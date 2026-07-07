Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Крипто
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Сервисы

В Минцифры заявили, что введение платы за использование иностранного трафика на мобильных сетях «не рассматривается»

Об идее впервые рассказало Forbes в марте 2026 года. В мае СМИ сообщили, что её реализацию отложили.

Фото Unsplash 
Фото Unsplash 
  • Комментарий Минцифры приводит «Ъ». По словам министерства, введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах мобильных операторов «не рассматривается». Дополнительной информации в ведомстве не предоставили.
  • В конце марта 2026 года собеседники Forbes рассказали, что Минцифры «попросило» операторов ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. По словам одного из них, «опция» должна была заработать до 1 мая 2026-го.
  • В середине апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что телеком-компании попросили у Минцифры отсрочку. По их словам, операторы «технически не готовы взимать с абонентов плату в указанные сроки».
  • В мае собеседники РБК и «Ъ» сообщили, что срок введения платы за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях перенесут. Некоторые уточнили, что обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени», ещё один — «на время после выборов в Госдуму» (они пройдут 18-20 сентября 2026 года).
  • По данным источника Forbes, введение платы за международный трафик, вероятно, отложат до конца 2026 года из-за сложности технической реализации.
Артур Мартыгин
Сервисы
Блокировка VPN: как российские ведомства борются с сервисами обхода ограничений

И почему параллельно может «падать» и другая инфраструктура — например банковская.

Источник фото: «Голубика Плантс»

#новости #минцифры #операторы

5
4
3
3
1
1