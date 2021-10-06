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Nazigul Jusupova

Telwel запустил продажу виртуальных SIM-карт с интернет-тарифом для путешествий Статьи редакции

Тариф не включает звонки и СМС.

  • eSIM можно оформить удалённо через электронную почту, пишет «Коммерсантъ». Другие операторы требуют личного присутствия или запрашивают данные из Единой биометрической системы, «Госуслуг» или электронную подпись.
  • Как рассказал представитель компании, для этого они заключили партнёрство с британским оператором связи Truphone. В тариф не входят голосовые услуги и СМС, но с ней интернет за рубежом дешевле, чем в обычном роуминге.
  • Чтобы пользоваться сервисом, нужно иметь на смартфоне специальный встроенный чип. В России продаются более 20 моделей смартфонов Apple, Samsung и Huawei и около десяти планшетов Apple с поддержкой eSIM.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что Telwel смогла обойти регуляторные сложности распространения виртуальных SIM-карт и не нарушает законодательство. Они не ожидают массового спроса на услугу от Telwel. По их словам, выгоднее купить за рубежом местную SIM-карту или пользоваться роумингом.
  • В МТС рассказали, что не планируют продавать туристические eSIM. В Tele2 сообщили, что технически могут развивать проекты, аналогичные Telwel, но у оператора есть более выгодные для клиентов продукты. В «МегаФон» и «Вымпелком» отказались от комментариев.

#новости #esim

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13 13 комментариев
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13 комментариев
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Александр Комаров

Самый выгодный сервис по е сим не подскажите? Чтобы Тайланд был, ОАЭ, Турция, и Европа желательно)) может у кого есть опыт

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1
Sergey Ustinov

Airalo

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5
Igor Kachura

Сейчас юзаю Airalo на Кипре, пока все норм. Единственное что не разобрался какая симка активная и роумингом опустошил сперва yota =)

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0
Alex Lee

Пользовался айрало, очень клиентоориентированный сервис. Летал на Занзибар в их сторе не было никаких предложений, написал в поддержку, прислали бонус десять баксов и выложили есимки, по итогу связь для меня оказалась бесплатной. По сравнению с припей картами местных операторов, которых я мог лично сравнить, Гонконг, Макао, Токио, у Айрало сопоставимые тарифы, но зато не надо искать точки продаж, зашёл, зарегился, оплатил.

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1
Wonabeez Doratie

Ебаться вы китайцы летаете

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–1
Опытный микрофон

в партнёрстве с британским Truphone

Основным акционером Truphone выступает Александр Абрамов, 23,3% акций принадлежат Роману Абрамовичу.

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1
Герман Воронов

По их словам, выгоднее купить за рубежом местную SIM-карту

Так и есть. Использую основную РФ eSIM, слот для физической сим карты свободен для зарубежных поездок: далеко не везде есть местные eSIM доступные.

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1
Антон Штадлер

Lebara, нет?

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0
умный человек

Выгоднее дримсим или нет?)
У них тоже есть eSIM с недавнего времени

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0
Vladimir Ivanov

Оо. Хорошая новость, а то у меня их симки периодически перестают работать. Надо будет попробовать

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0
Vasya Aksyonov

Смотря что понимать под выгодой :))) трафик дешевле — да, но он только пакетами с ограничениями по сроку действия: https://telwel.io/en

home title - Telwel
home description
telwel.io
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0
Sergey Stavropoltsev

но там большинство пакетов на 30 дней. Для отдыха этого срока вполне достаточно

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0
Alex Lee

На цифрах сказать не могу, т.к. возможно разные тарифы на разных направлениях могут отличаться, я лично подстраховывался таким приложением как Yesim, у них вообще ничего не работало по итогу, хотя тариф был выше в два раза, хорошо, что деньги вернули. Ну а по большому счету там суммы 10-15 баксов, какая разница плюс минус пять, главное, что бы надежно.

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0
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