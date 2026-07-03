Spotify «обнулил» фальшивые прослушивания трека, который взлетел в чарте площадки, — на него ставили в сервисе рынков предсказаний Kalshi

Вероятность этого события была всего 3%. Песня Earrings Малкольма Тодда в начале июля 2026 года заняла первое место в американском чарте Spotify — но площадка удалила около 500 тысяч «искусственных» прослушиваний, сообщили Financial Times и Bloomberg.Причина — на Kalshi некоторые пользователи предполагали, что именно этот трек станет самым прослушиваемым в США в июне 2026 года. Вероятность этого события составляла примерно 3% — те, кто ставил на этот факт, могли выручить суммы, в 30 раз превышающие их вложения.При этом Kalshi объявила итоги ставок ещё до того, как Spotify «обнулил» прослушивания — хотя источник Bloomberg говорит, что стриминг заранее предупредил о подозрительной активности.Как отмечают издания, этот случай усиливает растущие опасения, что рынки предсказаний создают для пользователей стимулы манипулировать данными.Данила БычковСервисы21 апрМетеослужба Франции заподозрила, что кто-то «подкрутил» датчики температуры в парижском аэропорту, чтобы выиграть на Polymarket Несколько пользователей сервиса «заработали» до $20 тысяч за счёт резких скачков температуры. #новости