ФАС отказала Avito в покупке сервиса по поиску жилья «Циан» Статьи редакции
Слияние компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке, считают в ведомстве.
- Федеральная антимонопольная служба отклонила ходатайство ООО «Авито Холдинг» о покупке ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.РУ», которое управляет сервисами «Циан». Ходатайство поступило летом 2021 года.
- ФАС установила, что после слияния Avito и «Циан» займут более 50% рынка — это может привести к ограничению конкуренции и увеличить цены на объявления о продажи недвижимости и услуги риелторов.
- В службе считают, что все позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств) можно достичь без неё.
- В сентябре источник Forbes сообщал, что Avito рассматривает покупку всего бизнеса «Циана» или его части для городов-миллионников.
- В 2020 году Avito занял самую большую долю рынка объявлений о недвижимости — 33,4%, по данным исследования РБК. На втором месте — «Циан» с долей в 20,6%. К апрелю 2021 года доля сервисов выросла: Avito — до 40%, «Циана» — до 22,2%.
- «Циан» хотел провести IPO в Нью-Йорке осенью 2021 года и привлечь $300-400 млн, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.
В соответствии с частью 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции предварительное согласие антимонопольного органа требуется на сделки, указанные в данной статье в случае, если:
а) суммарная стоимость активов по последним балансам лица (группы лиц), приобретающих акции (доли), права и (или) имущество и лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются превышает семь миллиардов рублей;
б) суммарная выручка указанных лиц от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей.
При этом стоимость активов по последнему балансу лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются, превышает двести пятьдесят миллионов рублей;
в) одно из указанных выше лиц включено в Реестр.
Таким образом, данной статьей предусмотрено 3 основания представления в антимонопольный орган ходатайств на совершение сделки. При этом в совокупности с одним из приведенных выше условий ("а" или "б") должна учитываться стоимость активов лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого приобретаются (если размер этой стоимости превышает 250 миллионов рублей).
Комментарий удален
До конца 2021 года пакет предоставляется бесплатно.
Вторая годовщина компании и 1 млрд долларов ранрейта вдохновили меня на написание статьи, где я хочу поделиться подходом, который мы применяем в продажах, и фундаментом, на котором держится этот подход. Я и другие участники команды формировали этот подход много лет в разных компаниях — и, кажется, максимально успешно применили в…
Преподаватель облачных технологий и топ-менеджер Google Cloud Форрест Бразил рассказал о Дэниеле Синглетари, который благодаря своему опыту работы сантехником смог получить сертификацию AWS, изучить облачный стек и стать DevOps-инженером.
Его построят под Рязанью, а к концу 2022 года компании планируют выпустить первый сервер.
Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.
Когда Джейси Лопеса уволили с работы, он решил заработать на жизнь, перепродавая обувь. В 2014 году он открыл Urban Necessities, который стал одним из крупнейших магазинов на вторичном рынке кроссовок. Его историю рассказывает The Undefeated.
Слияние компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке, считают в ведомстве.
Каким должен быть личный кабинет клиента логистической компании? Функциональным, информативным и удобным в использовании, скажете вы. В идеале – таким же понятным, как агрегатор такси или приложение по доставке еды. Мы постоянно внедряем новые функции, которые позволят нашим клиентам получить услугу по доставке груза по железной дороге быстро и…
22 сентября в рамках GPB.Talks прошел онлайн-митап «ML и AI для решения задач в розничном бизнесе», на который зарегистрировалось более 400 человек. Спикеры из Газпромбанка, Авито и Яндекса поделились опытом работы своих компаний с клиентами.
Клоун-маскот рекламировал McDonald’s с 1963 года, но в 2014-м исчез из заведений и рекламы. Компания пыталась осовременить его, превратить в «гуру здорового образа жизни» и даже заменить — но все попытки компании только порождали мемы. Как это было и вернётся ли Рональд — рассказало издание Vice.