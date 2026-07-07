В Минцифры заявили, что введение платы за использование иностранного трафика на мобильных сетях «не рассматривается»

Об идее впервые рассказало Forbes в марте 2026 года. В мае СМИ сообщили, что её реализацию отложили. Фото Unsplash Комментарий Минцифры приводит «Ъ». По словам министерства, введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах мобильных операторов «не рассматривается». Дополнительной информации в ведомстве не предоставили.В конце марта 2026 года собеседники Forbes рассказали, что Минцифры «попросило» операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. По словам одного из них, «опция» должна была заработать до 1 мая 2026-го.В середине апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что телеком-компании попросили у Минцифры отсрочку. По их словам, операторы «технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки».В мае собеседники РБК и «Ъ» сообщили, что срок введения платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях перенесут. Некоторые уточнили, что обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени», ещё один — «на время после выборов в Госдуму» (они пройдут 18-20 сентября 2026 года).По данным источника Forbes, введение платы за международный трафик, вероятно, отложат до конца 2026 года из-за сложности технической реализации.Артур МартыгинСервисы13 апрБлокировка VPN: как российские ведомства борются с сервисами обхода ограничений И почему параллельно может «падать» и другая инфраструктура — например банковская.#новости #минцифры #операторы