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Nazigul Jusupova

«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Краснодаре — это второй город после Москвы Статьи редакции

В Краснодаре можно кататься на самокатах практически круглый год, считают в компании.

  • В Краснодаре кикшеринг заработал с 1 октября, сообщили vc.ru в компании.
  • Аренда самоката доступна в приложении «Яндекс Go» последней версии пользователям старше 18 лет. Стоимость от 30 рублей за бронь и от 5 рублей за минуту аренды. Сервис использует электросамокаты Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки. Их максимальная скорость — 20 км/ч.
  • В «медленных зонах» самокаты автоматически плавно снижают скорость до 15 км/ч. Эта технология «Яндекса» учитывает плотность пешеходного потока, его среднюю скорость и близость школ, детских садов и площадок.

  • Самокаты Яндекса появились в Центральном, Западном районах и в части Прикубанского района. Краснодар — второй город России, где компания запустила сервис аренды самокатов. В «Яндекс Go» объяснили выбор подходящей для электросамокатов инфраструктурой: широкие тротуары, погода и сезонность, позволяющая кататься на самокатах практически круглый год.

  • По данным «Трушеринга», в городе теперь работают четыре оператора: Urent, Whoosh, Eleven и «Яндекс Go».
  • «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года. Электросамокаты можно арендовать в приложении «Яндекс.Карт».

#новости #яндексgo #кикшеринг

555 просмотров
7 7 комментариев
2
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Lucky Lucianoo

самокаты по цене каршеринга😂😂😂

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2
Значительный Петя

при краснодарской погоде и пробках = идеальный транспорт

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0
Paco Official

ЙОУ ДА МЫ В КРАСНОДАРЕ КРУТЫЕ И КВАРТИРЫ УЖЕ СТОЯТ КАК В МСК ПОЧТИ ПОД 5 МУЛЬТОВ ХОТЯ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ ЗА 1.5М

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–1
Евгений Дроздов

В Москве они только в пределах ТТК, что очень печально.

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0
elenazazaz

голактеко опасносте1!

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0
Allestor Krei

Интересно, почему сервисы часто считают Краснодар как второстепенный город, если здесь население быстро растет?

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0
kav

Растет это хорошо, но в данный конкретный момент население там меньше чем в ряде других крупных городов, бизнес всегда стараются запускать там где у него больше потенциала заработать

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