«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Краснодаре — это второй город после Москвы Статьи редакции
В Краснодаре можно кататься на самокатах практически круглый год, считают в компании.
- В Краснодаре кикшеринг заработал с 1 октября, сообщили vc.ru в компании.
- Аренда самоката доступна в приложении «Яндекс Go» последней версии пользователям старше 18 лет. Стоимость от 30 рублей за бронь и от 5 рублей за минуту аренды. Сервис использует электросамокаты Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки. Их максимальная скорость — 20 км/ч.
- В «медленных зонах» самокаты автоматически плавно снижают скорость до 15 км/ч. Эта технология «Яндекса» учитывает плотность пешеходного потока, его среднюю скорость и близость школ, детских садов и площадок.
Самокаты Яндекса появились в Центральном, Западном районах и в части Прикубанского района. Краснодар — второй город России, где компания запустила сервис аренды самокатов. В «Яндекс Go» объяснили выбор подходящей для электросамокатов инфраструктурой: широкие тротуары, погода и сезонность, позволяющая кататься на самокатах практически круглый год.
- По данным «Трушеринга», в городе теперь работают четыре оператора: Urent, Whoosh, Eleven и «Яндекс Go».
- «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года. Электросамокаты можно арендовать в приложении «Яндекс.Карт».
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