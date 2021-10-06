Начать сначала: количество восстановившихся после коронакризиса российских компаний растет

Постковидная реальность стала для всего мира обыденностью, к которой с весны прошлого года люди успели приспособиться. И бизнес не исключение. Из-за кризиса на фоне пандемии перед компаниями встал выбор — искать новые пути развития или выбывать из общей гонки? В прошлом году мы провели опрос среди российских работодателей и узнали, что только 16%…