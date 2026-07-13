Сервис для шопинга Phia дочери Билла Гейтса уличили в накрутке продаж за счёт подмены реферальных ссылок конкурентов

В компании назвали это ошибкой и заявили, что исправили её. Скриншот vc.ru Phia разрабатывает iOS-приложение и расширение для Google Chromе. Сервис объединяет предложения с более чем 220 тысяч сайтов ритейлеров и ресейлеров и с помощью нейросетей позволяет находить внешне похожие одежду, обувь и аксессуары, а также сравнивать цены и получать скидки.Компанию в апреле 2025 года запустили Фиби Гейтс, дочь сооснователя Microsoft Билла Гейтса, и её соседка по комнате в студенческом общежитии София Кианни. В сентябре стартап привлёк $8 млн в посевном раунде от Kleiner Perkins, Хейли Бибер, Крис Дженнер и других инвесторов. В декабре — ещё $30 млн при оценке в $180 млн.Phia зарабатывает на реферальных ссылках, по которым переходят пользователи. Если они совершают покупку — магазин выплачивает сервису вознаграждение.В июле 2026 года исследователи Capital One Shopping обвинили Phia в накрутке продаж за счёт подмены реферальных ссылок других сервисов. Bloomberg проверило расширения Phia более чем на 50 сайтах и обнаружило, что на финальных этапах оформления заказа расширение автоматически открывает фоновую вкладку с партнёрской ссылкой Phia и подменяет уже существующий реферальный код на свой.Это позволяло сервису получать комиссию за продажи, к которым он не имел отношения. Такая подмена трекинговых идентификаторов известна как «куки-стаффинг» и прямо запрещена в условиях использования многих ритейлеров и крупных аффилиат‑сетей, отмечают эксперты.В Phia признали проблему, но назвали её ошибкой, допущенной при «релизе одной из последних версий кода». Компания внесла исправления, и подмена ссылок прекратилась, удостоверилось Bloomberg.#новости #phia