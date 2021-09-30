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Nazigul Jusupova

На iOS 15 Apple разрешила приглашать на звонки по FaceTime пользователей Windows и Android Статьи редакции

Раньше FaceTime могли использовать только на iPhone или iPad.

  • Чтобы пригласить на звонок пользователей других устройств, надо отправить им ссылку, которая откроется у них в браузере, пишет CNBC.
  • Но организовать звонок пока могут только те, у кого iPhone или iPad. К видеозвонку можно присоединиться только после того, как запрос одобрит организатор. Это сделано для того, чтобы предотвратить случаи, когда к встрече присоединяются случайные люди, получившие ссылку.

  • Новая функция работает на iOS 15. Раньше звонить по FaceTime могли только те, кто использует iPhone, iPad и Mac. Apple выпустила iOS 15 20 сентября.

#новости #facetime

1706 просмотров
48 48 комментариев
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10
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Кирилл Баскус

Звонок на то и звонок, чтобы взять и позвонить. А то сгенерируй ссылку, отправь, прими, запусти, ещё что-нибудь пойдет не так. Никто этой хернёй не будет пользоваться кмк, есть другие работающие решения

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12
Павел

Zoom же пользуются

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4
Кирилл Баскус

Zoom кроссплатформенный. Клиенты могут быть запущены на разных операционных системах.
Здесь эпол пытается пойти в телефонию. Ведь как так, у Мелкомягких тимс, тут ещё и Скайп возрождают, у Гуголя Дуо и Meet, вебекс, Тележенька и даже Фейсбук чето выкатил. А у эпола несчастный фейстайм, который юзать могут только яблочники.

Ответить
–1
Павел

Zoom кроссплатформенный. Клиенты могут быть запущены на разных операционных системах

Ну так и FaceTime тоже. И принцип подключения к звонку такой же для пользователей Windows и Android. Пока не вижу, почему люди, привыкшие за последние 1,5 года к принципу работы Зума, вдруг не смогут пройти тот же путь в случае с Фейстайм. Речь же об этом шла.
А у эпола несчастный фейстайм, который юзать могут только яблочники

Ну теперь не только. Чем это плохо? Теперь, общаясь с родителями по Фейстайму, я смогу подцепить к звонку ещё кого-нибудь из родственников, у которых нет устройств Эпл, например.

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9
Кирилл Баскус

Интересно посмотреть, как быстро вам надоест передавать ссылки для подключения неяблочникам, чтобы связаться друг с другом

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–1
Павел

Повторюсь: с Зумом же это никого не напрягает.

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6
KSA

Зум для митапов и семинаров используют. Как простую видеосвязь никто не использует.

Ответить
2
Павел

Мы с друзьями используем. Зум удобнее и быстрее всего позволяет собрать всех вместе с видео и демонстрацией экрана.

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0
KSA

 собрать всех вместе с видео и демонстрацией экрана

Это и есть митап )

Ответить
2
Павел

Допустим, и? Речь шла о сложности процесса подключения к звонку по ссылке. Какая разница, в чём цель этого звонка?

Ответить
1
Arkadiy Gaydarzhy

Меня очень сильно напрягает, но скайп есть у все меньшего числа людей, Google meet моим клиентам не зашёл, а больше я ничего и не знаю. Надеюсь телеграм выкатит кнопку «Добавить участника», потому что создавать группу для некоторых звонков не хочу, потому что в неё потом начинают писать 24/7

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0
Розарио Агро

Да один фиг все в Ватсапп и Вайбер. Теперь можно и без них обойтись. Фейсбук со своим ватсапповским соглашением подбесил кучу народа, так что данное решение без употребления не останется 🤣

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0
Eugene Safonov

Ну тут забавно то, ссылку то передавать придется через другое средство сообщений. Но все другие, кроме почты, поддерживают в себе уже видеозвонки.

Ответить
0
Розарио Агро

Вы забываете про самый распространённый способ - СМС, теоретически на айфоне теперь вообще не нужно альтернативных приложений для любых видов связи 🤣 ред.

Ответить
2
Павел

Все другие имеют разной степени понятности интерфейсы и плавающее качество изображения и звука. В зависимости от задачи пользователи выберут подходящую им комбинацию инструментов.

Ответить
0
andr oid

Так же как ты передаёшь ссылку на zoom, любыми доступными способами.

И не каждый раз, а достаточно один раз человека пригласить.

