Разработчик облачных сервисов для колл-центров Five9 отказался от слияния с Zoom за $14,7 млрд Статьи редакции
Компания изменила решение из-за слишком низкой компенсации и изменения цены акций Zoom, которая упала на 28% с момента объявления сделки.
- Акционеры Five9 отклонили сделку c Zoom, сообщает CNBC. По условиям, акционеры Five9 должны были получить 0,5533 обыкновенных акций класса A Zoom за каждую акцию Five9. Общая стоимость сделки оценивалась в $14,7 млрд, стороны планировали закрыть её в первой половине 2022 года.
- Против сделки выступили регуляторы и аналитики. 27 августа Минюст США отправил письмо в Федеральную комиссию по связи из-за опасений по поводу иностранного участия в сделке. 17 сентября консалтинговая компания Institutional Shareholder Services рекомендовала акционерам отказаться от предложения Zoom.
- В итоге акционеры Five9 остались недовольны суммой премии. Они должны были получить на 13% больше, чем цена их акций. Но акционеры рассчитывали на более высокое вознаграждение из-за динамики развития облачного ПО и инвестиций в конкурентов Five9, сообщает издание.
- Также на решение повлияло изменение цены акций Zoom — они упали на 28% с момента объявления сделки. А акции Five9 — только на 11%. Так как по условиям компании должны были обменяться акциями, Five9 получала бы меньшую премию, чем по согласованной цене.
- Zoom и Five9 заявили, что будут поддерживать интеграцию своих сервисов.
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