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Маша Цепелева

Epic Games запретила пользователям из Белоруссии покупать игры в своём магазине Статьи редакции

Это может быть связано с экспортными ограничениями в США.

37 37 комментариев
1692 просмотров

При любых финансовых операциях с белорусских аккаунтов в магазине появляется предупреждение: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки», обратили внимание читатели dev.by.

Предупреждение в Epic Games Store

Бесплатные раздачи игр всё ещё доступны.

Запрет может быть связан с экспортными ограничениями США. На сайте Epic Games написано, что покупки в магазине недоступны для регионов под санкциями. Белоруссия попала в список в августе 2021 года.

В службе поддержки Epic Games не ответили на вопросы издания.

  • В июле Минтранс США запретил продавать авиабилеты в Белоруссию после инцидента с самолётом Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске в конце мая.

#epicgames #новость

37 37 комментариев
10
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37 комментариев
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Аким Гребенкин

Потрясающая логика, конечно, что здесь, что с Крымом. Что, вас захватили/ вами правит диктатор? Ну тогда придется сделать вашу жизнь ещё хуже, это точно вам поможет!

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25
John Smith

А как ещё? Ну то есть страной управляет диктатор, давайте ему поможем увидеть на троне

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6
Илья Шишкунов

Это революционный принцип, чем хуже, тем лучше
А вообще, некрасиво работать с диктаторами. 

Ответить
1
Nikita Podgornyi

Ну да, а то Лукашенко и Путин не смогут играть в Фортнайт 👍🏻

Ответить
10
Илья Шишкунов

Это не красиво с точки зрения репутации, а подобное ухудшение уровня жизни мотивирует уезжать кадры из РФ на Запад или мутить воду внутри страны, что выгодно. 

Ответить
5
Nadir Abdullaev

Вообще, по логике ухудшение жизни должно смотивировать смену власти

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3
Илья Шишкунов

Нет, это лишь дополнительный рычаг давления на власть на местах, чтобы пробивать нужные и выгодные для себя соглашения, менять власть не выгодно вообще, дорого больно и случайностей много неприятных может произойти, риски не стоит потенциальной выгоды, если аналогичную выгоду можно достичь и без них. 
Никакой Запад не будет помогать РФ менять власть, пока это не принесёт такие же невероятные барыши, как во времена Ленина, который почти всю страну продал немцам и обеспечил им невероятную выгоду + уничтожил топ 5 империю на тот момент до уровня голодных смертей. 

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1
Igor Gorbenko

одни по всему миру бегали рассказывали какой у них батька хозяйственник и молодец, вторые на референдумах в родную гавань возвращались, кто за них должен это дерьмо разгребать? никто

Ответить
0
Sergey Furtaev

Нормальная логика для терпил. Вы же терпите - ну вот потерпите ещё чуть-чуть.

Ответить
0
Евгений Кирьянов

Логика из разряда - у террористов тоже есть жены, дети но это не повод давать им деньги.

Ответить
0
Сергей Щукин

Всё это, конечно, во имя Свободы! 🤦‍♂🤦‍♂😬

Ответить
10
xface

Ответочка прилетела от США

Ответить
10
Хозяин

Ну теперь режиму Лукашенко точно конец!

Ответить
4
Nadir Abdullaev

С миру по нитке, сегодня эти, завтра гугл, фб и тд

Ответить
1
Андрей

Мне нравится, что даже в рамках одного издательского дома у двух редакций разное мнение о том, как правильно писать: Беларусь или Белоруссия. Даже если DTF просто копирует материал с VC. 

Эта битва была легендарной.  ред.

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2
Matvey Glazkov

Русь или Россия?

Ответить
0
Андрей

Российская Федерация. 

Ответить
1
Илья Шишкунов

Правильный вариант тут, на ДТФ просто сидят безграмотные люди в редакции, так ещё и полит ангажированные Твиттер активисты 

Ответить
–3
Илья Шишкунов

Вы бы ещё на ТЖ глянули, там уверен уже ЛГБТ флаги развесили в комментариях и про Навального начали спорить  ред.

Ответить
0
pontlesslizard

Сперва показалось, что я на дтф зашёл

Ответить
2
Дмитрий Сушко

Так победим!

Ответить
2
Алексей Дымов

 при этом, могут использовать разработчиков из Беларуси

Ответить
1
Илья Шишкунов

У вас не правильно приоритеты расставлены, это не они вас используют, а вы их в первую очередь, так как желающих выполнять труд за работника в АйТи в США даже за 1/5 ЗП куда больше, чем таких рабочих мест вне страны, галеру ещё организовать надо. 

Ответить
2
Клемент Бурдин

А это вот их гейская политика во всей своей красе!

Ответить
0
Клемент Бурдин

Это что теперь получается, Батька не сможет игры покупать у них?

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

батька таким не пользуется, там скорее Коленька не сможет играть)

Ответить
3
Клемент Бурдин

Ну я тоже об этом сперва подумал) Право странная логика. Но на первый взгляд это выглядит именно так:
«Асашай:
-А вот тебе Лукашенко! Запрещаем покупки делать в Epic Games!
Лукашенко:
-А ШО ЭТО?»

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

НЕНУЖОН ВАШ ЄТАТ ИНТАРНЕТ НАМ!!!!(бьет кулаком по столу, слюна брызжет)

Ответить
3
Илья Шишкунов

Коля же вроде в РФ переехал в заложники 

Ответить
1
Руслан Ніколаєнко

серьезно?

Ответить
0
Клемент Бурдин

Ну он вроде как учится в РФ.

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

фигасебе, практика детей-заложников, была насколько я помню с  Золотой Орды, ничего в России за века не изменилось)

Ответить
1
Gabby BenDer

Коленька в мск живет

Ответить
1
Илья Шишкунов

Галенкин нанёс ответный удар за ролики от IXBT 
Срочно в издание! 

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1
Кирилл Загоскин

Очень грустно, что это еще один такой факт того, что там индустрия геймдева, да и просто айти уничтожена :с 

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0
Zumonn

Господи Иисусе, когда-нибудь закончится этот сюр с дедами у власти?

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0
Ильнар Сафин

А Steam там работает?

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0
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Epic Games запретила пользователям из Белоруссии покупать игры в своём магазине Статьи редакции

Это может быть связано с экспортными ограничениями в США.

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