Ответить
0
Dmitry

Звонок на то и звонок, а ты купи слона

Ответить
0
Pavel Ivanov

Да кто, в конце концов, все эти люди, которые пользуются FaceTime, iMessage, Оперой-мини, Hangouts и вот этим всем? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста.

Ответить
2
Павел

Я пользуюсь FaceTime. Что не так? ред.

Ответить
9
Pavel Ivanov

Расскажи, не держи в себе.
Что заставляет тебя делать это? :-)

Мы постараемся помочь.

Ответить
1
Павел

Вас никто не просил помогать. Или если вы не пользуетесь чем-то, то никто не пользуется, и потому нужно подогнать окружающий мир под свою точку зрения?

Ответить
5
Pavel Ivanov

😞

Ответить
0
Павел

Я созваниваюсь по Фейстайм с родственниками.

Так уж получилось, что если у собеседников техника Эпл, то у них есть Apple ID и, соответственно, возможность принимать звонки по Фейстайм. Это самый простой для обеих сторон способ, к тому же с хорошим качеством картинки и звука. Не пользоваться им при наличии технической возможности можно только из принципа.

Ответить
3
Шизоидная обезьяна

Например, через в iMessage есть встроенная возможность к удаленному подключению рабочего стола собеседника.

Ответить
0
Павел Евграфович

Очень многие из тех, кто живёт в яблочной экосистеме. Если у меня вся семья на эпле, какая мне причина не звонить им через божественно качественный FaceTime Audio со стереозвуком, который у всех работает и настроен прямо "из коробки"? А iMessage дико популярна в США, судя по коллегам и знакомым оттуда.  ред.

Ответить
4
andr oid

Ты не поймёшь.

Потому что FaceTime, опера мини и hangouts, это обычно три разные группы людей. ред.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Осталось ещё немного поднажать и открыть iMessage для всех платформ.

Ответить
3
andr oid

Это давно пора сделать 

Ответить
1
Павел Евграфович

Вроде на WWDC говорили, что для ключей iMessage нужен аппаратный чип, именно поэтому оно не работало на "Хакинтошах", умельцы даже писали какую-то программную эмуляцию.

Ответить
0
Akim Glushkov

Кто пользуется FaceTime? Ставь +, если пользуешься и -, если нет )

Ответить
–3
Театральный пистолет

Даже когда сидел на эппле, не пользовался. Просто потому что у всех скайп тогда был

Ответить
0
Ренат Дасаев

Алиля, мы скопировали ZOOM!

Ответить
2
KSA

Может просто лицензировали. Zoom партнерится с другими конторами и дает им технологии.

Ответить
0
andr oid

Не, FaceTime это отдельная тема.
Просто разрешили присоединяться из вне экосистемы ред.

Ответить
0
KSA

На яблоке отдельная, в вебе можно не отдельной сделать. Эти нищеброды без айфонов потерпят.

Ответить
1
andr oid

Ну раньше приходилось телегу использовать для видео/звонков с теми у кого андроид, теперь можно пригласить их в FaceTime. 

И это здорово, потому что у FaceTime качество связи гораздо лучше. Это прям ощущается ред.

Ответить
3
KSA

Зачем видео, если ты не нелегал из азии? Только джамшуты звонят по видеосвязи.

В браузерной версии будут стандартные кодеки, поддерживаемые браузерами, поэтому качество связи может просесть. ред.

Ответить
0
andr oid

Ну хорошо, не включай видео, оставь только аудио )) 

Ответить
0
KSA

Ок, так норм!

Ответить
1
Театральный пистолет

Возможно, оно лучше потому что никто не пользуется, по сравнению с другими. А как набегут...
Но вообще, эппл опоздала конечно

Ответить
0
Андрей Деревянко

Ух, технология

Ответить
0
KSA

Скажешь, что не технология?
Где твой аналог зума, а ну показывай!

Ответить
0
andr oid

С добрым утром, эту новость писали ещё к превью iOS 15.

Это уже не новость

Ответить
2
Sergey Ontime

А что, при запросе подключения к звонку будет указано «я не случайный человек»?

Или надо будет указать: А вы ему кто?) ред.

Ответить
1
Misha Zakarin

Достаточно будет снять фуражку

Ответить
1
Юрий Воронов

Наконец-то можно продать айфон и купить виндовс

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0
Александр _

Так, они просто почувствовали, что телега Дурова им на пятки наступает, вот и выпустили.

Дело ж в чём, кто пропустил, немножко Дуров сделал кросплатформенную херь для видеоконференций и неожиданно без блекджека и всего остального.

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0

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Ilusi Eqe

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0
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