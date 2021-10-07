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Nazigul Jusupova

Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи Статьи редакции

Функция появится с 31 января 2022 года.

  • Функция удаления учётной записи должна быть во всех приложениях, где предлагается создать аккаунт.
  • Это требование начнёт работать с 31 января 2022 года. Компания рекомендует пользователям ознакомиться с правилами, которые могут требовать от них ведения определенных данных, и убедиться, что приложение чётко объясняет, какие данные и как оно собирает.
  • Сервисы должны рассказать о всех видах использования данных о пользователе, политику их хранения и удаления. Также пользователям нужно изучить информацию о конфиденциальности приложения.

#новости #apple

2131 просмотров
13 13 комментариев
1
25
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13 комментариев
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Григорий Иоффе

И сколько же сделают действительно удаление, а не пометку удаленным? Примерно 0? 

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3
Розарио Агро

Ну тогда им лучше не допускать утечек данных после этого. В россии, конечно, пофиг, но в Европе распнут так, что мало не покажется 🤣

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5
Noblesse. tv

Учётку удалят, а данные оставят?:)

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3
Sergei Markov

Эпол это вполне устроит, т.к. это обычный маркетинговый жест

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2
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Неужели комитет добавит в свою очобу функционал удаления аккаунта. 

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1
Психический шар

Да, забавно, что vc будет делать)))

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1
Виктор Булов

Один фиг всякие ВКонтакте ничего не исполнят как требуется

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1
Rafa Ramazanov

Дак в ВК давно есть возможность удалить аккаунт

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0
Alex

Ага, только это «удаление» обычная фикция и на деле ничего не удаляется.

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2
Alex Cox

Нигде не удаляется, только по оф. запросу, если вы гражданин европы и на вас распространяется GDPR. И там тоже куча исключений, чтобы было что полиции почитать ред.

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3
Alex

Ну тогда надо формулировку менять и законодательно это внедрять, чтобы мозги не пудрили. Для несведущих удаление ярлыка с рабочего стола тоже можно интерпретировать удалением программы.

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0
Артем Липовой

Что будет с госуслугами?

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1
Должен торшер

Я года 3 назад, пытался добится удаления аккаунта в wildberries.

Их поддержка по телефону сказала что это невозможно. И что прекратить обработку моих персональных данных они не могут.

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0
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