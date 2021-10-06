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Сервисы
DTF

Хакер опубликовал на 4Chan исходный код Twitch и данные о заработке стримеров с 2019 года Статьи редакции

Так он хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».

49 49 комментариев
9137 просмотров
  • Ссылка на торрент-файл размером около 125 ГБ изначально появилась на 4chan, чтобы, как заявил сам автор поста, «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
  • Судя по сообщениям в сети, в утечке содержатся исходный код Twitch, внутренние SDK, внутренние инструменты Twitch, данные о заработке стримеров с 2019 года, и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios.
  • Таблица стримеров с указанным заработком до налогов с 2019 года включает такие известные имена, как Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo и CohhCarnage.
  • Так, если данные верны, Asmongold заработал на площадке за последние три года около $2,5 млн, а канал CriticalRole — и вовсе свыше $9,5 млн.
  • Общий заработок перечисленных стримеров, вероятно, заметно больше, поскольку слитые данные не включают донаты, спонсорство и многие другие источники дохода.
Выручка стримеров с конца 2019 года в третьей колонке Sinoc229
  • Также в утечке есть данные о выручке за сентябрь 2021-го. Судя по этим данным, xQc заработал за месяц на площадке $752 тысяч, а Shroud — чуть больше $96 тысяч.
Выручка крупных стримеров за сентябрь 2021-го KnowS0mething
  • Точность данных о выручке стримеров пока под вопросом — например, стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный, но неясно комментировал ли он изначальные цифры из таблицы или те, которые были указаны после того, как в сети заметили неточность.
  • Судя по файлам проекта Vapor, возможный конкурент Steam от Amazon может иметь интеграцию большинства функций Twitсh.
  • Неизвестный, запостивший торрент-файл, отметил, что это лишь первая часть утечки, но что ещё будет слито, пока непонятно.
  • На момент написания заметки Twitch и Amazon никак не отреагировали на утечку, однако пока всем пользователям, вероятно, как минимум стоит сменить пароль своего аккаунта. При этом издание издание VGC пишет, что анонимный источник в компании подтвердил, что данные верны.
Обновлено в 19:06. В Twitch подтвердили утечку данных.
Twitch @Twitch
We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.
«Мы можем подтвердить, что произошло нарушение. Наши команды работают, чтобы понять масштаб утечки. Мы уведомим сообщество, как только появится дополнительная информация. Спасибо за понимание»

#новость #twitch #amazon

49 49 комментариев
1
31
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49 комментариев
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Герман Воронов

стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный

Может цифры в табличке до комиссии Twitch указаны. Она там 50% для простых смертных, и то если подпишешь кабальный контракт, что нигде более стримить не будешь ) у стримеров пожирнее процент меньше  - 30%, у топов думаю индивидуальные условия. 
Но вообще, комиссии 50 и 30% очень красноречиво говорят о конкуренции в отрасли, думаю данный слив всем пойдет а пользу.

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17
Александр Львов

Это наверняка доход за подписки, к тому же цифры легко считаются и так: достаточно знать комиссию и кол-во подписчиков. Основной доход стримеров это всё таки прямые интеграции и донаты, такой информации не может быть в базах Твича ред.

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2
Герман Воронов

Я как-то глянул стрим xQc, у того аудитория каких-то младшеклассников улюлюкающих, сложно представить, что они что-то донатят ) но с другой стороны их много..

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0
Предыдущий Илья

Школьники как раз папины деньги и донатят на что ни попадя.

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2
Александр Макаров

У Хесуса аудитория 13-летних девочек, но их очень много, и донаты там не прекращаются.

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1
Сергей Пирогов

Да у всех популярных стримеров так 

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0
Василий Белогородов

Массой берут, массой) Я как-то на стрим какого-то популярного малолетнего майнкрафтера зашел. У меня закровоточили уши от того, что он несет, и глаза т того, что пишут в чате. Но донаты лились рекой, пусть и некрупные

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1
Степан И.

Там реклама ещё.

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0
Иванов Олег

Трафик для стриминга и энкодинг видео (для десятков тысяч мелких стримеров, которые не приносят денег) очень большая статья расходов, так что ничего удивительного нет в таких комиссиях.

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0
Виктор Булов

отвратительная токсичная помойка

Универсальная характеристика большинства сайтов

Ответить
15
Для закладок

Ты про дтф?

Ответить
5
Василий Белогородов

Я даже больше скажу - на каких-нить форчанах и то лучше в смысле среды, ибо там не банят постоянно всяких отсталых личностей и они познают свою цену посредством окружающих, а не невидимого модератора, которого они воспринимают как "автоудаление", из-за чего потом лезут с новых акков пуще прежнего. В этом смысле авторегулирование общества намного более здоровое, чем постоянное вмешательство в случаях, когда окружающие справятся с этим намного эффективнее. Тем более что есть механизм игнора, который становится бесполезен, если человек меняет из-за банов аккаунты как перчатки.

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2
Fred Han

Твоё описание подходит под абсолютно любой кейс в России🤣

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1
Василий Белогородов

И не только. Сюда же можно отнести многие страны восточной Европы, а также азиатов. ред.

Ответить
0
Andrei

nodejs/graphql microservices? что там под капотом, кто знает?

