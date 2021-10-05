Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанка» — не открывается приложение Статьи редакции
В компании пока не прокомментировали сбой.
По данным Downdetector на 14:28 по мск зафиксировано больше 4 тысяч жалоб. Пользователи сообщают о проблемах со входом в мобильное приложение и мобильным банком.
В компании пока не отреагировали на сбой. Редакция vc.ru обратилась за комментарием. Как сообщает РБК, при входе в приложение начало появляться сообщение, что «Сбербанк» уже знает об ошибке и просит зайти через 15 минут.
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