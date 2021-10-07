Apple будет требовать наличие возможности удалить аккаунт в приложениях Статьи редакции
Функция появится с 31 января 2022 года.
- Функция удаления учётной записи должна быть во всех приложениях, где предлагается создать аккаунт.
- Это требование начнёт работать с 31 января 2022 года. Компания рекомендует пользователям ознакомиться с правилами, которые могут требовать от них ведения определенных данных, и убедиться, что приложение чётко объясняет, какие данные и как оно собирает.
- Сервисы должны рассказать о всех видах использования данных о пользователе, политику их хранения и удаления. Также пользователям нужно изучить информацию о конфиденциальности приложения.
До конца 2021 года пакет предоставляется бесплатно.
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