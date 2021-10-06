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DTF

Хакеры опубликовали исходный код Twitch и данные о заработке стримеров с 2019 года — источники Статьи редакции

Точность данных о выручке пока под вопросом.

  • Ссылка на торрент-файл размером около 125 ГБ изначально появилась на 4chan, чтобы, как заявил сам автор поста, «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
  • Судя по сообщениям в сети, в утечке содержатся исходный код Twitch, внутренние SDK, внутренние инструменты Twitch, данные о заработке стримеров с 2019 года, и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios.
  • Таблица стримеров с указанным заработком до налогов с 2019 года включает такие известные имена, как Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo и CohhCarnage.
  • Так, если данные верны, Asmongold заработал на площадке за последние три года около $2,5 млн, а канал CriticalRole — и вовсе свыше $9,5 млн.
  • Общий заработок перечисленных стримеров, вероятно, заметно больше, поскольку слитые данные не включают донаты, спонсорство и многие другие источники дохода.
Выручка стримеров с конца 2019 года в третьей колонке Sinoc229
  • Также в утечке есть данные о выручке за сентябрь 2021-го. Судя по этим данным, xQc заработал за месяц на площадке $752 тысяч, а Shroud — чуть больше $96 тысяч.
Выручка крупных стримеров за сентябрь 2021-го KnowS0mething
  • Точность данных о выручке стримеров пока под вопросом — например, стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный, но неясно комментировал ли он изначальные цифры из таблицы или те, которые были указаны после того, как в сети заметили неточность.
  • Судя по файлам проекта Vapor, возможный конкурент Steam от Amazon может иметь интеграцию большинства функций Twitсh.
  • Неизвестный, запостивший торрент-файл, отметил, что это лишь первая часть утечки, но что ещё будет слито, пока непонятно.
  • На момент написания заметки Twitch и Amazon никак не отреагировали на утечку, однако пока всем пользователям, вероятно, как минимум стоит сменить пароль своего аккаунта. При этом издание издание VGC пишет, что анонимный источник в компании подтвердил, что данные верны.

#новость #twitch #amazon

794 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Герман Воронов

стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный

Может цифры в табличке до комиссии Twitch указаны. Она там 50% для простых смертных, и то если подпишешь кабальный контракт, что нигде более стримить не будешь ) у стримеров пожирнее процент меньше  - 30%, у топов думаю индивидуальные условия. 
Но вообще, комиссии 50 и 30% очень красноречиво говорят о конкуренции в отрасли, думаю данный слив всем пойдет а пользу.

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Andrei

nodejs/graphql microservices? что там под капотом, кто знает?

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Клемент Бурдин

Не насосали, а наиграли

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Виктор Булов

отвратительная токсичная помойка

Универсальная характеристика большинства сайтов

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