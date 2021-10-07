The Washington Post рассказывает, как конкуренты Airbnb ищут способы, чтобы выделиться на фоне лидера рынка: обещают честные обзоры и контроль качества.

328 просмотров

В 2008 году Брайан Чески, Джо Геббиа и Нейтан Блечарзик запустили сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Вскоре он произвел революцию в индустрии туризма, пишет The Washington Post.

В декабре 2020 года сервис вышел на Nasdaq. Своё жилье на Airbnb предлагают более 4 млн собственников, а капитализация компании в октябре 2021 года составила $99 млрд, хотя с момента запуска она не получала прибыли.

Представитель Airbnb Кристофер Налти считает преимуществом платформы перед конкурентами то, что она существует достаточно долго и предлагает инструменты для более надежного взаимодействия с путешественниками: проверку личности владельца, портал правоохранительных органов, защиту платежей и покрытие имущественного ущерба.

airbnb.com

Тем не менее, на Airbnb поступает много жалоб от пользователей. В основном им не нравится, что:

Объявления не всегда соответствуют стандартам.

Неожиданные сборы могут многократно увеличить изначальную стоимость.

Это побуждает путешественников искать другие платформы, которым они могли бы доверять, а стартапам аренды жилья — предлагать более выгодные условия, чтобы выделиться на фоне Airbnb, пишет The Washington Post.

Платформу запустил Дорон Мейассед в 2016 году. За время работы Plum Guide привлекла $57 млн финансирования, что помогло ей не закрыться в пандемию, пишет издание.

Plum Guide позиционирует себя как «гид Мишлен по аренде жилья». Платформа позволяет пользователям бронировать жильё в 60 городах по всему миру и выбирать дома по 500 параметрам: от дизайна интерьера до уровня напора воды. С владельцев она берёт не больше 15% от стоимости жилья.

Plum Guide

На сайте Plum Guide нет отзывов клиентов. Но у компании есть собственные обозреватели, которые оценивают объявления до размещения на платформе.

Что предлагает

Цена, указанная на странице результатов поиска Plum Guide, — это окончательная стоимость с учётом налогов и платы за уборку.



Платформа предлагает выбор домов от $150 до более $1000 за ночь: можно даже найти дома стоимостью $10 тысяч за одну ночь.



Цену за жильё устанавливают владельцы недвижимости, но Plum Guide может снизить стоимость, если пользователь найдёт то же объявление на другом сайте, но дешевле.



Пользователи могут выполнять поиск самостоятельно или использовать «систему подбора», предлагающую помощь эксперта по недвижимости. По словам Мейасседа, благодаря этой системе увеличивается количество забронированных квартир на Plum Guide.



Канадец Фрэнсис Дэвидсон основал Sonder в 2012 году — в 19 лет. Компания управляет арендой квартир в 35 городах в девяти странах.

К 2021 году она привлекла более $560 млн от инвесторов, а в апреле планировала выйти на биржу через слияние с компаний без активов (SPAC). Тогда её оценивали в $2,2 млрд.

Sonder

Что предлагает

Компания сама управляет квартирами, не подключая к платформе хозяев, — жилье предназначено только для аренды, там никто не живёт.

По словам представителей Sonder, это позволяет ей поддерживать качество объявлений, «сокращая эксплуатационные расходы на целых 50% по сравнению с традиционными отелями».

Сервис уделяет особое внимание контролю качества, так как сохраняет право собственности на свои объекты, считает профессор Корнельской школы гостиничного администрирования Чекитан Дев.



Smarter запустил Гай ван дер Вестхейзен в 2021 году, и пока платформа работает только в Лондоне.

Smarter

Что предлагает

По словам Вестхейзена, платформа экономит клиентам в среднем $400 на бронирование, а цены на объявления варьируются от $275 до почти $3000 за ночь.

Smart взимает более низкие комиссии, потому что работает с профессиональными партнерами, которые занимаются маркетингом, обслуживанием клиентов и другими вещами, связанными с управлением недвижимостью, говорит основатель.

Когда гость бронирует дом через Airbnb или другую крупную платформу, примерно 15-20% уходит сервису. Smarter стремится уменьшить сумму, которую гость платит платформе, поэтому наши комиссии значительно меньше. Гай ван дер Вестхейзен основатель Smarter

Несмотря на появление платформ краткосрочной аренды, некоторые путешественники всё ещё предпочитают отели. Но выбор гостиницы и развлечений занимает много сил и времени, а отзывы на Tripadvisor или Yelp могут быть ненадежными, пишет The Washington Post.

С этой проблемой обещает справиться Well Traveled Club — закрытый онлайн-клуб для путешественников, который предлагает своим членам собственную платформу бронирования.

Well Traveled Club

По словам соучредителя Саманты Патил, целевой клиент Well Traveled Club — это тот, кто ищет что-то большее, чем бюджетный отдых, но все же не может позволить себе роскошное путешествие.

Членство в клубе стоит $150 в год. Это похоже на ежегодный взнос, который взимают некоторые кредитные карты для путешественников. Но у традиционных бонусных карт есть преимущества, которые не могут предложить стартапы — такие как баллы, туристическая страховка и общая защита, которую они предлагают клиентам при покупках, пишет издание.

Что предлагает

При подаче заявки нужно предоставить свой Instagram, веб-сайт или LinkedIn, а также информацию о своем стиле путешествий.

После подтверждения пользователи получают доступ к отелям, ресторанам и мероприятиям, одобренным клубом, могут предлагать отзывы и рекомендации на рассмотрение.

Члены клуба имеют доступ к бронированию в более чем 45 разных городах Северной и Латинской Америки, Европы, Азии, Африки и Карибских островов с акцентом на местные достопримечательности и бутик-отели.

Во время процесса бронирования платформа предлагает пользователям бонусы — повышение класса номера, бесплатные завтраки в отеле, кредиты на питание, курортные услуги и бронирование на сайте.



Профессор Корнельской школы гостиничного администрирования Чекитан Дев считает, что хотя у нишевых игроков есть возможности для выхода на рынок краткосрочной аренды, немногие из них в ближайшее время смогут достигнуть масштабов Airbnb.