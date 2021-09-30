Такое ощущение, что Apple совсем не волнует приложение «Подкасты». Последнее обновление сделало его совсем недружелюбным к пользователям. Очень сложно отсортировать эпизоды для одного шоу в списке воспроизведения — оно либо сотрёт их или изменит эпизоды в порядке.

Он также стирает мой список воспроизведения каждый раз, когда я закрываю приложение, и добавляет туда случайные эпизоды. Поэтому, когда я вновь открываю его, я делаю всё заново. Поддержка Apple не помогает. Я уже готов перейти на другое приложение для подкастов.