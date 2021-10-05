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Сервисы
Евгения Евсеева

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанка» — не открывается приложение Статьи редакции

В компании пока не прокомментировали сбой.

24 24 комментария
1146 просмотров

По данным Downdetector на 14:28 по мск зафиксировано больше 4 тысяч жалоб. Пользователи сообщают о проблемах со входом в мобильное приложение и мобильным банком.

В компании пока не отреагировали на сбой. Редакция vc.ru обратилась за комментарием. Как сообщает РБК, при входе в приложение начало появляться сообщение, что «Сбербанк» уже знает об ошибке и просит зайти через 15 минут.

Обновлено в 14:48. Всё работает.
Сбер @sberbank
@prostotak34892 Можете входить, починили, извините за неудобства 😕
Скриншот РБК
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
Блин, неужели в @sberbank даже на технические сбои надо получать ок от руководства?
Все ужа попадали и поднялись уже ведь
Мин 🍍 @sok_sok_minseok
Сбер :/
В смысле я войти не могу
бичевка рыжая @iiiiinfierno
у меня у одной сбер не работает?😨
🤍❤️🤍Алёша 🐳, сучка крашеная @willaryR
Чо снова здорова @sberbank
Нехорошо повторять за фейсбуком
Программист из электрички @NaMi____NaMi
Ебпты. А чё @sberbank сломался? Понабрали погромистов за мешки денег, а проку нет.

#новость #сбер

24 24 комментария
3
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24 комментария
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Секретный Мика

Где приложение скачивали, туда и жалуйтесь )

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6
умный человек

А вообще на книжке нужно хранить

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0
Ruslan Umarkhanov

Фейсбук со всеми дочками лёг… Сбер такие, а чем мы хуже)))

Ответить
4
Nadezda Tararushkina

Браво!!

Ответить
0
Alex
Ответить
3
Andrey Smalkov

Акции Сбера тем временем выросли на 1,5%. ФБ так не умеет )

Ответить
2
Пабы старой Руси

Стабильно, значит надёжно

Ответить
0
Nadezda Tararushkina

Это из будущего информация ??

Ответить
1
Арсен Аникян

Если из будущего, то стоит начать пугаться. Там что-то произошло!)

Ответить
0
Nadezda Tararushkina

Вот регулярная практика с Инстаграмом и ватспапом прямо поддерживаю, а вот сбер, ну уж как не нужны такие нежданчики

Ответить
0
Дмитрий Коннов

Опубликовали раньше запланированного

Ответить
0
Nadezda Tararushkina

Точно)))

Ответить
0
Максим Смоляров

<<<В компании пока не прокомментировали сбой. 

Если и прокомментируют, то сразу же опровергнут проблемы (во всем виноваты пользователи, у которых внезапно упала скорость соединения).  ред.

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1
Андрей Буров

Наверное тоже с маршрутизаторами игрались)

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1
Александр Лучков

Вы из будущего? Время 14:37 а у вас 14:48

Ответить
0
Александр Хрусталев

Работает, просто очень медленно.

Ответить
0
Dmitriy Nikolaev

Упал и упал, что с этого ?

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0
умный человек

с кем не бывает

Ответить
0
Илья Морозов

Сбербанк Онлайн 12.7.2 на Android 7.1.2 у меня работает.

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0
Денис Самойлов

Ах если бы навсегда 🤔

Ответить
0
Пабы старой Руси

В последние месяцы вообще их приложение стало хуже соединяться. Баланс при каждом третьем запуске не приходит. Видимо, инфраструктура меняется ред.

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0
Строительный чувак

на Downdetector зафиксировано больше 4 тысяч жалоб

Заметьте, это не рядовые обыватели сбера, это прошаренные люди которые зашли на DownDetector, и оставили отметку.

Охренеть 

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0
Никита Лукьянов

Да и фиг бы с ним! Зарплата еще не пришла!)

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0
Виктор Полозов

Без наличных- никуда!
Этот принцип никогда не подводит)

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0
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