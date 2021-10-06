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Маша Цепелева

«Их украдут, продадут, сольют»: Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные Статьи редакции

Она считает, что биометрические данные в отличие от пин-кодов и паролей нельзя сменить.

Соосновательница «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в интервью «РИА Новости» рекомендовала не сдавать биометрические данные из-за угрозы утечек.

Касперская утверждает, что не хватает данных, как эти данные планируется защищать, в том числе от сотрудников служб, которые с ними работают.

Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на «удобство». Их практически с гарантией украдут, продадут, «сольют». Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?

Наталья Касперская
президент InfoWatch

Фотографии лиц делают во многих общественных местах без ведома людей, эта информация может утечь в открытый доступ или быть украдена, отметила Касперская.

  • В ноябре 2020 года Минцифры рассказало о планах ввести цифровые паспорта, водительские права и другие документы в России в 2021 году. Это позволит централизованно получить электронную подпись.
  • В сентября система оплаты проезда в метро лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москве.

#новость #биометрия #наталья_касперская

1848 просмотров
53 53 комментария
13
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53 комментария
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Shmyax

Протрезвела чтоли ненадолго 😂

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16
Опытный микрофон

И не где-нибудь, а в РИА новости.

Не пойму в чём подвох.

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1
Александр Привалов

Будет свои услуги по защите прОдОвать государству за мильярд бюджетных. ред.

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1
Опытный микрофон

А, ну если они подготавливают почву к хранению их у неё, то да, возможно…

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0
StepanCapusta

Что-то нечисто, это точно..  Эти люди просто так такие заявления не делают.  ред.

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0
Alex Shaman

О.. ещё один кандидат на "измена родине"

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0
Valentin Dombrovsky

Наташа претендует на госбабло за «защиту от утечек». 

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9
Sergei Timofeyev

Где её коты?

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3
Nikitinz
Ответить
9
Valentin Dombrovsky

Сделайте кто-нибудь мем «Наташа мы слили все биометрические данные» 😁

Ответить
3
Проклятый корабль

Валя, она давно уже не нуждается в бабле, благо она в отличии от твоей жены не тусила на говнофоруме и не барыжила ссылками ;)

Ответить
–2
Valentin Dombrovsky

Игорь Станиславович, это Вы? 😁

Ответить
2
Проклятый корабль

Не, я Серожа Петрэнко!

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

Серёжа не назвал бы Сёрч «говнофорумом». ;) 

Ответить
0
Проклятый корабль

Ну мы не можем знать как он его называл, благо в 2014 выяснилось что он говноед и просто хуесос ;)

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

Палитесь. 😁 ред.

Ответить
1
Проклятый корабль

Ну да, сам себя хвалю, хули мне еще делать, миллионеру с вертолетом 😁

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

Игорь Станиславович, Вы же сами говорили, что бабло бывает разное: есть бабло на жизнь, а есть бабло на инвестиции. Конечно, Вам с Наташей на жизнь хватает - не сомневаюсь в этом, но разве бабла 2-го рода может быть мало? Не думаю. ;) 

Ответить
1
Проклятый корабль

Какого разговаривать с вымышленным персонажем? Жена то знает что проблемы с головой? Или вы там все такие?)

Ответить
0
Игорь Глай

Привет.
Я тут новенький. ред.

Ответить
–5
Aziz Aibekuulu

А как их не сдавать если система требует? Отказываться от важных услуг тоже не охота, будешь изгоем в обществе

Ответить
1
Vlad Limbo

С вашим подходом недалеко до того, что согласитесь на отъеб в очко, если урежут доступный функционал. Проблема в РФ и на бывшем постсоветском, в том, что люди готовы делать все что угодно, лишь бы их не трогали, а парадокс в том, чем больше они принимают, тем больше на них сваливают. ред.

Ответить
11
Giant Schlong

 Проблема в РФ и на бывшем постсоветском, в том, что люди готовы делать все что угодно, лишь бы их не трогали

Это общечеловеческое

Ответить
3
Тима Косихин

Ой, ну утрировать в обе стороны можно. Банк для заведения карточки паспорт просит, давайте откажемся от банковских карт. И дубликат ключей не делай никогда, а то вдруг Вася из ключи за 15 минут сливает все слепки ФСБ.

