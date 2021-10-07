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Сервисы
Nazigul Jusupova

Apple будет требовать наличие возможности удалить аккаунт в приложениях Статьи редакции

Функция появится с 31 января 2022 года.

  • Функция удаления учётной записи должна быть во всех приложениях, где предлагается создать аккаунт.
  • Это требование начнёт работать с 31 января 2022 года. Компания рекомендует пользователям ознакомиться с правилами, которые могут требовать от них ведения определенных данных, и убедиться, что приложение чётко объясняет, какие данные и как оно собирает.
  • Сервисы должны рассказать о всех видах использования данных о пользователе, политику их хранения и удаления. Также пользователям нужно изучить информацию о конфиденциальности приложения.

#новости #apple

553 просмотров
5 5 комментариев
7
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Noblesse. tv

Учётку удалят, а данные оставят?:)

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1
Виктор Булов

Один фиг всякие ВКонтакте ничего не исполнят как требуется

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0
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Неужели комитет добавит в свою очобу функционал удаления аккаунта. 

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0
Григорий Иоффе

И сколько же сделают действительно удаление, а не пометку удаленным? Примерно 0? 

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–1
Розарио Агро

Ну тогда им лучше не допускать утечек данных после этого. В россии, конечно, пофиг, но в Европе распнут так, что мало не покажется 🤣

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0
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