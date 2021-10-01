Как найти кофаундера?

У любого стартапа есть эти проблемы. Где этих кофаундеров (сооснователей) вообще брать? Они существуют? Или это миф и возможен только найм за бабло? Я сейчас как раз в такой ситуации и мне нужна ваша помощь и совет.