Ответить
0
Станислав Назаров

С таким же успехом, можно сказать, что не сдавайте отпечатки пальцев их могут украсть. 
Суть биометрии в том, что ее практически невозможно подделать и использовать без тела. Ну пусть они знают форму моего носа и голоса, собрать эту информацию проще, чем  узнать пин-код от карты. 
Какой ты луддизм

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–7
Nikita Rogatov

Отпечаток можно использовать без тебя, голос тоже. Причем последнее еще на бытовом уровне не дает 100% распознавания

Ответить
7
Станислав Назаров

И пароль, и ключевое слово, и даже криптоключ. В этом и суть, что все можно использовать без меня. Еще проще чем биометрию. И переживать по этому поводу просто паранойя. 

Ответить
0
Василий Васильев

пароль можно (и даже нужно) менять 

Ответить
3
Станислав Назаров

А как использовать биометрию ? Как натянуть биометрию на другого человека ?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Голос, к примеру, уже натягивали.

Ответить
0
Yuri Istomin

Десятки тысяч россиян уже сдавали биометрию при получении визы в США или Шенгена.

Ответить
0
Миша Магадан

Суть биометрии в том, что ее практически невозможно подделать

ага, а паспорт подделать - раз плюнуть

Ответить
1
Aleksandr Azh

Пароль сменить легко а вот отпечаток пальца вряд ли получится сменить.

Ответить
1
Правильный череп

Сейчас бы по отпечаткам квартиру продать или кредит взять ред.

Ответить
0
Максим Ростокин

Проще кинуть какое-либо МФО на символические 4k ₽ и «закодировать» свою КИ от мошенников)

Ответить
0
Правильный череп

МФО покупает твою биометрию на чёрном рынке и отбивает кредит твоей квартирой 💁‍♂

Ответить
0
Игорь Глай

Я случайно отправил текст два раза. ред.

Ответить
–4
Александр Привалов

Не вы, а вы и мошейник с вашей биометрией)

Ответить
0
Sergei Smalkov

Конечно утекут, вопрос времени.
Они и так уже частично в базах и гуляют :)

Ответить
1
Миша Магадан

Наташа, проснись, мы всё украли. Вообще ВСЁ, Наташ.

Ответить
1
Fred Han

Верно мыслит дама. Свое био никуда не сдавал, хотя были и айфоны, самсы, хуавэи.

Ответить
0
Александр Привалов

Свое био никуда не сдавал

Только смывал" ©. Эх, на футболку бы лозунг и продавать их фурами ... ред.

Ответить
2
Ivan

Скорее всего нас и так уже оцифровали.

Почти у каждого есть карта сбера, так вот почти все сберавтоматы стоят с биометрическим сканером. Собственно пока снимаешь денежки - тебя записали, оцифровали и тп.  Так что все у них уже есть, просто по закону должны офиц. спросить у вас разрешение (для вашего успокоения).  Думаю у них всегда выскакивает уведомление, что с карты снял не владелец...  Пару раз и уже понимают, что связь есть.... и так далее...

PS: при перевыпуске карты, могут мелким шрифтом добавить ваше согласие на биометрию. 

Ответить
–1
Тима Косихин

Шапочку из фольги надел?

Ответить
1
Gleb K

Их украдут, продадут, сольют, выльют!

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

И пропьют

Ответить
0
hakhagmon
Ответить
0
Фиктивный Аккаунт

«Их украду, продаду, солью»: Наталья Касперская посоветовала сдавать биометрические данные  ред.

Ответить
0
Иван Плис

https://vc.ru/flood/20335-kaspersky-everything-belongs-state
И что спустя 5 лет очнулась ред.

Наталья Касперская: «Большие данные россиян в…
Гендиректор компании-разработчика систем для киберзащиты InfoWatch Наталья Касперская сказала в…
vc.ru
Ответить
0
Алексей Попов

А кто-то сомневался? Вряд ли. Все что имеет цену продается и покупается. А зная какой спрос на такие продукты- утекут в момент

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0
Candy Blue

Правильно

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0
Еврейский космос

Тетя наконец-то очнулась? Скорее всего просто что-то задумала на свой карман

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0
Dimitri

Ждем Касперски Анти-Биометрию. Конечно же предустановлен на каждый девайс, по программе поддержки отечественного софта.

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0
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