Хакер опубликовал на 4Chan исходный код Twitch и данные о заработке стримеров с 2019 года Статьи редакции
Так он хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
- Ссылка на торрент-файл размером около 125 ГБ изначально появилась на 4chan, чтобы, как заявил сам автор поста, «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
- Судя по сообщениям в сети, в утечке содержатся исходный код Twitch, внутренние SDK, внутренние инструменты Twitch, данные о заработке стримеров с 2019 года, и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios.
- Таблица стримеров с указанным заработком до налогов с 2019 года включает такие известные имена, как Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo и CohhCarnage.
- Так, если данные верны, Asmongold заработал на площадке за последние три года около $2,5 млн, а канал CriticalRole — и вовсе свыше $9,5 млн.
- Общий заработок перечисленных стримеров, вероятно, заметно больше, поскольку слитые данные не включают донаты, спонсорство и многие другие источники дохода.
- Также в утечке есть данные о выручке за сентябрь 2021-го. Судя по этим данным, xQc заработал за месяц на площадке $752 тысяч, а Shroud — чуть больше $96 тысяч.
- Точность данных о выручке стримеров пока под вопросом — например, стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный, но неясно комментировал ли он изначальные цифры из таблицы или те, которые были указаны после того, как в сети заметили неточность.
- Судя по файлам проекта Vapor, возможный конкурент Steam от Amazon может иметь интеграцию большинства функций Twitсh.
- Неизвестный, запостивший торрент-файл, отметил, что это лишь первая часть утечки, но что ещё будет слито, пока непонятно.
- На момент написания заметки Twitch и Amazon никак не отреагировали на утечку, однако пока всем пользователям, вероятно, как минимум стоит сменить пароль своего аккаунта. При этом издание издание VGC пишет, что анонимный источник в компании подтвердил, что данные верны.
стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный
Может цифры в табличке до комиссии Twitch указаны. Она там 50% для простых смертных, и то если подпишешь кабальный контракт, что нигде более стримить не будешь ) у стримеров пожирнее процент меньше - 30%, у топов думаю индивидуальные условия.
Но вообще, комиссии 50 и 30% очень красноречиво говорят о конкуренции в отрасли, думаю данный слив всем пойдет а пользу.
Я даже больше скажу - на каких-нить форчанах и то лучше в смысле среды, ибо там не банят постоянно всяких отсталых личностей и они познают свою цену посредством окружающих, а не невидимого модератора, которого они воспринимают как "автоудаление", из-за чего потом лезут с новых акков пуще прежнего. В этом смысле авторегулирование общества намного более здоровое, чем постоянное вмешательство в случаях, когда окружающие справятся с этим намного эффективнее. Тем более что есть механизм игнора, который становится бесполезен, если человек меняет из-за банов аккаунты как перчатки.
Вряд ли что-то изменит слив ПО. Для того, чтобы Амазон не засудил новоявленный сервис, нужно как минимум провести реверсивную разработку, повторяя решения из исходников "своим языком". Даже такое может влететь в копеечку, я уже не говорю о глубокой переработке кода с целью создания, не с нуля, собственной системы.
Да и когда проблема стояла в железе с софтом? Этих сервисов в том же СНГ немало, и что это меняет?
Твич узкоспециализированный сервис и многие стримеры зря туда уходят из того же Youtube. У меня нет какой-либо статистики, но наверняка есть много людей, которые просто не будут смотреть стримы постоянно, но могут это делать периодически в зависимости от настроения и свободного времени, а значит они вряд ли когда-нибудь установят Твич на постоянную основу, поэтому для старта лучше выбирать площадки типа Youtube или даже Вконтакте, при чём у последнего бесплатный трафик в пакетных тарифах сотовых операторов, что позволит смотреть стрим школьникам даже на уроках. Я вот только не знаю, будет ли работать реклама, если пустить её по каналам/пабликам схожей тематики и насколько это вообще целесообразно.
Если будет возможность и время, может попробуете сделать так, а потом, в случае успеха, расскажете об этом на vc.ru.
Комментарий удален
где ссылка на торрент?
быстрый поиск дал только данные дохода
https://web.archive.org/web/20211006092233/https://pastebin.com/LjmaPNam
Так он хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
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