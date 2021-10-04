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Сервисы
Евгения Евсеева

Apple добавила кнопку для жалоб на мошенничество и другие проблемы на страницы приложений в App Store Статьи редакции

Раньше, чтобы её найти, нужно было пройти целый квест.

6 6 комментариев
576 просмотров

Как отмечает «охотник на мошенников» и разработчик приложений Коста Элефтериу, в версии iOS 15 в App Store появилась кнопка «Сообщить о проблеме» в описании приложений.

Если нажать на неё, в выпадающем меню появится список возможных проблем. В том числе можно сообщить о мошенничестве или обмане.

Kosta Eleftheriou @keleftheriou
In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15:

До iOS 15 обнаружить эту кнопку было непросто — требовалось прокручивать до самого низа разделы «Приложения» или «Игры», пишет The Verge. После этого нужно было перейти на специальный сайт, заново авторизоваться и только после этого сообщить про проблему.

В списке можно было выбрать «Сообщить о подозрительной активности», «Сообщить о проблемах с качеством» или, например, «Запросить возврат средств». Специального пункта для жалобы на мошенничество не было.

При сообщении о «подозрительной активности» сайт перенаправлял в службу поддержки Apple, а если у пользователя уже украли деньги, пожаловаться оставалось только на «проблемы с качеством».

Теперь сообщить о мошенничестве можно даже на странице бесплатного приложения со встроенными покупками. Пользователя, как и прежде, перенаправит на сайт, но интерфейс стал гораздо удобнее, отмечает издание.

Мошенники в App Store: разработчик регулярно…
Apple позиционирует App Store как место, в котором пользователи могут безопасно скачивать…
vc.ru

#новость #apple

6 6 комментариев
10
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6 комментариев
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Olga RRR

Учитывая, что в каждом приложении жалобщики, у которых «само списало», а он только «скачал и сразу удалил», и многие люди с трудом разбираются в этих оплатах, кнопка будет гореть просто. Ведь это мошенничество, когда не понимаешь, что происходит)) ред.

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2
GorMan L1

Тема хорошая, но ведь можно и в корыстных целях использовать. Топить конкурента, например.

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1
Cassandra Puffen

Если просто нажать кнопку, то это "ящик Пандоры"(жаловаться будут на всех и вся)
Если же потребуется развернутое пояснение к жалобе - очень хорошо.

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0
ferz1kin

Интересно, кто с жалобами разбираться будет? Или сразу БАН?)

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1
Bender Rodriguez

как в любой большой системе робот будет собирать подозрительную активность и отдавать кожаному заявку на принятие решения

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0
Оля Зима

Что то мне подсказывает что теперь усложниться задача опубликовать приложение/обновление к приложению.. Очень надеюсь что сразу в бан не будет попадать приложение.

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0
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