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Евгения Евсеева
Сервисы

Spotify «обнулил» фальшивые прослушивания трека, который взлетел в чарте площадки, — на него ставили в сервисе рынков предсказаний Kalshi

Вероятность этого события была всего 3%.

  • Песня Earrings Малкольма Тодда в начале июля 2026 года заняла первое место в американском чарте Spotify — но площадка удалила около 500 тысяч «искусственных» прослушиваний, сообщили Financial Times и Bloomberg.
  • Причина — на Kalshi некоторые пользователи предполагали, что именно этот трек станет самым прослушиваемым в США в июне 2026 года. Вероятность этого события составляла примерно 3% — те, кто ставил на этот факт, могли выручить суммы, в 30 раз превышающие их вложения.
  • При этом Kalshi объявила итоги ставок ещё до того, как Spotify «обнулил» прослушивания — хотя источник Bloomberg говорит, что стриминг заранее предупредил о подозрительной активности.
  • Как отмечают издания, этот случай усиливает растущие опасения, что рынки предсказаний создают для пользователей стимулы манипулировать данными.
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Источник: @GrablyR

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