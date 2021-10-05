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Сервисы
Таня Боброва

Twitter, «Одноклассники», Viber и другие: у кого вырос трафик после сбоя в сервисах Facebook Статьи редакции

За несколько часов сбоя Facebook потерял до 30% дневного трафика, Instagram — до 80%, подсчитали мобильные операторы.

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Вечером 4 октября по всему миру перестали открываться сайты и приложения Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.

Компания смогла устранить сбой только спустя несколько часов и объяснила его неправильным изменением конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между центрами обработки данных.

Как сбой отразился на других сервисах

На фоне падения сервисов другие соцсети и мессенджеры шутили и отчитывались о своём росте. Например, Viber рассказал об увеличении количества регистраций на 500%, а «Одноклассники» — о росте активности пользователей на 25% по сравнению с неделей ранее.

Рост трафика в соцсетях и мессенджерах заметили и в МТС (данные есть у vc.ru). Суточный трафик абонентов оператора 4 октября по сравнению с предыдущими днями:

  • У Facebook и WhatsApp упал на 30%, у Instagram — на 23%.
  • У «ВКонтакте» и TikTok почти не изменился.
  • У «Одноклассников» вырос на 5,5%.
  • У Twitter вырос на 6%.

В течение нескольких часов количество исходящих SMS у МТС выросло в 4,6 раза, а продолжительность звонков — в 2,5 раза по сравнению с аналогичными часами в предыдущие дни.

Данных по Telegram оператор не предоставил. Мессенджер получил 70 млн новых пользователей из-за сбоя у Facebook и WhatsApp, рассказал Павел Дуров.

Количество регистраций в Telegram 4 октября выросло на 143% в сравнении со средним показателем днём ранее, сообщил исследовательский сервис «Билайн.Аналитика».

Исходящих SMS у оператора стало почти в четыре раза больше, количество звонков — в 1,8 раза, их продолжительность — в 2,9 раза по сравнению с несколькими днями ранее. Объём интернет-трафика 4 октября:

  • У Facebook, WhatsApp и Instagram упал в среднем на 25% день ко дню.
  • У «ВКонтакте» и «Одноклассников» вырос почти на 4%.
  • У Twitter вырос почти на 3%.

В Tele2 4 октября зафиксировали снижение тдата-рафика на 3% с 19:00 до 20:00 мск, в полночь пиковые -5%. При этом с 18:00 до 19:00 мск количество звонков выросло на 3% в сравнении с обычным днём, на пике между 22:00 и 23:00 рост составил 21%.

С 18:00 4 октября:

  • Из сервисов Facebook максимально трафик упал у Instagram — более 80%.
  • Рост трафика «ВКонтакте», YouTube, TikTok составил 10-15%. Максимальный прирост — у TikTok.
  • Рост трафика у Viber — 150%. Это максимум среди мессенджеров.
  • У Telegram трафик вырос на 25%.
Объяснение: что случилось с Facebook, почему…
Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.
vc.ru

#facebook #instagram #whatsapp

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