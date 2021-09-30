На iOS 15 Apple разрешила приглашать на звонки по FaceTime пользователей Windows и Android Статьи редакции
Раньше FaceTime могли использовать только на iPhone или iPad.
- Чтобы пригласить на звонок пользователей других устройств, надо отправить им ссылку, которая откроется у них в браузере, пишет CNBC.
- Но организовать звонок пока могут только те, у кого iPhone или iPad. К видеозвонку можно присоединиться только после того, как запрос одобрит организатор. Это сделано для того, чтобы предотвратить случаи, когда к встрече присоединяются случайные люди, получившие ссылку.
Новая функция работает на iOS 15. Раньше звонить по FaceTime могли только те, кто использует iPhone, iPad и Mac. Apple выпустила iOS 15 20 сентября.
Zoom кроссплатформенный. Клиенты могут быть запущены на разных операционных системах.
Здесь эпол пытается пойти в телефонию. Ведь как так, у Мелкомягких тимс, тут ещё и Скайп возрождают, у Гуголя Дуо и Meet, вебекс, Тележенька и даже Фейсбук чето выкатил. А у эпола несчастный фейстайм, который юзать могут только яблочники.
Zoom кроссплатформенный. Клиенты могут быть запущены на разных операционных системах
Ну так и FaceTime тоже. И принцип подключения к звонку такой же для пользователей Windows и Android. Пока не вижу, почему люди, привыкшие за последние 1,5 года к принципу работы Зума, вдруг не смогут пройти тот же путь в случае с Фейстайм. Речь же об этом шла.
А у эпола несчастный фейстайм, который юзать могут только яблочники
Ну теперь не только. Чем это плохо? Теперь, общаясь с родителями по Фейстайму, я смогу подцепить к звонку ещё кого-нибудь из родственников, у которых нет устройств Эпл, например.
Я созваниваюсь по Фейстайм с родственниками.
Так уж получилось, что если у собеседников техника Эпл, то у них есть Apple ID и, соответственно, возможность принимать звонки по Фейстайм. Это самый простой для обеих сторон способ, к тому же с хорошим качеством картинки и звука. Не пользоваться им при наличии технической возможности можно только из принципа.
Очень многие из тех, кто живёт в яблочной экосистеме. Если у меня вся семья на эпле, какая мне причина не звонить им через божественно качественный FaceTime Audio со стереозвуком, который у всех работает и настроен прямо "из коробки"? А iMessage дико популярна в США, судя по коллегам и знакомым оттуда. ред.
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