Ответить
2
Michael Wylsakom

html

Ответить
7
example example

скорее css

Ответить
0
Nesterov Igor

Кампуктеры скорее всего

Ответить
7
Michael Wylsakom

нода идеально подходит под стриминг и чатики

Ответить
0
Alexey QuQu

Там php и mysql

Ответить
0
Павел Скор

Серьезно? 

Ответить
0
Веб Инструменты

В фб тоже пых под капотом (скорей всего до сих пор). Распространённое заблуждение, что успех продукта неразрывно связан со стеком.

Ответить
4
Алексей Скляр

ага, только там уже давным давно он компилируется и выступает в роли фронтенда. В основном там весь backend на C++

Ответить
1
Веб Инструменты

Да, когда нужно обрабатывать больше пользователей - только тогда пишутся оптимизации узких мест. С ходу запариваться со стеком и производительностью, когда у тебя 3 юзера - это пустая трата времени. 

Ответить
2
Предыдущий Илья

В какой-то книжке прочел мысль, что самая серьезная засада в разработке - это преждевременная оптимизация.

Ответить
1
Василий Белогородов

С женщинами точно также

Ответить
1
Alexey QuQu

Не, я троллю. Вот делать мне нечего сорцы смотреть

Ответить
0
Веб Инструменты

Под капотом у бизнеса? Технологии это только часть проекта. Если скажут что там монолит: нужно срочно переделывать свои микросервисы на монолит?

Ответить
–1
Алексей Скляр

go, во всяком случае во многих сервисах.

Ответить
–2
Даниил Мельник

Вряд ли что-то изменит слив ПО. Для того, чтобы Амазон не засудил новоявленный сервис, нужно как минимум провести реверсивную разработку, повторяя решения из исходников "своим языком". Даже такое может влететь в копеечку, я уже не говорю о глубокой переработке кода с целью создания, не с нуля, собственной системы.
Да и когда проблема стояла в железе с софтом? Этих сервисов в том же СНГ немало, и что это меняет? 

Ответить
2
MadRat96

Знаете, я и сам своего рода крупный стример :D

Ответить
2
kazakov

Твич узкоспециализированный сервис и многие стримеры зря туда уходят из того же Youtube. У меня нет какой-либо статистики, но наверняка есть много людей, которые просто не будут смотреть стримы постоянно, но могут это делать периодически в зависимости от настроения и свободного времени, а значит они вряд ли когда-нибудь установят Твич на постоянную основу, поэтому для старта лучше выбирать площадки типа Youtube или даже Вконтакте, при чём у последнего бесплатный трафик в пакетных тарифах сотовых операторов, что позволит смотреть стрим школьникам даже на уроках. Я вот только не знаю, будет ли работать реклама, если пустить её по каналам/пабликам схожей тематики и насколько это вообще целесообразно.
Если будет возможность и время, может попробуете сделать так, а потом, в случае успеха, расскажете об этом на vc.ru.

Ответить
0
Max Mustdie

зачем устанавливать твич чтобы смотреть стримы?

Ответить
0
kazakov

Вот и я о том же. Если провести опрос у подписчиков топовых стримеров на твиче, есть ли у них приложение Youtube на смартфоне, то наверняка большинство ответят, что да. Я вот не фанат стримов, но иногда могу зайти в игровой раздел Youtube и что-нибудь посмотреть, а иногда даже задонатить.

Ответить
0
Предыдущий Илья

А что мешает стримить и туда и туда? Политики какие-нибудь? ред.

Ответить
0
Anton Z.

у твича есть 100+ млн пользователей амазон прайм, которым дают каждый месяц 1 бесплатную подписку

Ответить
0
Иван Шеметов

а где илюка мэддисон 

Ответить
1
Michael Wylsakom

дед уже справился с геммором?

Ответить
0
Сергей Пирогов

Свечку не держали

Ответить
0
Сергей Пирогов

Видимо он не король американского Твича(

Ответить
0
Сергей Ермилов

Подскажите, несведущему, пожалуйста, из чего складываются доходы этих стримеров? Донаты во время трансляции игры?

Ответить
0
Yan Petrov

Подписки + донаты

Ответить
1
Сергей Ермилов

Спасибо

Ответить
0

Комментарий удален

Драматический файл

скачаю сегодня, поизучаю код твича

Ответить
0
Андрей Петухов

Что такое твитч?

Ответить
0
33_rublya

исходный код Twitch

Ну и кому он, собственно, нужен?

Ответить
0
Алексей Кудасов

где ссылка на торрент?
быстрый поиск дал только данные дохода
https://web.archive.org/web/20211006092233/https://pastebin.com/LjmaPNam

FIXED versionRank Username UserID GrossEarning1…
Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store…
web.archive.org
Ответить
0
Алексей Кудасов

если кому нужно
magnet:?xt=urn:btih:N5BLZ6XECNEHHARHJOVQAS4W7TWRXCSI&dn=twitch-leaks-part-one&tr=udp%3A%2F%2Fopen.stealth.si%3A80%2Fannounce

Ответить
0
Илья Миронов

Страшно представить как у стримеров подорвало от такого сюрприза.
После такой декларации о доходах заработки наверняка упадут)

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0
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Читать все 49 комментариев
Сервисы
DTF
Хакер опубликовал на 4Chan исходный код Twitch и данные о заработке стримеров с 2019 года Статьи редакции

Так он хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».

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