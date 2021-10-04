Раньше, чтобы её найти, нужно было пройти целый квест.

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Как отмечает «охотник на мошенников» и разработчик приложений Коста Элефтериу, в версии iOS 15 в App Store появилась кнопка «Сообщить о проблеме» в описании приложений.

Если нажать на неё, в выпадающем меню появится список возможных проблем. В том числе можно сообщить о мошенничестве или обмане.

До iOS 15 обнаружить эту кнопку было непросто — требовалось прокручивать до самого низа разделы «Приложения» или «Игры», пишет The Verge. После этого нужно было перейти на специальный сайт, заново авторизоваться и только после этого сообщить про проблему.

В списке можно было выбрать «Сообщить о подозрительной активности», «Сообщить о проблемах с качеством» или, например, «Запросить возврат средств». Специального пункта для жалобы на мошенничество не было.

При сообщении о «подозрительной активности» сайт перенаправлял в службу поддержки Apple, а если у пользователя уже украли деньги, пожаловаться оставалось только на «проблемы с качеством».