KupiVIP продал ИT-платформу белорусскому производителю одежды Mark Formelle Статьи редакции
Интернет-магазин закрылся в сентябре.
- Российская структура владельцев белорусской Mark Formelle 22 сентября стала владельцем компании «Приват Трэйд Инновационные решения» (ПТИР), управляющей платформой Marketplace 3.0, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
- Участники сделки не ответили на запросы «Ъ». Опрошенные изданием эксперты отмечают, что оценка платформы могла быть нерыночной.
Mark Formelle — производитель одежды из Белоруссии, основанный в 2009 году. В 2020 году выручка двух основных юрлиц компании составила 8,3 млрд рублей, приводит «Ъ». В России бренд представлен несколькими магазинами.
- Marketplace 3.0 необходима для «создания сервисов для бизнеса клиентов, предоставления технологий для увеличения продаж». По данным базы «Контур.Фокус», выручка ПТИР в 2020 году составила 225 млн рублей, чистая прибыль — 83 млн рублей.
- Интернет-магазин одежды KupiVIP объявил о закрытии 1 сентября. В мае 2021 года «Яндекс.Маркет» сообщил, что купит его, но в июле отказался от покупки.
- KupiVIP открылся в 2008 году и специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам.
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