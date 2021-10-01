Как мы улучшили нессу курсов на 50% и создали свой стандарт качества

Мы постоянно работаем над тем, чтобы курсы были на высоком уровне, а студенты довольны обучением. Непростая задача — сделать качество материалов на всех курсах внутри школы одинаковым. Для этого наши методисты разработали специальный чек-лист — как запустить любой курс в SkillFactory. В статье мы рассказываем, как к этому пришли и что в итоге…