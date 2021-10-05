Twitter, «Одноклассники», Viber и другие: у кого вырос трафик после сбоя в сервисах Facebook Статьи редакции
За несколько часов сбоя Facebook потерял до 30% дневного трафика, Instagram — до 80%, подсчитали мобильные операторы.
Вечером 4 октября по всему миру перестали открываться сайты и приложения Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.
Компания смогла устранить сбой только спустя несколько часов и объяснила его неправильным изменением конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами обработки данных.
Как сбой отразился на других сервисах
На фоне падения сервисов другие соцсети и мессенджеры шутили и отчитывались о своём росте. Например, Viber рассказал об увеличении количества регистраций на 500%, а «Одноклассники» — о росте активности пользователей на 25% по сравнению с неделей ранее.
Рост трафика в соцсетях и мессенджерах заметили и в МТС (данные есть у vc.ru). Суточный трафик абонентов оператора 4 октября по сравнению с предыдущими днями:
- У Facebook и WhatsApp упал на 30%, у Instagram — на 23%.
- У «ВКонтакте» и TikTok почти не изменился.
- У «Одноклассников» вырос на 5,5%.
- У Twitter вырос на 6%.
В течение нескольких часов количество исходящих SMS у МТС выросло в 4,6 раза, а продолжительность звонков — в 2,5 раза по сравнению с аналогичными часами в предыдущие дни.
Данных по Telegram оператор не предоставил. Мессенджер получил 70 млн новых пользователей из-за сбоя у Facebook и WhatsApp, рассказал Павел Дуров.
Количество регистраций в Telegram 4 октября выросло на 143% в сравнении со средним показателем днём ранее, сообщил исследовательский сервис «Билайн.Аналитика».
Исходящих SMS у оператора стало почти в четыре раза больше, количество звонков — в 1,8 раза, их продолжительность — в 2,9 раза по сравнению с несколькими днями ранее. Объём интернет-трафика 4 октября:
- У Facebook, WhatsApp и Instagram упал в среднем на 25% день ко дню.
- У «ВКонтакте» и «Одноклассников» вырос почти на 4%.
- У Twitter вырос почти на 3%.
В Tele2 4 октября зафиксировали снижение тдата-рафика на 3% с 19:00 до 20:00 мск, в полночь пиковые -5%. При этом с 18:00 до 19:00 мск количество звонков выросло на 3% в сравнении с обычным днём, на пике между 22:00 и 23:00 рост составил 21%.
С 18:00 4 октября:
- Из сервисов Facebook максимально трафик упал у Instagram — более 80%.
- Рост трафика «ВКонтакте», YouTube, TikTok составил 10-15%. Максимальный прирост — у TikTok.
- Рост трафика у Viber — 150%. Это максимум среди мессенджеров.
- У Telegram трафик вырос на 25%.
Собрали топовые истории, что получают в благодарность от гостей официанты в Москве и Питере, какие странные заказы принимают и на что тратят свои чаевые.
Всем привет. Меня зовут Павел Амиянц, я основатель дизайн-бюро «АМИ-Дизайн» и сегодня я расскажу вам о том, как нельзя экономить на ремонте квартиры, даже если очень хочется и вам кажется, что ну вот тут-то зачем переплачивать?
Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.
За несколько часов сбоя Facebook потерял до 30% дневного трафика, Instagram — до 80%, подсчитали мобильные операторы.
Платформа «Мои самозанятые» помогает компаниям автоматизировать работу с исполнителями, а людям — находить выгодные заказы и легко платить налоги.
Приложения можно «обманывать» неточной геолокацией, а камеру и микрофон — полностью отключать через быстрые настройки.
«Память не так сильна, как наши чувства: мы глубоко по нему скучаем».
Рассказывает Игорь Шиянов, генеральный директор сервиса гиперлокальной доставки Master Delivery, обслуживающего более 10 тысяч заказов ежедневно.
Привет! Приглашаем на бесплатную практику начинающих QA-инженеров. Освежим теорию и сфокусируемся на практических занятиях: расскажем, как устроено тестирование у нас, дадим эффективные наработки из опыта компании, а лучших пригласим к нам работать.
Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.
Техники и другие закулисные работники требуют повышения зарплаты, перерывов на обед и других изменений.