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Маша Цепелева

Tinder запустит внутреннюю валюту в приложении Статьи редакции

За «монеты» можно будет купить «суперлайки» и другие бонусы.

  • С помощью внутренней валюты разработчики Tinder хотят увеличить среднее время использования приложения, сообщает Bloomberg.
  • «Монеты» можно купить за обычные деньги и использовать для покупки «суперлайков» и других бонусов.
  • Во втором квартале 2021 года компания уже протестировала функцию для некоторых пользователей и осталась довольна результатом. О конкретных итогах тестов в компании не говорят.
  • Первой страной, где в приложении появится внутренняя валюта, станет Австралия в октябре 2021 года.
  • Пока дополнительные функции в Tinder доступны по подписке Plus, Gold и Platinum. По данным App Store, цена начинается от 75 рублей в месяц.

#новость #tinder

1608 просмотров
26 26 комментариев
9
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26 комментариев
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Хозяин

одна монета эквивалентна одному соитию

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18
Vasiliy coconut

😹

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0
Напряженный кот

1 коитус. 

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9
Alex Firssoff

А обеспечена валюта будет последними айфонами

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1
Хозяин
Ответить
1
Дэни Трэхо

Тиндер решил чеканить монеты из мохнатого золота?

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9
George Ymydykov

Забавная задача увеличения среднего время использования приложения, у которого по-хорошему ключевая цель должна быть найти своего человека и, фактически, удалить приложение :)

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8
Артём Прокопенко

Ну так это ваша ключевая цель, а у любого приложения основная цель - заработать денег, и если получится, закрыть какие-то ваши боли :)  ред.

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1
Игорь Рачук

 и если получится, закрыть какие-то ваши боли

И даже это они не ставят своей целью! 
Наоборот! 
Алгоритмы подбора стараются сделать так, чтобы ты крутил как можно дольше и не находил то, что тебе нужно.

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0
Dmitry Sokolov

А не может быть такого, что то, что вам нужно нет в Tinder? А вы ищете и ищете.

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0
Алексей Дымов

а потом поставить и снова найти, и еще, и еще

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0
Кирилл Макеев

Тиндер делался и везде используется для ONS. Это в России почему то считают, что это "давай поженимся"

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0
Кадровый Гоша

PussyCoin

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4
Arty Cool

Пиздатая валюта

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3
Товарищ

Официальная монета 1 Tinder

Ответить
3
Ivan Perelivskiy

Это чтобы можно было сразу оплачивать услуги эротического характера?

Ответить
2
Василий Белогородов

Cointus

Ответить
2
Alex Firssoff

Что это? SuckCoin?

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1
Ruslan Urban

Нашли применение BuzCoin.

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0
Кека Пека

уход от налогов или уход от постоянных возвратов на андроиде?

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0
Sergei Timofeyev

Галя, у нас отмена!

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0
Кека Пека

?

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0
Sergei Timofeyev

Опять на онднойде обнулился!

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0
Кека Пека

чего блять

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0
Sergei Timofeyev

И этот сломался. :)

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0
Igor Karklin

Это законно в гулаге?

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0
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