидали то? все по делу? не зря же раньше нельзя было писать отзывы))

Ответить
6
Vasya Aksyonov

Для десктопа это можно делать уже давно и отношение людей к эппловским приложениям там очень показательно и соответсвует статье :))) Вот, что люди думают про Икскод и не зря! Но Эпплу всё равно :(

Ответить
4
ЯжПрограммист

Конечно всё равно, так и работает монополия. Хоть что ты про искод пиши, хоть там код нужно будет писать с права на лево... но а какие у тебя ещё варианты? 

Ответить
0
Vasya Aksyonov

Я бы хотел написать, что AppCode, но он пока очень далёк от идеала :( Ну и одна из проблем икскода — это то, что он монолитный и даже если ты хочешь использовать стороннюю IDE, то всё равно надо будет ставить вееесь икскод и ещё и обновлять его каждый раз целиком :((((

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1
Andrey Gordeev

Для такого дерьма как xcode 2.5 звезды - это просто топ

Ответить
0
Mike Glukhov

Никогда не понимал почему так мало. 
"Ошибка выжившего" мнение оставляют только кому есть что предъявить.

Ответить
0
Zloy Sniper

Если система оценок звездами основана на среднем арифметическом, то на каждую одну звезду надо получить непропорционально много 5 звезд, чтобы сохранить текущий рейтинг. Поэтому 5 звезд мало кому удается получить. Рейтинг выше 4 при большом числе оценок, это уже весьма неплохой показатель.

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2
артем тригузов

Традиционно низкое качество приложений у Эпл, ничего удивительного. Достаточно вспомнить карты ) Это ещё "телефон" нельзя оценить - пожалуй, худшая звонилка, какой я пользовался, с точки зрения UI. Будильник - после того, как спустя десять лет, добавили такую логичную возможность выставлять время цифрами, а не крутить идиотские колёсики, может заслужить и три звёзды )))

Ответить
1
John Rambo

хз, люди помню орали чтоб вернули колёсико, ибо хаптикэнжин при прокрутке!!!!

Ответить
3
Александр Вересаев

И их услышали — колёсико вернули в iOS 15, но и ввод вручную тоже останется.

Ответить
1
Кирилл Фотькин

"Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям."

Помню, у яблока были однокнопочные мыши и трекпады для ноутов с одной кнопкой. Для имитации RMB надо было ставить два пальца на трекпад и кликать кнопку. 
Удобство и дружелюбность к пользователям – это все традиционно про эппл. 

До сих пор не понимаю, как можно было крестик расположить в левом верхнем углу, просто шедевр юзабилити. Единственное объяснение, которое могу придумать – рано или поздно человек уронит свой айфон и побежит за новым. ред.

Ответить
0
andr oid

А где по твоему должен быть крестик, справа что ли?

Ответить
4
33_rublya

До массового возгорания пердаков виндузятников осталось 3... 2... 1...

Ответить
3
Кирилл Фотькин

[s] есть два стула [/s] есть четыре угла. До левого верхнего надо тянуться через всю лопату. Думаю, это самый плохой вариант.  ред.

Ответить
0
John Doe

До сих пор не понимаю, как можно было крестик расположить в левом верхнем углу, просто шедевр юзабилити. Единственное объяснение, которое могу придумать – рано или поздно человек уронит свой айфон и побежит за новым.

По стене ползет кирпич, деревянный, как стекло.

Как одно с другим связано-то? UI MacOs и Iphone? А крестик - это вопрос привычки. Вы привыкли к win крестикам, вот и все. ред.

Ответить
3
Кирилл Фотькин

Я описался, имел ввиду кнопку назад. 

Ответить
0
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Потому что уже привыкли 

Ответить
0
Намерен фонарь

Нельзя долго сдерживать пыл человеческий)

Ответить
2
Намерен фонарь

и не человеческий тоже, в принципе

Ответить
1
Sasha Step

Главное что они наконец решились, это вызывает уважение, хотя столько лет ссали...

Ответить
0
Rodeus

Решились и вынудили не одно и тоже. В плане уважения.

Ответить
4
Rodeus

Добро пожаловать!

Ответить
1
Ruslan Umarkhanov

Ddos всенародная любовь😱🤩😘

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1
John Doe

Рейтинги там уже растут. Не нужно сильно удивляться низким рейтингам - ожидаемо, что в первую очередь пойдут ставить оценки хейтеры. 
Но шаг правильный. ред.

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1
Andrei Apanasik
Ответить
0
Никита Евменьев

Приложение Дом - 5 звезд

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0
Janib Khan

https://lessonsonfire.eu/en/event/watch-venom-2021-movie-online-full-hd-free
https://lessonsonfire.eu/en/event/watch-venom-let-there-be-carnage-2021-full-movie-online-download ред.

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0
Выдающийся хот-дог

Давно-давно можно было оставлять отзыв к MacOS в AppStore для мака. И обычно где-то до версии Mavericks рейтинг был выше 4 звезд, близким к 5. С каждым новым обновлением рейтинг оси падал и Apple отключили его. И вряд ли включат.  ред.

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0

Комментарий удален

Valeryi Ozarnichuk

Оценки в сторах обычно основаны на доебах до какой-то фигни. Отзывов по делу там конечно мало. 

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0
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