В Японии полиция арестовала 15-летнего школьника — с помощью ChatGPT он взломал аниме-стриминг от Bandai Namco и удалил подписки у 46 тысяч пользователей

Злого умысла у него не было — взяло верх желание проверить свои возможности.Источник: скриншот vc.ru Школьника арестовали 4 июля 2026 года по подозрению в организации кибератаки, сообщает TV-Asahi со ссылкой на правоохранительные органы.По данным полиции, школьник изучил сетевой трафик стриминговой аниме-платформы Bandai Channel от Bandai Namco, нашёл уязвимость и написал с помощью ChatGPT вредоносное ПО, которое входило в аккаунты и запускало процедуру отписки.Bandai Namco заметила проблему — и попыталась ограничить доступ подростку, в том числе заблокировав его по IP. Но тот продолжил атаку, сменив около 30 IP-адресов. В итоге компании пришлось отключить сервис на месяц и обратиться в полицию.Атака произошла 4 ноября 2025 года в промежуток с 17:00 до 20:45 по местному времени. За это время школьник успел удалить подписки примерно у 46 тысяч пользователей.Подросток в итоге вину признал: он объяснил, что не испытывает неприязни к компании, а скорее хотел протестировать свои возможности. По его словам, программирование он изучает ещё с начальной школы, всему научился сам и ему просто нравится анализировать сетевые коммуникации.#новости