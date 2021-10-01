Epic Games запретила пользователям из Белоруссии покупать игры в своём магазине Статьи редакции
Это может быть связано с экспортными ограничениями в США.
При любых финансовых операциях с белорусских аккаунтов в магазине появляется предупреждение: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки», обратили внимание читатели dev.by.
Бесплатные раздачи игр всё ещё доступны.
Запрет может быть связан с экспортными ограничениями США. На сайте Epic Games написано, что покупки в магазине недоступны для регионов под санкциями. Белоруссия попала в список в августе 2021 года.
В службе поддержки Epic Games не ответили на вопросы издания.
- В июле Минтранс США запретил продавать авиабилеты в Белоруссию после инцидента с самолётом Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске в конце мая.
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Это может быть связано с экспортными ограничениями в США.