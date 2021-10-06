Telwel запустил продажу виртуальных SIM-карт с интернет-тарифом для путешествий Статьи редакции
Тариф не включает звонки и СМС.
- eSIM можно оформить удалённо через электронную почту, пишет «Коммерсантъ». Другие операторы требуют личного присутствия или запрашивают данные из Единой биометрической системы, «Госуслуг» или электронную подпись.
- Как рассказал представитель компании, для этого они заключили партнёрство с британским оператором связи Truphone. В тариф не входят голосовые услуги и СМС, но с ней интернет за рубежом дешевле, чем в обычном роуминге.
- Чтобы пользоваться сервисом, нужно иметь на смартфоне специальный встроенный чип. В России продаются более 20 моделей смартфонов Apple, Samsung и Huawei и около десяти планшетов Apple с поддержкой eSIM.
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что Telwel смогла обойти регуляторные сложности распространения виртуальных SIM-карт и не нарушает законодательство. Они не ожидают массового спроса на услугу от Telwel. По их словам, выгоднее купить за рубежом местную SIM-карту или пользоваться роумингом.
- В МТС рассказали, что не планируют продавать туристические eSIM. В Tele2 сообщили, что технически могут развивать проекты, аналогичные Telwel, но у оператора есть более выгодные для клиентов продукты. В «МегаФон» и «Вымпелком» отказались от комментариев.
Пользовался айрало, очень клиентоориентированный сервис. Летал на Занзибар в их сторе не было никаких предложений, написал в поддержку, прислали бонус десять баксов и выложили есимки, по итогу связь для меня оказалась бесплатной. По сравнению с припей картами местных операторов, которых я мог лично сравнить, Гонконг, Макао, Токио, у Айрало сопоставимые тарифы, но зато не надо искать точки продаж, зашёл, зарегился, оплатил.
Смотря что понимать под выгодой :))) трафик дешевле — да, но он только пакетами с ограничениями по сроку действия: https://telwel.io/en
На цифрах сказать не могу, т.к. возможно разные тарифы на разных направлениях могут отличаться, я лично подстраховывался таким приложением как Yesim, у них вообще ничего не работало по итогу, хотя тариф был выше в два раза, хорошо, что деньги вернули. Ну а по большому счету там суммы 10-15 баксов, какая разница плюс минус пять, главное, что бы надежно.
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