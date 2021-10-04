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Nazigul Jusupova

KupiVIP продал ИT-платформу белорусскому производителю одежды Mark Formelle Статьи редакции

Интернет-магазин закрылся в сентябре.

  • Российская структура владельцев белорусской Mark Formelle 22 сентября стала владельцем компании «Приват Трэйд Инновационные решения» (ПТИР), управляющей платформой Marketplace 3.0, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
  • Участники сделки не ответили на запросы «Ъ». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что оценка платформы могла быть нерыночной.

  • Mark Formelle — производитель одежды из Белоруссии, основанный в 2009 году. В 2020 году выручка двух основных юрлиц компании составила 8,3 млрд рублей, приводит «Ъ». В России бренд представлен несколькими магазинами.

  • Marketplace 3.0 необходима для «создания сервисов для бизнеса клиентов, предоставления технологий для увеличения продаж». По данным базы «Контур.Фокус», выручка ПТИР в 2020 году составила 225 млн рублей, чистая прибыль — 83 млн рублей.
  • Интернет-магазин одежды KupiVIP объявил о закрытии 1 сентября. В мае 2021 года «Яндекс.Маркет» сообщил, что купит его, но в июле отказался от покупки.
  • KupiVIP открылся в 2008 году и специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам.

#новости #kupivip

1565 просмотров
10 10 комментариев
2
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Евгений Ларин

Скоро инфоцыган ОХ выйдет на ютуб с курсом как продать платформу

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–1
Василий Жевнеров

- ред.

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1
Джон Картошкин

Скажет: "Не опускайте руки, если даже вас кинул Яша. Дураки всё равно найдутся." ред.

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0
Вадим Осадчий

Он же вроде топил за "все можно найти бесплатно в сети и не платить за инфу"? (Давно не смотрел его)

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0
Александр Сафонов

Носки у них неплохие)

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1
Gedevan

- У кого у них?
- Ну у них.
- А, у них?
- Ну да, у них.  ред.

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1
Александр Сафонов

Mark Formelle, очевидно же) ред.

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0
Влад Шушкевич

Они специализировались на продаже товаров своих брендов, которыми разбавляли позиции с известными лычками. Сами брендовые товары у них были часто нетоварного уже вида.

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0
Andrey Andreev

Марк Формель норм производитель, сам часто беру их носки, майки и т.п.

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0
StepanCapusta

"Mark Formelle — производитель одежды из Белоруссии"
Сразу видно, серьезная фирма. Не то что Дары Белоруси и им подобные

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–2
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