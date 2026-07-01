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Евгения Евсеева
Сервисы

«Мегафон» запустил инструмент для подписи звонков при исходящих вызовах — пользователи могут указать своё имя у других абонентов

Пока — только у абонентов оператора.

Источник: «Мегафон»
Источник: «Мегафон»
  • Услуга называется «Подпись номера», её стоимость — 3 рубля в день вне зависимости от количества совершённых вызовов, сообщили в компании.
  • Если пользователь подключит её, его имя будет отображаться у других людей при звонках им. Включить услугу можно в личном кабинете в разделе «Управление звонками». В качестве подписи система использует имя, указанное в договоре с оператором. Поменять его нельзя.
  • Если контакт уже записан — отобразится имя из телефонной книги. Такая услуга раньше была доступна только бизнесу, отмечает оператор.
  • Сейчас подпись работает только при звонках абонентам «Мегафона», но в «ближайшее время» её расширят и на других операторов связи.

#новости #мегафон

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