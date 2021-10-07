Почему Wildberries и другие рискуют своими доменами, или еще один аспект доменной безопасности

Домен не является ни физической, ни интеллектуальной собственностью, поэтому на него не распространяется закон о наследстве. Более того, регламент КЦ прямо дает право аннулировать домен в случае смерти администратора.