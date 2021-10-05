4 примера того, как не надо экономить на ремонте

Всем привет. Меня зовут Павел Амиянц, я основатель дизайн-бюро «АМИ-Дизайн» и сегодня я расскажу вам о том, как нельзя экономить на ремонте квартиры, даже если очень хочется и вам кажется, что ну вот тут-то зачем переплачивать?