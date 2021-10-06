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Сервисы
Маша Цепелева

ФАС отказала Avito в покупке сервиса по поиску жилья «Циан» Статьи редакции

Слияние компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке, считают в ведомстве.

  • Федеральная антимонопольная служба отклонила ходатайство ООО «Авито Холдинг» о покупке ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.РУ», которое управляет сервисами «Циан». Ходатайство поступило летом 2021 года.
  • ФАС установила, что после слияния Avito и «Циан» займут более 50% рынка — это может привести к ограничению конкуренции и увеличить цены на объявления о продажи недвижимости и услуги риелторов.
  • В службе считают, что все позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств) можно достичь без неё.
  • В сентябре источник Forbes сообщал, что Avito рассматривает покупку всего бизнеса «Циана» или его части для городов-миллионников.
  • В 2020 году Avito занял самую большую долю рынка объявлений о недвижимости — 33,4%, по данным исследования РБК. На втором месте — «Циан» с долей в 20,6%. К апрелю 2021 года доля сервисов выросла: Avito — до 40%, «Циана» — до 22,2%.
  • «Циан» хотел провести IPO в Нью-Йорке осенью 2021 года и привлечь $300-400 млн, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

#новость #avito #фас #циан

1425 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Светлана Жвирблинская

И слава богу, а то бы и ЦИАН утопили в мошеннических схемах.

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14
Rodeus

Какая связь со схемами с продажей барахла и объявлениями о недвижимости?

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0
Константин Шукалов

При передаче ключей и документов от квартиры, подменяли бы их на левые в мухосранске )

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0
Павел Морозов

Авито.Доставка бы не доставляла

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0
Константин Шукалов

Ну почему же :D Как раз в момент доставки можно было бы и подменять по слегка модифицированной старой схеме, а когда клиент возмутиться - заблочить ему аккаунт и отморозиться )

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0
Fred Han

Предлагаю Авито зайти с ребрендинга компании, и подать ходатайство от имени Явито.

Думаю будет 99% резалт😎 ред.

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8
Павел Морозов

И раздать всем по специальным е-баллам

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2
Fred Han

Бонусная раздача от А до Я. Мне нравится🤓

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0
Андрей Геращенко

Карлеоне 

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0
Роман Ваничкин

Пусть лучше ФАС риэлторов под жопу пинает, чтобы не только за объявления на Авито деньги брали, а и сами ещё работали.

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3
Andre Macareno

Так у Авито ж уже есть домофонд?

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1
Zoir I

а Юла просто тень?

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1
Sergey L.

Именно, по крайней мере им есть куда расти

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0
Genio Genio

Этот авито цены гнёт на платные услуги в космос, а рекламы самих себя нет, и в последнее время объявления там имеют минимальный отклик. А ещё номер телефона сразу попадает в какие то спам базы и начинаются звонки, прозвоны и прочая шняга. 

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1
Александр Николаев

Слава Богу! А то хана ЦИАНу настала бы!

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1
J J

Срочно нужно создавать такой сервис, раскрутить его и продать Avito! А лучше оставить, чтоб показать ФАС, что есть конкуренция и тогда Avito смогут купить Циан! Гениально. Я побежал делать такой сайт😂🤟

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0
Степан Фадеев

А на жену одного из владельцев оформить нельзя э?

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0
Aleksey Telyshev

Мож у него муж

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1
Rodeus

Алилуйа, братья и сестры! Пусть конкурируют лучше.

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0
Дмитрий Пелипас

Интересно, а в какой момент фас начинает интересоваться твоими делами? Есть критерии отбора компаний?

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0
Артём Палённый

В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции предварительное согласие антимонопольного органа требуется на сделки, указанные в данной статье в случае, если:
а) суммарная стоимость активов по последним балансам лица (группы лиц), приобретающих акции (доли), права и (или) имущество и лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются превышает семь миллиардов рублей;
б) суммарная выручка указанных лиц от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей.
При этом стоимость активов по последнему балансу лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются, превышает двести пятьдесят миллионов рублей;
в) одно из указанных выше лиц включено в Реестр.
Таким образом, данной статьей предусмотрено 3 основания представления в антимонопольный орган ходатайств на совершение сделки. При этом в совокупности с одним из приведенных выше условий ("а" или "б") должна учитываться стоимость активов лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются (если размер этой стоимости превышает 250 миллионов рублей).

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0
Kirill

Отличная новость!

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0
Donat Lymar

Интересно если кто то из них захочет обанкротиться, наверное фас тогда даст без процентный без лимитный и без временный займ на поддержание бизнеса?) иначе ситуация с ценой объявлений станет же критичной для рынка)

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0

Комментарий удален

Genio Genio

Юла кстати в моем регионе, работает лучше, спасибо mail ru

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–1
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