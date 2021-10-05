Tinder запустит внутреннюю валюту в приложении Статьи редакции
За «монеты» можно будет купить «суперлайки» и другие бонусы.
- С помощью внутренней валюты разработчики Tinder хотят увеличить среднее время использования приложения, сообщает Bloomberg.
- «Монеты» можно купить за обычные деньги и использовать для покупки «суперлайков» и других бонусов.
- Во втором квартале 2021 года компания уже протестировала функцию для некоторых пользователей и осталась довольна результатом. О конкретных итогах тестов в компании не говорят.
- Первой страной, где в приложении появится внутренняя валюта, станет Австралия в октябре 2021 года.
- Пока дополнительные функции в Tinder доступны по подписке Plus, Gold и Platinum. По данным App Store, цена начинается от 75 рублей в месяц.
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