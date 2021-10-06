Хакеры опубликовали исходный код Twitch и данные о заработке стримеров с 2019 года — источники Статьи редакции
Точность данных о выручке пока под вопросом.
- Ссылка на торрент-файл размером около 125 ГБ изначально появилась на 4chan, чтобы, как заявил сам автор поста, «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
- Судя по сообщениям в сети, в утечке содержатся исходный код Twitch, внутренние SDK, внутренние инструменты Twitch, данные о заработке стримеров с 2019 года, и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios.
- Таблица стримеров с указанным заработком до налогов с 2019 года включает такие известные имена, как Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo и CohhCarnage.
- Так, если данные верны, Asmongold заработал на площадке за последние три года около $2,5 млн, а канал CriticalRole — и вовсе свыше $9,5 млн.
- Общий заработок перечисленных стримеров, вероятно, заметно больше, поскольку слитые данные не включают донаты, спонсорство и многие другие источники дохода.
- Также в утечке есть данные о выручке за сентябрь 2021-го. Судя по этим данным, xQc заработал за месяц на площадке $752 тысяч, а Shroud — чуть больше $96 тысяч.
- Точность данных о выручке стримеров пока под вопросом — например, стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный, но неясно комментировал ли он изначальные цифры из таблицы или те, которые были указаны после того, как в сети заметили неточность.
- Судя по файлам проекта Vapor, возможный конкурент Steam от Amazon может иметь интеграцию большинства функций Twitсh.
- Неизвестный, запостивший торрент-файл, отметил, что это лишь первая часть утечки, но что ещё будет слито, пока непонятно.
- На момент написания заметки Twitch и Amazon никак не отреагировали на утечку, однако пока всем пользователям, вероятно, как минимум стоит сменить пароль своего аккаунта. При этом издание издание VGC пишет, что анонимный источник в компании подтвердил, что данные верны.
стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неверный
Может цифры в табличке до комиссии Twitch указаны. Она там 50% для простых смертных, и то если подпишешь кабальный контракт, что нигде более стримить не будешь ) у стримеров пожирнее процент меньше - 30%, у топов думаю индивидуальные условия.
Но вообще, комиссии 50 и 30% очень красноречиво говорят о конкуренции в отрасли, думаю данный слив всем пойдет а пользу.
Постковидная реальность стала для всего мира обыденностью, к которой с весны прошлого года люди успели приспособиться. И бизнес не исключение. Из-за кризиса на фоне пандемии перед компаниями встал выбор — искать новые пути развития или выбывать из общей гонки? В прошлом году мы провели опрос среди российских работодателей и узнали, что только 16%…
Когда Джейси Лопеса уволили с работы, он решил заработать на жизнь, перепродавая обувь. В 2014 году он открыл Urban Necessities, который стал одним из крупнейших магазинов на вторичном рынке кроссовок. Его историю рассказывает The Undefeated.
Главное из разговора Forbes c управляющим директором группы компаний «Яндекс».
Пошаговая инструкция выстраивания ключевого процесса в любом современном бизнесе.
Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.
Каким должен быть личный кабинет клиента логистической компании? Функциональным, информативным и удобным в использовании, скажете вы. В идеале – таким же понятным, как агрегатор такси или приложение по доставке еды. Мы постоянно внедряем новые функции, которые позволят нашим клиентам получить услугу по доставке груза по железной дороге быстро и…
Минфин предлагает усовершенствовать порядок выплаты налога на проценты по вкладам, а именно переносить неиспользованный остаток вычета на следующий год.
Друзья, привет! В старых традициях «Трибуны», решил поделиться новостями стартапа Event Link — решения для появления ваших событий в приложении «Календарь», которое уже установлено на всех смартфонах.
В отличие от нефти и угля, природный газ из-за своих физических свойств достаточно сложно транспортировать на дальние расстояния. Поэтому газовые рынки исторически формировались обособленно друг от друга. Благодаря технологиям сжижения природного газа (СПГ) эти рынки все больше интегрируются в единую систему, но процесс до сих пор не завершен и в…
Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.
Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.