«Мегафон» запустил инструмент для подписи звонков при исходящих вызовах — пользователи могут указать своё имя у других абонентов

Пока — только у абонентов оператора. Источник: «Мегафон»Услуга называется «Подпись номера», её стоимость — 3 рубля в день вне зависимости от количества совершённых вызовов, сообщили в компании.Если пользователь подключит её, его имя будет отображаться у других людей при звонках им. Включить услугу можно в личном кабинете в разделе «Управление звонками». В качестве подписи система использует имя, указанное в договоре с оператором. Поменять его нельзя.Если контакт уже записан — отобразится имя из телефонной книги. Такая услуга раньше была доступна только бизнесу, отмечает оператор.Сейчас подпись работает только при звонках абонентам «Мегафона», но в «ближайшее время» её расширят и на других операторов связи.#новости #мегафон