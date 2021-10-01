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Сервисы
Евгения Евсеева

Сервис для беременных amma pregnancy tracker привлёк $2 млн от A.Partners, сооснователя Qiwi Сергея Солонина и других Статьи редакции

Сервис позволяет отслеживать беременность и получать рекомендации от врачей.

  • Сервис привлёк инвестиции в рамках bridge-раунда от A.Partners, JointJourney, клуба бизнес-ангелов Angelsdeck и частных инвесторов, рассказали vc.ru в фонде. Среди них сооснователь Qiwi Сергей Солонин, основатель Wrike Андрей Филев, сооснователь «Нетология-групп» и Digital Dolina Максим Спиридонов, основатель «Нанолек» Владимир Христенко и партнер TMT Investments Игорь Шойфот.
  • Привлечённые средства направят на развитие локальных команд amma pregnancy tracker на рынках Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Компания планирует ускорить рост аудитории и выручки в этих регионах.

  • amma pregnancy tracker основан в 2019 году. Это мобильное приложение для беременных женщин и членов их семей. Оно предоставляет информацию о беременности, возможность отслеживать показатели здоровья и даёт персонализированные рекомендации от акушеров-гинекологов.

  • Для пользователей сервис бесплатный, amma pregnancy tracker зарабатывает на продаже рекламы товаров повседневного спроса и фармацевтических брендов около 60% выручки. Ещё 40% приносят рекламные сети и in-app подписки.
  • По собственным данным, ежемесячная активная аудитория сервиса превышает 1,5 млн пользователей. В СНГ сервис скачивают более 60% беременных женщин.
  • До этого сервис привлекал инвестиции от SOSV, Prytek Игоря Рыбакова и нескольких частных инвесторов из Гонконга, Южной Кореи и России. Общий объем инвестиций превысил $4 млн. За последний год оценка компании выросла более чем в 4,5 раза — с $6 млн до $28 млн. В 2021 году сервис прошёл отбор в азиатский акселератор Chinaccelerator для выхода в Азии.

#новость #стартапы #инвестиции

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1 1 комментарий
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Хороший и правильный продукт, им бы ещё уровень оценки повысить для каждого конкретного кейса и больше контактов с медицинской системой в каждой отдельной стране сделать. 

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