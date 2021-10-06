«Их украдут, продадут, сольют»: Наталья Касперская посоветовала не сдавать биометрические данные Статьи редакции
Она считает, что биометрические данные в отличие от пин-кодов и паролей нельзя сменить.
Соосновательница «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в интервью «РИА Новости» рекомендовала не сдавать биометрические данные из-за угрозы утечек.
Касперская утверждает, что не хватает данных, как эти данные планируется защищать, в том числе от сотрудников служб, которые с ними работают.
Фотографии лиц делают во многих общественных местах без ведома людей, эта информация может утечь в открытый доступ или быть украдена, отметила Касперская.
- В ноябре 2020 года Минцифры рассказало о планах ввести цифровые паспорта, водительские права и другие документы в России в 2021 году. Это позволит централизованно получить электронную подпись.
- В сентября система оплаты проезда в метро лицом Face Pay заработала на всех станциях метро в Москве.
Скорее всего нас и так уже оцифровали.
Почти у каждого есть карта сбера, так вот почти все сберавтоматы стоят с биометрическим сканером. Собственно пока снимаешь денежки - тебя записали, оцифровали и тп. Так что все у них уже есть, просто по закону должны офиц. спросить у вас разрешение (для вашего успокоения). Думаю у них всегда выскакивает уведомление, что с карты снял не владелец... Пару раз и уже понимают, что связь есть.... и так далее...
PS: при перевыпуске карты, могут мелким шрифтом добавить ваше согласие на биометрию.
22 октября пройдет Tinkoff Agile Conference на тему «Масштабирование изменений от команд до организации». Обсудим методы управления работой, лидерство, командообразование, менеджмент инноваций, практический опыт построения компаний, инженерные подходы и практики.
22 сентября в рамках GPB.Talks прошел онлайн-митап «ML и AI для решения задач в розничном бизнесе», на который зарегистрировалось более 400 человек. Спикеры из Газпромбанка, Авито и Яндекса поделились опытом работы своих компаний с клиентами.
Так он хотел «поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка».
Его построят под Рязанью, а к концу 2022 года компании планируют выпустить первый сервер.
Вторая годовщина компании и 1 млрд долларов ранрейта вдохновили меня на написание статьи, где я хочу поделиться подходом, который мы применяем в продажах, и фундаментом, на котором держится этот подход. Я и другие участники команды формировали этот подход много лет в разных компаниях — и, кажется, максимально успешно применили в…
Она считает, что биометрические данные в отличие от пин-кодов и паролей нельзя сменить.
Клоун-маскот рекламировал McDonald’s с 1963 года, но в 2014-м исчез из заведений и рекламы. Компания пыталась осовременить его, превратить в «гуру здорового образа жизни» и даже заменить — но все попытки компании только порождали мемы. Как это было и вернётся ли Рональд — рассказало издание Vice.
До конца 2021 года пакет предоставляется бесплатно.
Слияние компаний может привести к ограничению конкуренции на рынке, считают в ведомстве.